Увольнение Витории из «Спартака» откроет портал ненависти. Он на пике фанатской любви

В прошлый четверг «Спартак» триумфально вышел из группы в Лиге Европы. После чуда Селихова и празднования команды с трибуной болельщиков прошло примерно 15 минут. Фаны «Легии» почти ушли со стадиона, а красно-белый сектор оставался в верхней части арены. В целях безопасности их продержали около двух часов. Зря времени мужчины не теряли и зарядили на всю арену имя главного тренера.

Примерно в эти минуты сам Руй Витория общался с журналистами. Его встретили аплодисментами. Неудивительно – ведь это первый тренер за 25 лет, который занял с командой первое место в группе еврокубков. Но не покидало ощущение, что Руй в каждом ответе намекает на скорое прощание. Благодарит людей, но не называет имена, говорит, что хочет получать поздравления от тех, кто желает команде добра. А в конце без вопроса тренер начинает монолог о болельщиках. Кажется, сейчас Витория и фаны едины как никогда раньше.

Португалец трансформировался. Раньше он больше походил на спокойного интеллигента, но в Варшаве был другой Руй. Особенно чётко это проявилось после отражённого пенальти – он носился около скамейки как безумный, кричал на резервного судью, в сторону поля, выплёскивал все эмоции. Этим он сильно напоминал экспрессивных любимцев болельщиков – Карреру и Тедеско. Наверняка фаны это оценили. Теперь он с ними точно на одной волне.

Спортивная причина для увольнения может быть только одна – катастрофа в чемпионате. Но все понимают: место «Спартака» в РПЛ не совсем заслуженное даже с их игрой. Где-то не везло – по ожидаемым очкам «Спартак» идёт седьмым, имея игру в запасе и отставая от «Ахмата» (5-й) всего на три очка. Где-то вылетали важные игроки (на несколько матчей с трудом собирался стартовый состав), плюс пара не совсем объективных судейских решений. Первое место в Лиге Европы — точно адекватная компенсация за провал в России. Плюс в таблице ещё можно всё исправить. О чемпионстве речи не идёт. Задача к столетию клуба с нынешним составом неосуществима. Но попасть в еврокубки реально. Если усилить несколько позиций.

Все знают, что команды Витории никогда не играли по схеме 3-5-2. Он делает это вынуждено: у него просто нет классного правого защитника, нет очевидно сильного опорника, а осенью не было и стабильных нападающих. Конечно, это работа тренера – переделать позиции других, найти резервы или вернуть форму Ларссону. За полгода работы с этим он не до конца справился. Искал временные варианты, ошибался, но точно не провалился полностью. А, вероятно, даже отработал почти на максимуме – вывести с первого места команду из группы с «Наполи» и «Лестером» – это же правда круто?

Окей, допустим, «Спартак» уже решил позвать тренера Паоло Ваноли. А вместе с ним забрать из «ПСЖ» Луку Каттани. Что попросит новый тренер в первую очередь? Закрыть те самые проблемные позиции. Ему купят защитника, опорника и кого-то в атаку. Что дальше? Кто-то думает, что Рассказов после этого станет лучше, а Промес вернётся на пять лет назад? Жиго останется, а Хендрикс вспомнит, что он футболист? Да, «Спартак» может чуть подняться в таблице и теоретически залететь в еврокубки. Но никаких гарантий, что будет лучше, чем при Руе, нет.

Португалец точно заслужил весну в «Спартаке». Заслужил возможность всё исправить с составом, который и так планируют усиливать. Не получится – всегда можно позвать Ваноли. Вряд ли у него куча предложений со всего мира. А получится – болельщики будут счастливы.

Уволить его сейчас – значит, всю зиму снова говорить о плохом руководстве. А тренеру – работать на фоне сплошного негатива и даже ненависти. Руй хотя бы к этому привык. И, кажется, за это время действительно стал спартаковцем.