«Я мочу всех, кто этого заслуживает». Быстров мощно прошёлся по «Зениту»

Быстров был пробивным, по-спортивному наглым игроком. Хватал мяч и лез напролом к чужим воротам. За счёт характера и феноменальной скорости и преуспел в футболе. Эксперт Быстров — такой же: прямой, резкий, бескомпромиссный. С суждениями Владимира можно соглашаться или нет, но слушать его в любом случае интересно. Обтекаемые, аккуратные формулировки — это не про него. Быстров рубит правду-матку, невзирая на лица. Потому его цитаты и разлетаются по новостным лентам и соцсетям. Естественно, что чаще других достаётся «Зениту» и «Спартаку» — главным командам в жизни Быстрова и просто самым популярным клубам страны.

«Трамп берёт трубку, а я говорю: «Это Володька. Что там у вас в Америке происходит?»

— Вы незаметно превратились в самого огненного и бескомпромиссного ТВ-эксперта.

— Огненного? Ха-ха! Я не знаю, не замечаю этого. Я всегда такой был, и когда играл в футбол, и сейчас на ТВ: что вижу, то и говорю. Я не стремлюсь к этому — так получается.



— Есть/был любимый комментатор?

— Конечно. «Гол! … [нет]! Штанга!» — это классика, Озеров. Других имён я в детстве даже не знал (на самом деле точное авторство легендарной реплики не установлено, его приписывают как Николаю Озерову, так и Вадиму Синявскому. — Прим. «Чемпионата»). Остальных комментаторов отмечать не буду.



— Готовы комментировать полные матчи самостоятельно?

— Нет, конечно.



— Почему?

— Комментировать матчи должны профессионалы. У нас их мало, и я таким точно не являюсь.



— Для вас сейчас «Матч» — это работа, приработок или чисто развлечение?

— Приятное с полезным. Если бы мне это не приносило удовольствие, я бы, естественно, не был на «Матче». И сразу же скажу, что, как только мне кто-то скажет, о чём я не могу говорить в эфире, я сразу же уйду.



— Контракт с каналом есть?

— Конечно.



— Если сравнить цифры с футболом, зарплата на ТВ — это уровень РПЛ, ФНЛ или ФНЛ-2?

— Да вообще никакого уровня не будет, если сравнивать. Это так, на еду.



— Часто напоминают мем «Это Володька»?

— Напоминают иногда. Если меня Володькой называли в команде, что я могу сделать?

Тот самый диалог Быстрова и Шапи Фото: Матч ТВ

— «Алло, Шапи…» — это был экспромт или заготовка?

— Да какая заготовка, я не готовлюсь к эфирам. Только в студии узнаю, о чём будем говорить. Чемпионат России я весь смотрю, поэтому никаких проблем с этим нет.



— Друзья присылают мемы? Какой самый смешной был?

— Смешной был «Президент». Там Трамп берёт трубку, а я говорю: «Это Володька. Что там у вас в Америке?»



— Маленького Шапи помните в «Краснодаре»?

— Не только Шапи — всех молодых помню. Они приезжали на базу после игровых дней, гоняли двухсторонку с нами, впитывали всё то, что мы умеем.

«Я мочу всех, кто этого заслуживает»

— Вы так активно мочите «Зенит»…

— Что значит активно? Я мочу всех, кто этого заслуживает. И абсолютно не так, что беру и прям мочу конкретно. Некоторые начинают рассказывать, что «Зенит» играл хорошо, когда это было не так, когда «Зенит» мог играть намного лучше. Чемпион России всё-таки должен стремиться к красивому футболу, атакующему, а не к каким-то оборонительным редутам. Последний матч с «Челси» продемонстрировал, что «Зенит» может играть и первым номером, агрессивно. Прессинговать, выбегать. Пускай мы даже проиграли бы 2:3, для меня такой футбол намного лучше, чем был на выезде с «Мальмё». Нам рассказывали о высоком уровне сопротивления, но я никогда не поверю, что «Мальмё» намного лучше ЦСКА, «Спартака», «Краснодара» и других российских клубов. Такие команды «Зенит» должен обыгрывать уверенно и для болельщиков, а не сидя в обороне. Я понимаю — «Челси», «Ювентус». Можно 1-2 матча сыграть эшелонами в обороне, но, как показывает практика, это не приносит особых результатов. Но домашний матч даже с этими грандами ты должен играть от себя, бежать, атаковать, чтобы болельщикам нравилось. Ни один не упрекнёт, даже если они проиграют 0:3, но будут доминировать, бить по воротам и создавать моменты.



— Вас когда-нибудь просили высказываться аккуратнее?

— Да, дважды меня просили не упоминать определённые темы, и оба раза меня не было на этих эфирах. Я просто не шёл на них.



— Самый негативный фидбек, который прилетал после вашей критики?

