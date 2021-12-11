Круче Пиняева лишь Джано и Салугин! Один из главных талантов России забил первый гол в РПЛ

В последнем перед перерывом туре «Рубин» в гостях играл с «Крыльями Советов». Команда Слуцкого изначально сделала ошибку, предложив «Крыльям» сыграть в футбол. Лучше бы предложили снежки. Возможно, в этом случае выглядели бы получше. Казанцы в последнее время практикуют это на тренировках, чтобы забыть ужасную статистику и отвлечься от негативного фона. Но явно не помогает: у «Рубина» нет ни результата, ни внятного футбола.

До «Крыльев» у команды Слуцкого было два поражения подряд – от «Динамо» и «Нижнего» – оба с минимальным счётом. Казалось, игра с «Крыльями» в последнем туре перед паузой – хорошая возможность скрасить впечатление от унылой осени. Но закончилось всё совсем плохо. И речь не только о цифрах на табло – почти весь матч команда отбивалась от мощных атак соперника, при этом сама не создала ни одного явного момента.

0:0 после первого тайма — обычное везение. После перерыва «Крылья» закономерно забили – первым отличился Сергеев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

А потом наконец-то пришло время Пиняева. 17-летний юноша выходит на замену почти во всех матчах, успел забить в кубке России. Но, несмотря на статус одного из главных талантов РПЛ, ещё ни разу не забивал в матчах чемпионата. И с «Рубином» это всё-таки случилось. Он появился на поле за 11 минут до конца матча и вскоре отличился после паса того же Сергеева. 2:0 – победа «Крыльев».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Пиняев стал третьим в списке самых молодых игроков, забивавших в РПЛ. Сейчас ему 17 лет и 39 дней. Круче него в этом рейтинге только Джано (17 лет и 8 дней) и Александр Салугин (17 лет и 27 дней).

Конечно, главный вопрос после этого матча – останется ли Слуцкий главным тренером после зимнего перерыва. Сам Леонид явно не собирается уходить и уже строит планы на весну.

«Я не пророк и не знаю, где мы окажемся весной, но после зимних сборов мы выдавали качественный отрезок. Будем надеяться, что так будет и сейчас. В Нидерландах я ушёл в отставку, когда после успешного сезона был неуспешный? Сложно проводить параллели, каждый день – новый. Это не «день сурка», так что эти параллели не очень верны», – сказал он на пресс-конференции.

Руководство тоже не даёт никаких сигналов к тому, что ищет другого тренера. И понимает, что «Рубин» действительно столкнулся разом с чередой проблем – уход важных футболистов, плохая форма Хвичи и сложности с адаптацией новичков. Поэтому, вероятно, Слуцкий получит возможность всё исправить весной. Все-таки до зоны еврокубков даже сейчас всего 6 очков. Правда, и до стыковых матчей – четыре. А если не пойдёт там, то к лету у команды будет новый главный тренер.

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