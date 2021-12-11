Экс-тренер «Спартака» — в немецком топ-клубе. Назначение Тедеско продавил Рангник?

В четверг, 9 декабря, «РБ Лейпциг» объявил о назначении Доменико Тедеско главным тренером команды. Уже сегодня экс-тренер «Спартака» проведёт первый матч – с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Если верить немецким СМИ, Доменико шёл лишь под третьим номером в шорт-листе «РБ». Клуб вышел на тренера после того, как немецкому топ-клубу отказали Роджер Шмидт из ПСВ и Рубен Аморим из «Спортинга». Но ничего удивительного, кажется, нет: с безработным Тедеско наверняка договориться было легче.

Удивительно другое: как бывший тренер «Спартака» оказался в списке «Лейпцига»? Правда ли, что не обошлось без помощи Ральфа Рангника? Мы связались с комментатором Романом Нагучевым, специализирующимся на немецком футболе. Он постарался объяснить, как так получилось.

Слово Роману.

Фото: rbleipzig.com

Насколько назначение Тедеско в «Лейпциг» логичное?

«Назначение Тедеско в «РБ Лейпциг» немного неожиданное, потому что кредит доверия к Джесси Маршу в клубе был довольно велик. На протяжении всего существования клуба — а это около 12 лет — тренеры в «РБ» работали долго. Каждый специалист подбирался исходя из представлений руководства: какой должна быть философия, контроль, гегенпрессинг и другие модные слова. Всё это ставилось во главу угла, когда, например, были Ральф Рангник, Ральф Хазенхюттль и Юлиан Нагельсман. Все эти люди отвечали требованиям руководства. Джесси Марш должен был рулить намного дольше: он был действительно крут, работая в других «РБ». Марш сделал по-настоящему крутой «Зальцбург». Казалось, дай ему футболистов лучше, то он с теми же идеями сделает шаг вперёд. Мы получили бешеный «Лейпциг», но клуб разучился играть в обороне.

Если с атакой всё в порядке — были великолепные матчи как с «Гертой», так и с «Брюгге» — то также были дико странные поражения. Например, в игре с «ПСЖ» немцы вели весь матч, но в итоге проиграли. Наверное, когда команда демонстрирует такие качели, то решения принимаются именно так. Изначально почва для Марша была подготовлена Нагельсманом — ему всего лишь нужно было не испортить. Сейчас «Лейпциг» не претендует на чемпионство в Бундеслиге, да и в Лиге чемпионов никуда не прошёл. Джесси и «Лейпциг» расстались хорошо, но, повторюсь, я думал, что они будут работать дольше. Видимо, у «РБ» теперь новые амбиции: они не желают ждать, а хотят видеть результат. Доменико Тедеско в «Шальке» показывал, что результат может быть даже в самый первый сезон — тогда он занял второе место.

Подходит ли Тедеско философии клуба?

«Шальке» времён работы Тедеско — это была совсем не такая команда, как нынешний «Лейпциг». Хотя она могла становиться такой по ситуации. Если матч протекал по плану, то это была очень закрытая и спокойная команда. Вспоминаю несколько впечатляюще скучных матчей «Шальке», но при этом они побеждали. Точно помню игру с «Майнцем»: всё было спокойно, я даже чуть не уснул… Единственный гол забил Калиджури — команда победила 1:0. Но были и другие матчи. С дортмундской «Боруссией» после первого часа игры «Шальке» летел 0:4. В итоге игра закончилась со счётом 4:4. Тедеско рассказывал, что в перерыве кричал на футболистов: «Вы хотите войти в историю в роли слабаков? С каким бы счётом матч ни закончился, вы должны уйти с поля с высоко поднятой головой». По итогу они вошли в историю по-другому – забив четыре мяча. Тогда решающий гол забил Налдо. Кстати, именно после конфликта с ним начался спад Тедеско в клубе. Доменико очень любили болельщики, его всегда защищал спортивный директор Кристиан Хайдель, но в какой-то момент Тедеско потерял нити управления футболистами. Особенно не принимали Доменико ветераны команды. Совершенно. Кажется, это был тот случай, когда футболисты спрашивали: «Ты вообще где играл?»

