Полиция ищет «секретный документ Роналду». Португалец замешан в махинациях «Ювентуса»?

Сообщается, что Криш мог получать выплаты во время локдауна в обход бухгалтерии.

«Хуже только Кальчополи», – выразился президент «Ювентуса» Андреа Аньелли в одном из разговоров, перехваченных итальянскими следователями.

И он прав: «Юве» сейчас живётся непросто – клуб погряз в обысках, подозрениях и прослушках.

Кальчополи – коррупционный скандал в итальянском футболе, в результате которого «Ювентус» отправили в Серию В и лишили двух чемпионств.

Напоминаем, что вообще происходит: боссов «Ювентуса» подозревают в приросте капитала и ведении серой бухгалтерии

В октябре Covisoc (Комиссия по надзору за футбольными клубами), изучив летние финансовые отчёты клубов Серии А, забил тревогу. Орган зафиксировал 64 сомнительных трансфера, из которых 42 были на счету «Ювентуса». Комиссию заинтересовало, что с 2018 по 2020 год эффект от продаж игроков вырос на 70%. Клуб фиксировал прибыль от регистрации футболистов в € 330,8 млн в 2018-м, потом € 421 млн и рост до € 508,4 млн в 2020-м. При этом большая часть трансферов была совершена по принципу обмена – так, например, забрали у «Дженоа» Николо Ровеллу за € 18 млн, отдав за него Маноло Портанову (€ 10 млн) и Элию Петрелли (€ 8 млн). Интереснее вышло с трансфером Пьянича-Мело, когда и «Барса», и «Юве» на бумаге оказались в плюсе на € 60 млн за счёт нехитрой схемы: завышение цены + амортизация (распределение суммы выплат на весь срок действия контракта) + моментальное вписывание доходов в отчётность. Наглядное пособие по фиктивному приросту капитала для улучшения финансовых отчётностей – в Италии для этого есть термин plusvalenza.

Комиссия сообщила эти сведения Федерации футбола Италии, после информация дошла и до Прокуратуры. Параллельно делом заинтересовалась национальная комиссия Италии по компаниям и бирже (Consob), потому что акции «Ювентуса» торгуются, и даже малейшая подделка отчётностей может завышать цену активов. Это, конечно, удобно: рисуешь отличный отчёт, акции растут в цене, ты зарабатываешь. Всё равно что делать деньги из воздуха.

Руководителей «Ювентуса» прослушивали всё лето. Услышанное за это время убедило следователей в том, что в клубе была налажена система, позволяющая сводить концы с концами, исправлять убытки и фиксировать мнимую прибыль. Главным «архитектором» отчётностей был бывший глава спортивного направления Фабио Паратичи, работающий сейчас в «Тоттенхэме». Остальные были в курсе, поэтому под следствием сейчас президент «Юве» Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, нынешний главный корпоративный и финансовый директор Стефано Черрато, бывший финансовый менеджер Марко Ре и юрист Чезаре Габбасио.

В офисах клуба и его боссов уже несколько раз проходили обыски – прокуратура изъяла контракты игроков, соглашения по трансферам и счета-фактуры. Следователи утверждают, что в 2019, 2020 и 2021 годах «Ювентус» как юридическое лицо зафиксировал прирост капитала на общую сумму € 322 млн, из которых € 282 млн вызывают подозрения. «Анализ отдельных трансферов позволил выделить повторяемость явных аномалий. В частности – прирост в € 131,5 млн из бюджета на 2019 год, € 119,7 млн на счетах 2020 года и € 30,8 млн в последнем финансовом отчёте, опубликованном 30 июня», – пишет La Repubblica, ссылаясь на данные следствия.

Прокуратура пыталась найти «секретный документ Роналду». В одном из разговоров руководители «Юве» обсуждали серую зарплату Криштиану

Одно из главных, что услышали следователи во время прослушки, – слова про некий «секретный документ». В нём указано, что Криштиану Роналду получал дополнительные выплаты весной 2020-го в обход бухгалтерии.

Когда началась пандемия, игроки «Ювентуса» пошли на понижение зарплат и отсрочку платежей, но не португалец. Как сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на расшифровку переговоров от La Repubblica, Криштиану получил дополнительные выплаты в марте и апреле 2020-го, несмотря на то, что в его контракте это не было прописано. «Это документ, которого не должно было существовать. Если они его найдут…Нам перегрызут глотки», – говорит один из боссов «Ювентуса» на телефонной записи.

Сейчас полиция ищет этот документ, а прокуратура планирует допросить Роналду и его агента Жорже Мендеша. Потому что бумаги, о которых говорили боссы, пока найдены не были.

Но это ещё не всё: следователи также начали изучать переход португальца в «Манчестер Юнайтед». В августе сообщалось, что английский клуб приобрёл Роналду за € 23 млн (€ 15 млн трансфер + € 8 млн бонусы за достижение определённых целей). При этом «Ювентус» зафиксировал убыток от отъезда португальца в € 14 млн.

А что дальше? Либо ничего, либо наказание вплоть до вылета в Серию В

В этом деле две стороны:

– первая касается преступлений, связанных с ведением ложной бухгалтерии, о которых говорится в статьях 2621 и 2622 Гражданского кодекса и законодательном декрете 74/2000. Нарушителей наказывают штрафами;

– вторая – это уже спортивное правосудие. Ст. 31 Кодекса FICG регламентирует нарушения в управленческих и экономических вопросах. За «предоставление ложной, скрытой или частичной информации» и «уклонение от федеральных постановлений в управленческих и экономических вопросах» предусмотрен штраф. А за фальсификацию документов бухгалтерского учёта с целью получить лицензию на участие в чемпионате могут наказать снятием очков, вылетом в чемпионат дивизионом ниже (в данном случае в Серию В) и исключением из соревнований.

Глава CODACONS (ассоциация по защите прав потребителей) Марко Донзелли уже подготовил жалобу в Прокуратуру: «Если «Ювентус» получил незаконное преимущество над соперниками, Федерация и Управление рыночной конкуренции должны вмешаться. Мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с требованием перевести «Ювентус» в Серию В и отобрать недавние трофеи».

Звучит это грозно, но на деле может оказаться не так серьёзно. Во-первых, в 2008-м в приросте капитала уже обвинялись «Интер» и «Милан», но в итоге не были признаны виновными. Всё потому, что невозможно оценить стоимость футболиста – для этого попросту нет конкретных критериев, потому что игрок является нематериальным активом. Это всё равно что продавать картину: цену на неё устанавливает либо продавец самостоятельно, либо договаривается о стоимости совместно с покупателем.

Во-вторых, прокуратура до сих пор не нашла прямых доказательств вины «Ювентуса». Следователи уже почти смирились с тщетными поисками «секретного документа Роналду».

Для «Юве» всё может усложниться, если прокурор закроет нынешнее расследование и инициирует новое – когда будут приняты поправки в кодекс FICG, которые запрещают проворачивать сделки, способные фиктивно нарастить капитал. А учитывая, что параллельно идут несколько расследований разных органов, включая Федерацию футбола, это серьёзная проблема.