«Он приходит на тренировки злым и убивает людей». Каким был легендарный Джеррард в юности?

Очередной тур АПЛ приготовил зрителям практически противоестественную картину: Стивен Джеррард против «Ливерпуля». Новый тренер «Астон Виллы» уже в четвёртом матче на новом посту должен будет сыграть на «Энфилде» – стадионе, который больше 15 лет был для него вторым домом.

Отдельных красок этому сюжету придаёт то, что для Джеррарда «Ливерпуль» действительно больше, чем бывшее место работы.

Кузен Джеррарда — самая юная из жертв «Хиллсборо». Он играл ради него

Недавно мы рассказывали о трагедии на матче «Ноттингем Форест» и «Ливерпуля», стоившей жизни 96 фанатам и психического равновесия Кенни Далглишу.

Сам Джеррард болел за «Ливерпуль» с детства, посещал домашние матчи клуба, но роковой выезд всё же пропустил. На момент трагедии ему было всего восемь лет. А его двоюродному брату Джон-Полу Гилхули, который был всего на год старше, родители решили преподнести подарок – билет на матч полуфинала Кубка Англии.

Джеррард писал в автобиографии, которую выпустил ещё в статусе игрока: «Я, мой отец и мать, мой брат Пол – мы сидели, глядя на экран и не веря своим глазам. Нас трясло, когда мы слышали комментарий, раскрывающий всё новые ужасные детали. Я просто не мог осознать масштабы всего этого кошмара. Никто, наверное, не мог. Почему? Как? Кто? Так много вопросов.

В тот вечер в нашем доме было очень и очень мрачно. Каждый из нас задавался вопросом: «Знаем ли мы кого-нибудь, кто поехал туда? Господи, сделай так, чтобы это было не так».

Оказалось так, что одним из погибших в давке людей стал Джон-Пол. В той же автобиографии Джеррард признался, что играет ради него.

Дебют за «Ливерпуль»: попытка тренера справиться со старым знакомым и проигрыш Карпину с Мостовым

К тому моменту Стивен уже год занимался в академии «Ливерпуля». Со временем он зарекомендовал себя как один из самых перспективных игроков молодёжной команды – и, на его счастье, первую команду тренировал охотно доверявший молодёжи человек. Жерар Улье перед назначением в «Ливерпуль» три года работал с младшими сборными Франции.

Майкл Оуэн и Джейми Каррагер под его опекой из просто перспективных игроков стали звёздами АПЛ, а вообще Улье каждое межсезонье брал несколько игроков из дубля на повышение. Правда, параллельно с этим Улье подписывал десятки посредственных легионеров, транжиря на них клубный бюджет – и из-за этого «Ливерпуль» даже не боролся за чемпионский титул. Из юниоров, дебютировавших за «Ливерпуль» при Улье, заиграл в итоге только Джеррард – но при этом заиграл так, что за него одного Улье всегда будет благодарен «Энфилд».

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Дебютировал Джеррард в домашнем матче с «Блэкберном», выйдя при счёте 2:0 и не отметившись ничем особенным. Гораздо интереснее был следующий матч: на выезде, с «Тоттенхэмом» – и детали делали игру только интереснее.

Ещё до младших сборных Франции Улье тренировал национальную сборную – и получил статус, возможно, худшего тренера в её истории. Команда, которая выиграла ЧМ-1998, просто по спортивному принципу не отобралась на предыдущий ЧМ, проиграв сборным Израиля и Болгарии. При этом в решающей домашней игре с болгарами Улье требовал оборонять ничью, а после поражения обвинил и возненавидел Давида Жинола, который отдал неточный пас в атаке на Кантона. Последовала контратака, в которой Болгария забила победный гол.

«Возненавидел» может показаться преувеличением, но даже спустя четверть века Улье в своей автобиографии называл Жинола «ублюдком». После игры тренер не постеснялся обвинить в поражении игрока, и того затравили так, что он навсегда покинул не только сборную, но и чемпионат Франции. Он уехал из «ПСЖ» в АПЛ, где и отыграл всю оставшуюся карьеру. В 1999-м Жинола был звездой «Тоттенхэма» – и именно проводящему второй матч в карьере Джеррарду тренер приказал его опекать.

