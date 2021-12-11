Теневой творец «Ливерпуля» покидает клуб. Уход Эдвардса станет фатальным для команды?

Футбольные трансферы зачастую трактуются исключительно как переходы игроков. Большие сделки по футболистам действительно сильно влияют на результат и формируют повестку, но иногда люди несправедливо оставляют за пределами внимания сделки с управляющим составом клуба. В «Ливерпуле» в 2022 году произойдёт как раз такая. Из клуба уйдёт спортивный директор Майкл Эдвардс.

Чем крут Майкл Эдвардс и как он повлиял на успехи «Ливерпуля»?

Майкл Эдвардс работает на «Ливерпуль» с 2011 года. За 10 лет он прошёл путь от аналитика до, возможно, главного менеджера в клубе. Стараниями на его уровне отметилась в АПЛ только Марина Грановская.

По словам британских журналистов, Эдвардс в 2021 году вовлечён примерно во все сферы деятельности «Ливерпуля». От работы с медицинскими сотрудниками клуба и агрономами до взаимодействия с Юргеном Клоппом и его тренерским штабом.

Главная суперспособность Эдвардса, за которую его очень ценят в клубе, – трансферная проницательность и умение вести переговоры. Его подход базируется на аналитике (оценивается текущая форма игрока и его потенциал), психологии (игрок проверяется в человеческом плане) и будущих выгодах (игрок должен принести пользу в будущем). Зачастую это позволяет проворачивать сделки, о которых никто не мог и подумать. Например, в 2017-м Эдвардс за € 9 млн привёл в клуб игрока «Халла» Эндрю Робертсона. Спустя пару лет шотландец бомбил АПЛ ассистами, выиграл с клубом ЛЧ и поднялся в стоимости до € 80 млн.

Эдвардсу также приписывают переход в клуб Мохамеда Салаха. Говорят, он привез игрока в обход Клоппа, который хотел Юлиана Брандта. Сам Клопп в «Ливерпуле» тоже появился благодаря Эдвардсу. Майкл специально селился с тренером в одном отеле, чтобы посмотреть за его манерой поведения, а ещё подготовил для клуба 60-страничное досье на тренера. Боссы «Ливерпуля» после такого завернули кандидатуры Макса Аллегри, Карло Анчелотти и других топ-специалистов. А Эдвардс настолько проникся к тренеру, что перенёс рабочий кабинет на тренировочную базу – поближе к кабинету Клоппа.

Вклад Эдвардса в цифрах звучит гораздо солиднее. Начиная с сезона-2016/2017, когда его назначили спортивным директором, «Ливерпуль» провернул 95 трансферов на вход (€ 569 млн) и 92 на выход (€ 400 млн). Да, трансферный баланс клуба отрицательный ( €-169 млн), но «Ливерпуль» занимает лишь 18-е место по его размеру в мире. В больший минус за 6 лет вышли 11 клубов АПЛ, среди которых, например, есть «Брайтон», «Ньюкасл» и «Фулхэм».

Важность Эдвардса для клуба подтверждают примерно все люди в клубе:

Юрген Клопп: «В Дортмунде у меня были просто прекрасные отношения с боссами. Но никто и никогда не понимал меня так, как понимает Майкл. Он очень сильный специалист. И он мыслит правильно: думает о настоящем, но больше рассуждает о будущем. Если Майкл покупает какого-то игрока, то он обязательно даст результат сейчас – но больше пользы от него будет через полтора-два года. Я обожаю этого парня. Мы крепко сдружились»;

Владелец «Ливерпуля» Майк Гордон: «Вклад и достижения Майкла выдержат испытание временем. Он помог восстановить и превратить клуб в то, что мы видим сегодня»;

Председатель совета директоров «Ливерпуля» Том Вернер: «Моих слов будет недостаточно, чтобы описать важность роли Майкла. Я знаю, что Юрген находится в центре внимания журналистов, но мы бы не добились этого успеха без ценного вклада со стороны Майкла».

Куда и почему ушёл?

Персона Майкла Эдвардса настолько скрытная, что у него даже нет страницы в Википедии. Он не даёт интервью и появляется в медиа, только чтобы объяснить какие-то свои принципы. Но вскоре после объявления «Ливерпулем» его ухода Майкл выступил на сайте клуба с огромным открытым письмом, где в том числе объяснил, почему решил уйти:

«10 лет – это довольно долгий срок для любого человека. С точки зрения футбола это целая эпоха. Особенно в таком клубе, как «Ливерпуль». Всё хорошее должно заканчиваться. Я давно запланировал ограничить своё пребывание в клубе максимум 10 годами. Мне нравилось здесь работать, но я верю в перемены. Я думаю, что это правильный шаг и для меня, и для «Ливерпуля». За время моего пребывания здесь мы изменили множество вещей (надеюсь, к лучшему), но кто-то новый обязательно привнесёт другой взгляд, новые идеи и, надеюсь, может развить то, что уже было создано».

Важно отметить, что Эдвардс доработает в клубе до конца сезона и уйдёт только летом 2022 года, но это не мешает медиа инсайдить о его будущем. Почти сразу после новостей о скором уходе слухи связали Майкла с «Ньюкаслом», но Эдди Хау довольно скоро их опроверг.

