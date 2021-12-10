Матч ЦСКА — «Арсенал» отменён. Дело только в морозе?

В субботу, 11 декабря, должен был состояться матч 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал». Но игру перенесли, видимо, уже на следующий календарный год. Причина проста – погодные условия. В метеорологических источниках указаны разные данные о погоде 11 декабря. Например, Яндекс.Погода сообщает, что в районе 16:00 на улице будет минус 13. В сервисе Gismeteo – минус 18. Видимо, в РПЛ доверились именно ему.

При какой погоде нельзя играть?

В регламенте РФС сказано, что критическая температура для подобного решения – минус 15 градусов. Делегат матча вправе потребовать от организатора встречи обеспечить проведение температурных замеров воздуха на стадионе за три, два и один час до начала матча. При этом замер температуры за час до игры проводится при обязательном присутствии основного или резервного судьи. О результатах делегат сообщает руководству Лиги. Но в этот раз решили обойтись без финального замера температуры и перенести игру заранее.

Существует и неофициальная, альтернативная версия переноса. По данным наших коллег из «СЭ», игру могли сдвинуть в календаре по требованию правоохранительных органов, у которых возникла масса претензий к армейскому стадиону после матча с «Зенитом»: якобы арена не соответствует нормам безопасности.

В ЦСКА догадывались, что матч отменят

Сомнения в том, что игра состоится, появились ещё за несколько дней до вердикта РПЛ. Обычно ЦСКА открывает подачу аккредитаций для журналистов в начале недели или как минимум за несколько дней до матча. В этот же раз заявку нельзя было подать и за два дня до игры. Также, по нашей информации, основной вещатель – «Матч ТВ» — отменил все включения с игры ЦСКА — «Арсенал» ещё до появления новостей о возможном переносе. О том, что матч не состоится, игрокам ЦСКА сообщили несколько часов назад. Футболисты уже выехали из отеля, куда всегда приезжают после предматчевой тренировки.

Могут ли отменить другие матчи 18-го тура?

Кроме игры ЦСКА — «Арсенал», на этой неделе в Москве должны состояться ещё два матча — «Динамо» — «Зенит» и «Локомотив» — «Уфа». Правда, они пройдут в воскресенье, когда на улице будет примерно минус четыре градуса.

Также в 18-м туре запланирован матч «Крылья Советов» — «Рубин» (минус шесть в Самаре). С городами юга всё предельно просто: «Ростов» — «Урал» — +4 в Ростове, «Ахмат» — «Химки» — +5 в Грозном, «Краснодар» — «Нижний Новгород» — +8 в Краснодаре, «Сочи» — «Спартак» — +14 в Сочи. Вероятно, все эти матчи пройдут по расписанию.