— В лицо гадости не говорят — только в «Инстаграм» пишут. Этих деятелей сразу блокирую. Могу пару раз послать в баню.



— Кто-то из известных людей высказывал недовольство?

— Смотря кого вы считаете известными.



— Допустим, первые лица клуба.

— Естественно, предъявляли. И при встрече, и звонили. Но мне трудно что-то сказать, чтобы я послушал.



— Семак не звонил?

— Ну а чего мне Богданыч-то будет звонить? У него своя работа, у меня своя. Мы с ним в эфире пообщались, пожалуйста. Я спросил, он ответил. Через неделю мы увидели вообще другой футбол. Значит, надо почаще спрашивать.



— Семак слегка обиделся, нет?

— Я думаю, он обижался не на меня, а на ту игру, которую продемонстрировала команда.



— Прямого общения у вас нет?

— Если мы с кем-то из тренеров встречаемся, абсолютно нормально говорим. И я же не только Семака спрашиваю — со многими общаюсь, это нормальный диалог. Даже с теми, кому я острые вопросы задаю. Это часть футбола, часть телевидения.

Друзья Быстров и Аршавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Прикольно, когда про тебя поют песни»

— Угроз никогда не поступало?

— Конечно, бывали. У нас очень много неадекватов.



— Как реагируете?

— Блокирую и не обращаю внимания, если меня это не касается.



— Фанаты в Питере не предъявляют при встрече?

— Фанаты песенку мою всегда поют на стадионе.

— Какую?

— Ну как какую? Про меня песенку. Послушайте в интернете.



— Но серьёзных эксцессов не было?

— Пару раз были на стадионе, но всё это сразу пресекалось.



— С кем отношения сложнее, с питерскими или спартачами?

— Конечно, с питерскими. Они до сих пор соблюдают принципы и традиции. Хотя все прекрасно знают, что меня продал клуб, они продолжают свою песню запевать. Можно говорить что угодно, каждый останется при своей точке зрения. Время уже всё расставило по своим местам, я на них не обижаюсь. Наоборот, прикольно, когда про тебя поют песни, а люди, которые отдали клубу по 20 лет карьеры, приходят на стадион, сидят в сторонке, и про них даже не упоминают. Немножко несправедливо. К сожалению, у нас в стране так: сделай плохую вещь, и её будут помнить всю жизнь. А это даже не плохая вещь — просто резонансная.



— Негатив и в СМИ лучше продаётся.

— У меня нет настроя кого-то зафигачить, я люблю радоваться победам наших клубов. В Лиге Европы я болею за каждый русский клуб, без каких-то эмблем. Если вижу, что команда хорошо играет, никогда в жизни не скажу, что она плохая. Если «Уфа» отдаёт все силы против «Зенита» и проигрывает, я не буду говорить, что «Уфа» играла плохо. Я прекрасно вижу, что они отдают всё, что могут отдать в данный момент.



— Никогда не включается внутренний цензор: хорошо бы тут смягчить, сгладить формулировки?

— Не задаюсь такими вопросами. Всё, что я говорю, идёт изнутри, из души. Я не готовлюсь и до эфира не предполагаю, что скажу. Всё происходит в прямом эфире, как есть.



— Кирилл Набутов предположил, что вы обижены на «Зенит». Есть за что?

— Набутов — это кто?



— Ну как же, питерский комментатор.

— Может, Набутов на кого-то обижен, не знаю. А я говорю то, что вижу.

— Вам работу в структуре «Зенита» не предлагали?

— А должны были предложить? Я много времени провожу в академии «Зенита», мне интересно наблюдать за процессом, смотреть, как развиваются молодые спортсмены, дети. Тем более там работает Андрей Сергеевич Аршавин, мой друг.



— Кажется, со своими организаторскими, лидерскими качествами Аршавин мог бы РПЛ или даже РФС управлять.

— Я считаю, что каждый человек должен постепенно начинать работу. Андрей движется в нужном направлении — развитие молодых футболистов, школы, инфраструктуры. Он сам футбольный человек и знает, как раньше было, как можно и как нельзя делать. Если у тебя один человек в команде получает 100 тысяч, а другой — 500 – это как-то неправильно. И нужно делать ставку на своих воспитанников, а не красть футболистов в возрасте 16-17 лет из соседнего лагеря — «Краснодара», «Локомотива» и так далее. Это неправильно. Ты должен сам вырастить своего воспитанника, довести его, дать ему шанс поиграть в дубле, «Зените-2» и дальше уже принимать решение. Если он не растёт и не может конкурировать дальше с сильными футболистами, то должен искать себе команду ФНЛ, ФНЛ-2. Это уже дело индивидуально каждого. И главная задача руководства – помогать, а не мешать. Раньше такое было, что игрок хочет уйти, а за него начинают просить неустойку 2 миллиона. Понятное дело, что никто в ПФЛ не даст столько денег даже за такого футболиста, и человек начинает погибать. Его мурыжат-мурыжат, и в итоге ничего хорошего из этого не получается. Нужно уметь это правильно делать, включать голову и находить верный путь. Это очень тяжело, но я думаю, сейчас всё будет в правильном направлении работать.

