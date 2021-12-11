В Заболотного вселился Ибрагимович? Нападающий ЦСКА стал героем матча, забив гол пяткой

ЦСКА и «Арсенал» всё-таки сыграли в заключительном туре перед зимним перерывом в РПЛ. Проведение этого матча было под вопросом в связи с погодными условиями — по прогнозу синоптиков, температура в день игры могла перевалить через отметку в -15 градусов. Это является основанием для отмены игры. В итоге команды вышли на поле, но сама игра прошла без болельщиков на трибунах (если не считать VIP-персон). А главным героем встречи стал нападающий ЦСКА Антон Заболотный.

Решение о проведении матча приняли за час до стартового свистка. Делегат произвёл замер температуры, термометр показал -10,6 градусов. Вряд ли футболисты обрадовались, когда узнали, что им придётся играть в таких условиях. Очень атмосферно выглядел капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, вышедший в шапке и шарфе.

Главным событием встречи стал гол Антона Заболотного, который он забил в первом тайме. Нападающий армейцев сыграл в этом эпизоде в лучших традициях легендарного Златана Ибрагимовича. Антон откликнулся на прострел Ахметова и опередил вратаря, вышедшего на перехват. Обращает на себя внимание то, как забил Заболотный. Он сделал это пяткой, да ещё и с лёта. Красота! Будто бы сам Златан вселился в российского форварда!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно на странице «Матч Премьер» в «Твиттере».

После перерыва форвард ЦСКА заиграл ещё активнее. Сначала он забил гол, который арбитры отменили из-за офсайда, затем с выстрелом Заболотного справился вратарь Коченков. В концовке встречи Антон заработал пенальти и сам же его реализовал.

С точки зрения статистики это лучший матч для Заболотного в форме ЦСКА. Судите сами — до игры с «Арсеналом» он забил всего три мяча в 15 матчах РПЛ, а сегодня оформил первый дубль за армейцев. Неужели на форварда так повлияла морозная московская погода? Любопытная деталь — если Заболотный забивает, то ЦСКА обязательно выигрывает. Ранее Антон принёс команде три очка в матчах с «Уфой» (1:0) и «Спартаком» (1:0). Помимо этого, он установил окончательный счёт во встрече с «Крыльями Советов» (3:1). К этому можно добавить, что нападающий отличился в кубковой игре с ижевским «Зенитом» (4:0).

Из других событий холодного матча отметим, что тренеры обеих команд провели сразу три вынужденные замены. И всё это произошло в ходе первого тайма. ЦСКА снял с игры Бохинена, а «Арсенал» — Смольникова и Давиташвили (после матча уходил со стадиона на костылях).

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