Можно ли в представить, что назначение Тедеско в «РБ Лейпциг» продавил Ральф Рангник?

«Почти уверен, что по кандидатуре Тедеско были консультации с Ральфом Рангником. Нужно обладать минимальными дедуктивными способностями, чтобы разобраться в произошедшем. Давайте вспоминать: Доменико прилетал в Москву, поговорил с Ральфом. Рангник всё ещё имеет большое влияние на «Лейпциг». Ну не можешь ты избавиться от своего детища за одну секунду просто потому, что тебя позвали в другое место. Всегда хочется ещё хоть какое-то время иметь к этому отношение. Рангник — царь и бог «Лейпцига». Он создал эту систему, философию, паутину между «Нью-Йорком», «Брагантино», «Зальцбургом» и «Лейпцигом». Если источники не врут, даже в Уфе мог появиться клуб с принадлежностью к «РБ». Правда, пандемия всё немного подкорректировала.

Рангник лучше всех знает, как устроен «Лейпциг». Если тебе нужна консультация по человеку, нужно понять, насколько он подходит клубу — эта консультация точно будет. Тедеско и Рангник общались по поводу назначения — сто процентов.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Все важные решения в «Лейпциге» принимает президент клуба Оливер Минцлафф. Сейчас у него гораздо больше полномочий. Это очень строгий и сложный мужчина, с которым Рангник всегда сидел рядом. Когда речь заходит о сложных решениях, то Рангник и Минцлафф – это по сути одна фигура. Поскольку сейчас они разделены, я уверен, что сначала был звонок от Минцлаффа, затем нужно было съездить на беседу к Рангнику. Лишь после этого был подписан контракт. Мне кажется, всё было именно так. По крайней мере, предыдущие назначения становились возможными сразу после полилога между руководством «Лейпцига», Рангником и потенциальным новым главным тренером. Хазенхюттль и Нагельсман становились главными тренерами клуба именно так».

Назначение Тедеско показывает, что «Лейпциг» готов немного поменять свои принципы

«Тедеско использует схему, по которой «Лейпциг» играет уже несколько лет: пять защитников с двумя очень яркими крайними. В «Лейпциге» есть Анхелиньо, который великолепно проводит свою карьеру в Германии. В прошлом сезоне, как по мне, Анхелиньо вообще стал чуть ли не главным открытием в Европе. Испанец выдал ряд впечатляющих матчей: самые яркие — с «Манчестер Юнайтед» и с «Башакшехиром». В нынешнем сезоне Анхелиньо выдал прекрасный матч с «ПСЖ», выдав шикарную голевую передачу на «Золотой мяч». Для Тедеско такой игрок очень важен. Если сравнивать ситуацию со «Спартаком», Доменико то же самое требовал от Айртона. Но надо понимать, что Анхелиньо и Айртон — футболисты абсолютно разных дивизионов. Если не успеваешь за игроком, при этом тебе постоянно кидают за шиворот, то ты не Анхелиньо. Хотя при Тедеско Айртон был близок к своему максимуму и играл очень убедительно.

Фото: rbleipzig.com

Для Тедеско три центральных защитника — константа. В «Шальке» он тоже использовал подобную схему, правда, начинал играть Доменико с двумя центральными. Это был первый опыт, тогда он хотел не испортить. Немец возглавил команду, когда в «Шальке» играли в четыре защитника, а уже потом он плавно перешёл на пять.

В центре полузащиты у Тедеско всегда должен быть игрок, который целиком и полностью отвечает за опорную зону. В «Спартаке» это был Рома Зобнин. Не знаю, кто будет заниматься этим в «Лейпциге», потому что там место классического опорника попросту отсутствует, команда по-другому строит футбол — центральный защитник выдвигается выше для первого паса. Думаю, зимой «Лейпциг» кого-то приобретёт в центр, чтобы такая опция стала доступна для тренера. Ну и что ещё важно — полтора нападающих: один из которых ярко выраженный, а второй — чуть-чуть пониже. Так было во всех командах Доменико. В «Лейпциге» подобным задачам соответствует достаточно много игроков: Нкунку, Собослаи, Андре Силва и Сёрлот».