— Правда, что Денисов просился в «Зенит» детским тренером, но ему отказали?

— Бред. Нет, конечно же. Не читайте жёлтую прессу. Такого быть не могло. Естественно, он не просился. Издеваетесь, что ли?



— Как в целом «Зенит» относится к ветеранам команды?

— В целом — получше, чем раньше. Я-то не ветеран — сам хожу на футбол. Но вижу, что делают встречи иногда, не забывают.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Игроки по € 20-40 млн обязаны показывать свой уровень не с «Ахматом» или «Нижним Новгородом», а с «Челси», «Ювентусом», «Мальмё»

— Вы называли футбол «Зенита» трусливым…

— Так он реально был трусливым, я же не придумал это! Было видно, что они играли невысоко. Со мной в принципе согласились футболисты «Зенита». Все те играющие люди, которые выступали на высоком уровне, понимали, что это не футбол.



— При вас «Зенит» играл намного смелее?

— Бывали разные матчи. Но когда в Питер приезжала «Бенфика», «Реал» или «Ливерпуль», я не помню такого, чтобы как-то менялась тактика, чтобы мы насыщали защиту. Да, мы могли дополнительного опорника поставить, ниже сесть, да, нас могли заставить обороняться — всё это было. Но мы никогда изначально не подстраивались под соперника. Нам было принципиально играть от себя, от своей игры, как она получается. Первые 15-20 минут старались запрессинговать соперника, и нашему «Зениту» почти всегда удавалось навязать свою игру сопернику. А если говорить «мы не можем» — никогда ничего не достигнешь. Наоборот, нужно говорить: «Мы всё можем!» Только с таким настроем у вас всё получится.



— С каким тренером «Зенит» был самым смелым?

— При каждом была своя изюминка. И при Петржеле, и при Морозове ребята бежали. И при Давыдове показывали классный футбол, и при Спаллетти, и при Адвокате. При каждом тренере были великолепные отрезки матча.



— Что изменилось, откуда взялась эта робость?

— Слишком академично начали действовать, всё просчитывать, какие-то шансы на последней минуте. Не знаю, может, это боязнь того, что, если ты проиграешь крупно, тебя работодатель уволит.

— Посыл от тренера идёт?

— Тренер выбирает тактику, готовит команду к игре. Думаю, сказывается боязнь, что тебя уберут, если сыграешь в другой футбол. Когда Семак играет в три центральных защитника, он явно даёт понять, что два защитника не справятся. Когда они готовятся играть в пять защитников, потом сложно перестроиться. И во время матча у тренера наверняка возникает мысль в голове: «Обороняйся, а то вдруг в открытую пропустим трёшку». А получается — что обороняйся, что не обороняйся — всё равно. Об этом можно долго дискутировать. Тренер — главный, ему за результат отвечать, он принимает решения. А мы можем только спросить: «Почему?» и «Как?» и предположить, как можно было бы сыграть по-другому.

— С «Челси»-то смело сыграли? Сработала критика?

— Да, последний матч хороший получился, острый. Но это не столько критика, сколько крик души. Знаете, хочется видеть немного другое, чтобы у нас команды в Европе показывали другой футбол. И чтобы всегда, когда к нам приезжали любые соперники ниже рангом, не топ-клубы, мы их выносили по 5:0, 5:1, 6:1. И с горящими глазами играли в этой Европе, не думая, что у нас через три дня матч со «Спартаком», «Динамо», ЦСКА. Чтобы всем было всё равно, чтобы главное было – обыграть европейцев.



— Вот это третье место для «Зенита» в ЛЧ — потолок?

— Нет. Нет потолка для команды. Потолок – это когда она выполняет поставленную задачу и выходит из группы Лиги чемпионов. Задача ставится до жеребьёвки, и нужно понимать, что чемпион должен бороться за выход не в Лигу Европы, а в Лигу чемпионов. Игроки по € 20-40 млн обязаны показывать свой уровень не в чемпионате России, не с «Ахматом», «Ростовом» или «Нижним Новгородом», а с «Челси», «Ювентусом», «Мальмё».



— Вы интересовались у Семака, где красивый футбол. Красивый — это какой в вашем представлении? «Бавария», «Манчестер Сити»?