Из этого не получилось совершенно ничего. Жинола просто растерзал фланг, на котором Джеррард должен был закрыть неродную позицию (на родной ещё играл Пол Инс – звёздный полузащитник сборной Англии), и «Ливерпуль» проиграл 1:2. Но вот что интересно: после очевидной неудачи Улье как ни в чём не бывало поставил Джеррарда уже на следующий матч. Это был матч с «Сельтой» Карпина и Мостового, ответный после поражения в Виго 1:3 – и пусть «Ливерпуль» проиграл и его, Джеррард заслужил самые комплиментарные оценки.

Фактически именно та игра с переживающей лучшие времена «Сельтой» показала, что у «Ливерпуля» в академии вырос очень талантливый полузащитник.

Чрезмерная агрессия: подкаты, удаление в первом же дерби

Против Жинола тренер бросил Джеррарда именно из ненависти. Дело в том, что, если бы Джеррард играл сейчас так же, как в девяностые, его удаляли бы в каждом втором матче. Ещё немного воспоминаний из автобиографии: «Для большинства игроков подкат – это технический приём. Для меня это энергетический заряд, шанс уделать противника, отобрать инициативу и начать атаку. Подкат отличает хорошего, годного игрока от труса. Я никогда от них не уклоняюсь, я вкладываю в них мою душу, ну и тело соответственно».

Даже в очень олдскульном «Ливерпуле» конца 90-х юниора Джеррарда ругали за чрезмерную жёсткость в игре. Руководитель академии вызвал отца Джеррарда и спросил его: «У Стивена всё в порядке дома? Он приходит на тренировки злым и убивает людей. Будет плохо, если он сломает кому-нибудь ногу или покалечится сам».

Возможно, из-за этого Жерар Улье решил не включать Джеррарда с «Эвертоном» в сентябре 1999-го. Став полноценным игроком основы и начав в старте шесть предыдущих туров, Стивен до середины второго тайма смотрел дерби с лучших мест. Он вышел на замену – и удалился за грубый подкат против забившего единственный гол в матче Кевина Кэмпбелла. Кстати, до этого года та победа «Эвертона» оставалась последней выездной в истории дерби Ливерпуля.

Переломной точкой для Джеррарда стал матч как раз с «Астон Виллой». Полузащитник Джордж Боатенг тогда был на пике формы, вызывался в сборную Нидерландов – и от того, получится ли выиграть у него центр поля, в матче зависело многое. Джеррард забил единственный гол «Ливерпуля» до перерыва, но после него влетел в Боатенга так, что чуть не сделал его инвалидом. Удаление, дисквалификация на три матча – но гораздо важнее для Джеррарда было, что в этот раз его осудили все, включая партнёров и тренера.

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На следующий день он попросил агента связать его с Боатенгом. На извинение тот ответил: «Слушай, ты чертовски хороший игрок – просто не делай так больше, и всё будет отлично. Я в порядке, но тебе повезло, что ты меня не покалечил. Я принимаю извинения». Джеррард направил свою энергию в полезное русло – и в период с 2004-го по 2014-й получил за «Ливерпуль» всего одну красную.

Гол в финале Кубка УЕФА, приз игроку года и капитанская повязка

Тем временем талант Джеррарда становился всё очевиднее. Ещё даже до того, как завоевать безоговорочное место в основе «Ливерпуля», он поехал на Евро-2000 в составе сборной Англии. В целом его прогресс стал поводом для того, чтобы проститься с Полом Инсом: легендарный, но стареющий полузащитник ушёл в «Мидлсбро».

Но годом, который буквально короновал Джеррарда, стал 2001-й. С «Ливерпулем» он выиграл четыре трофея: Кубок Англии, Кубок английской Лиги, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, а сам был признан лучшим игроком и среди молодых, и среди всех игроков АПЛ.

Интересно, что после побед в Кубке Лиги и Кубке Англии игроки «Ливерпуля» несерьёзно относились к финалу еврокубка: Джеррард писал, что и в случае поражения был бы доволен сезоном. Но в невероятном по накалу матче англичане всё равно обыграли испанский «Алавес» 5:4, а Джеррард забил второй гол своей команды.

В 2003 году не лучшее начало сезона у защитника Сами Хююпяя стало поводом для Улье передать капитанскую повязку Джеррарду. Она оставалась у него целых 12 лет – рекорд в истории клуба.