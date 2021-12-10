Дебют с редкой статистикой. Лунёв провёл первый матч в Европе за 5 месяцев

Накануне российские клубы завершили выступление в групповом раунде еврокубков. Конечно, героический выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы затмил другие эпизоды, но обойти стороной один момент всё же нельзя. В составе «Байера» дебютировал российский вратарь Андрей Лунёв, ещё не так давно игравший в форме «Зенита».

Как Лунёв провёл первый матч за новый клуб

О том, что россиянин сыграет в выездном матче Лиги Европы с «Ференцварошем», стало известно ещё несколько дней назад. Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане объяснил свой выбор следующим образом:



«Мы собираемся провести максимально возможную ротацию состава. Лунёв начнёт этот матч в основе, мы уже обсудили это с ним. Он всегда хорошо тренировался и заслужил этот шанс», — цитировал тренера Kicker.

Решение тренерского штаба «Байера» не вызывало никаких вопросов. Немецкий клуб заранее обеспечил себе выход в плей-офф с первого места в группе, поэтому заключительный матч превратился в формальность. Идеальный расклад, чтобы посмотреть в деле резервного вратаря.



У «Байера» перед последним туром была отличная статистика — первое место в группе, четыре победы и одна ничья при разнице мячей +10. К сожалению, первый официальный матч Лунёва в новом клубе завершился неудачно. «Ференцварош» одержал победу, забив гол незадолго до финального свистка. Крайне обидно, что за весь матч соперник нанёс всего один удар в створ, но тот оказался голевым. Впрочем, спасти команду от гола в этой ситуации было трудно. Соперник нанёс удар головой с близкого расстояния после розыгрыша стандарта. Редкая и печальная статистика для вратаря.

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Ещё один любопытный факт — Лунёв вместе с командой проиграл матч, на котором работала российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Как бы там ни было, результат не повлиял на положение «Байера» в таблице.

Что пишут о вратаре в Германии

После игры официальный сайт «Байера» отметил первое появление российского вратаря.



«Андрей дебютировал за наш клуб. Ещё перед матчем главный тренер подчеркнул, что 30-летний вратарь заслужил это своей работой на тренировках. Новичок из России с первого дня отлично интегрировался в команду и всегда поддерживал Градецки».



«Это очень хороший парень. Он много работает и всегда позитивен», — сказал одноклубник Лунёва Надим Амири.



«Лунёв дебютировал за новую команду, и ему пришлось рисковать своим здоровьем уже на первых минутах встречи. Российский вратарь выскочил из ворот и помешал сопернику открыть счёт. Нужно признать, что до перерыва у Лунёва практически не было работы. «Байер» забил два мяча из офсайда, а «Ференцварош» реализовал один из немногочисленных шансов в концовке», — пишет Kicker.



На сайте 90min.de оценили новичков «Байера», которых клуб приобрёл в летнее трансферное окно. Баллы поставили всем, кроме Лунёва.



«Новый запасной вратарь пока не особо нужен «Байеру». Судя по всему, Лунёв обсудит своё будущее с руководством клуба ближе к открытию окна. Пока он не хочет форсировать события по этому поводу».

Как дела у Лунёва в «Байере»

Вратарь перебрался в «Байер» минувшим летом в статусе свободного агента. С той поры прошло пять месяцев, а россиянин провёл всего один матч. Удручающая статистика. С другой стороны, Лунёв прекрасно понимал, что едет в Германию на роль резервного вратаря. Мало кто верил, что Андрею удастся выиграть конкуренцию у Лукаша Градецки. Лунёв почти всё время сидит в запасе, однако Bild пишет, что его неплохо приняли в команде. Сразу после перехода в «Байер» россиянин брал уроки немецкого языка и впоследствии хорошо адаптировался в новой команде.

Любопытно, что отсутствие игровой практики не помешало Андрею получить вызов в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Твёрдо убеждён, что отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь на каждую тренировку выходит как на самый важный матч своей жизни, если в каждой игровой ситуации действует как в игре», — говорил тогда тренер вратарей сборной Виталий Кафанов.



А вот приглашения на ноябрьские матчи Андрей уже не получил. Примерно в то же время появилась информация о возможном отъезде футболиста в чемпионат Турции, но дальше слухов дело пока не дошло. В любом случае нужно отдать должное Лунёву, который предпочёл перебраться в топ-чемпионат, где наверняка приобретёт хороший опыт.