Другой слух – ещё более грандиозный: Эдвардса ждут в «Реале» и в нём лично заинтересован Флорентино Перес. Комментариев ни с одной из сторон в данном случае не поступало, но заполучить такого специалиста для мадридцев было бы счастьем.

Кто придёт на место Майкла Эдвардса?

В том же прощальном письме пока действующий спортивный директор «Ливерпуля» назвал своего сменщика. Им станет его помощник, который в последний год был активно погружён во все рабочие процессы, Джулиан Уорд.

Он пришёл в клуб ещё в 2012 году после двух лет работы стратегическим руководителем южноамериканских скаутов в «Манчестер Сити». До Манчестера Уорд трудился в сборной Португалии, помогая Карлушу Кейрушу с аналитикой и техническим скаутингом.

Карьерный взлёт Уорда в «Ливерпуле» получился стремительным. За семь лет он прошёл путь от менеджера по скаутингу в Испании и Португалии до должности спортивного директора. И этот успех не случаен.

Ещё в 2015-м Уорд начал работу над арендной сетью «Ливерпуля», которая настроена на поиск оптимальных вариантов развития для молодых игроков. В идеале они возвращаются в клуб сильнее и остаются в системе Клоппа (Эллиотт, Уильямс, Филлипс), но зачастую клуб поднимает стоимость игроков благодаря арендам и прибыльно их продаёт. Успешные сделки Майкла Эдвардса по Райану Кенту (заработали на нём € 7,2 млн), Риану Брюстеру (€ 26 млн), Марко Груичу (€ 7 млн), Харри Уилсону (€ 14 млн) и ряду других игроков по большей части заслуга Уорда.

О роли Уорда в клубе ещё в 2020 году максимально комплиментарно высказывался Юрген Клопп: «Если ты планируешь свою аренду, лучше надейся, чтобы у тебя был контракт с «Ливерпулем», потому что тут Джулиан о тебе позаботится. Он невероятно хорош».

Но Уорд хорош не только арендной работой. С декабря 2020 года он полностью погрузился в обязанности спортивного директора и помогал Эдвардсу, например, с продлением контрактов Трента Александер-Арнольда, Вирджила ван Дейка, Эндрю Робертсона и Алисона. Помимо этого, Эдвардс подключал Уорда к работе с командами всех уровней с упором на U-23 и младше.

Эдвардс и Уорд настолько плотно и долго работали вместе, что ещё осенью 2013-го попались на взломе скаутской системы «Манчестер Сити». Главный конкурент пострадал через год после ухода Уорда и ещё одного скаута «Ливерпуля» Дэйва Фэллоуза из Манчестера. Ничего сильно криминального «ОПГ из Мерсисайда» не сделала, но считается, что именно из-за незаконного проникновения «Сити» переплатил за Фернандиньо (€ 40 млн) и Хесуса Наваса (€ 20 млн). А ещё «горожане» чуть не потеряли таланта из «Сарагосы» Пауло Фернандеса, который, правда, заиграть в Манчестере пока так и не смог. Говорят, что после появления в слухах информации о взломе «Ливерпуль» даже заплатил «Сити» £ 1 млн компенсации, чтобы факт незаконного проникновения не рассматривался в суде и других инстанциях.

«Ливерпуль» станет хуже? Или Уорд крутой?

В клубе уверены, что Уорд – лучший кандидат на замену Эдвардсу, потому что давно впитывает его принципы работы и очень похож по характеру («он тоже избегает внимания и верит в то, что лучше делать, чем говорить»). Сам Майкл в прощальном письме посвятил будущему сменщику гору добрых слов: «Джулиан готовился к этой роли много лет, и особо следует отметить его превосходную работу по части аренд. Он не только заложил основу процесса по долгосрочной работе с игроками, но и стремительно начал набирать знания, необходимые спортивному директору. В прошлом году он стал моим помощником и посвятил 12 месяцев знакомству со всеми особенностями этой должности. И его стремительный взлёт – то, что полностью соответствует принципам «Ливерпуля», когда на ответственную должность берут человека изнутри, уже понимающего все особенности клуба».

Эдвардсу вторит и президент клуба Майк Гордон: «Нам повезло, что у нас уже есть лидер, успешно работающий в нашей структуре. Я очень рад продолжить сотрудничество с ним в этот переходный период. Он более чем готов к новым обязанностям».

«Ливерпуль» точно не развалится, и уход Эдвардса не станет для клуба фатальным. Но команда Клоппа останется без крайне важного элемента своего успеха. Будет особенно круто, если до конца сезона Эдвардс успеет решить проблему с контрактом Мохамеда Салаха – египтянин хочет получать около £ 500 тыс. в неделю вместо £ 200 тыс. Но дальше Уорда всё равно ждёт гора проблем. Ему предстоит пролонгировать соглашения с Роберто Фирмино и Садио Мане (как и у Салаха, действуют до июня 2023 года), обновлять стареющий центр поля (Милнеру, Хендерсону и Тиаго уже за 30), а ещё уговаривать Клоппа остаться по истечении контракта в 2024-м (пока что немец твердо намерен уйти из клуба).

Судя по описанию работающих с Уордом людей, он справится, но сможет ли он стать для «Ливерпуля» таким же великим, как Майкл Эдвардс, – вопрос пока что открытый.