— Ну это топ, гранды, у них всё в порядке. А я имею в виду просто смелый футбол, агрессивный, где команда доминирует и заставляет соперника бить в аут. Хотя бы фрагментарно. Не нравится мне футбол, когда «Зенит» стоит на своей половине поля, имея бразильцев. Говорят, что бразильцы плохо играют. Но они играют плохо, может быть, потому, что не умеют в такой футбол играть. В РПЛ они 35 матчей из 40 играют первым номером, спокойно, доминируют на поле, играют с мячом. А в Лиге чемпионов играют без мяча — просто бегают туда-обратно и, наверное, не получают сами большого удовольствия от игры.

Фото: «Чемпионат»

«Самое простое — это сказать: «Там дрова выпустили из академии»

— «Зениту» надо менять Семака или он выжимает из этих ресурсов максимум?

— В первые две Лиги чемпионов я всегда поддерживал Семака и никогда не позволял себе спрашивать о красивом футболе. Я понимал, что он тоже набирается опыта, пробует на вкус эту Лигу чемпионов. Есть руководители клуба, они должны принимать решение, по какому сценарию клуб развивается. Единственное скажу, что нужно делать ставку на молодых, давать шанс, выпускать. Ведь у «Зенита» много матчей, когда он ведёт 3:0, 4:0, и мы всё равно не видим молодых футболистов. Всегда можно говорить, что их нет, но с ними нужно работать. Самое простое — это сказать: «Там дрова выпустили из академии». На самом деле в академии тоже работают люди, они стараются, подготавливают футболистов. Если они будут передавать их дальше, а в дубле или «Зените-2» будут считать их готовыми футболистами, из них никогда ничего не получится. С ними нужно продолжать работать, давать что-то новое. Они должны впитывать тот футбол, который мы хотим видеть. И если кто-то не хочет выполнять требования, значит, нужно других брать, каждый год выпускаются футболисты. Когда в «Зенит» попадают молодые футболисты, тренируются там, а потом возвращаются в «Зенит-2», я не узнаю ребят, честно. Смотрю на них – играют в 2-3 раза ниже своего уровня, и я не понимаю почему. Я не вижу тренировочный процесс, но думаю, что нужно им уделять больше времени, оставлять, тренировать дополнительно, объяснять и, естественно, выпускать на поле, чтобы мы видели, что они могут, а чего не могут.

— Не выпускают?

— Пару раз Кравцов выходил, Кузнецов. Видно, что есть какие-то качества, и сейчас их нужно реализовывать и развивать. Они ещё очень сырые, чтобы конкурировать с Клаудиньо и даже с Мостовым. Мостовой – готовый игрок, но в «Зените» сидит и полирует банку. Он хороший футболист, игрок основного состава, но даже ему тяжело конкурировать. Он пытается, и другим молодым нужно брать с него пример. Главная задача тренера – помочь, подтолкнуть. Ведь мы все сразу не заиграли на высоком уровне, нам постепенно давали пробовать, давали понять, что такое взрослый футбол. Давали шанс, и не каждый его сразу использовал. Некоторые заиграли в 27 лет. Те же Зырянов, Широков пришли в топ-клуб и не затерялись даже в зрелом возрасте. И посмотрите, как команда играла! Есть примеры, нужно продолжать работать в этом направлении, а не рассказывать, что у нас никого нет. Всё у нас есть.



— Хоть какая-то команда в России радует вас игрой?

— Да, «Динамо». Я на протяжении полутора лет говорю, что «Динамо» мне очень нравится. У них был переломный момент: когда молодые навязали конкуренцию опытным и тренеры начали их выпускать. В итоге Комличенко уехал, три-четыре легионера сели на скамейку. Главное – правильно выстроенная тактика. Я не знаю, кто там принимал решение довериться своим. Но сейчас мы видим совершенно другой футбол. Да, они пока сыроваты, но это только до поры до времени, пока шишки не набьют. «Динамо» попробовало с «Зенитом» сыграть — да, у них получилось на выезде минут 20-30. Сейчас следующий матч будет, где они должны почувствовать запах крови, что могут конкурировать с Малкомом, Клаудиньо, что они не хуже. Захарян, Грулёв, Тюкавин, Фомин, Макаров — у них подобралась хорошая команда, боевая. Поэтому довольно-таки часто они показывают зрелищную игру. Может быть, сейчас у них всё получится.

Владимир Быстров на «Матч ТВ» Фото: instagram.com/bystrik34

«У нас много богатых людей, которым небезразличен «Спартак», готовых забрать клуб»

— Какие чувства вызывает «Спартак»?

— А какие эмоции может вызывать «Спартак»? Чувство волнения за команду, потому что вся эта грязь вокруг команды, все эти эти агентские игры за власть в «Спартаке» — не красят клуб. Пора бы уже разобраться, кому чего доверяешь, какие ставишь задачи, цели. Чтобы мы все знали, что вот эти люди отвечают за «Спартак». Чтобы поставили задачу — условно быть в тройке — и спокойно, без криков двигались к ней. Если «Спартак» при зрелищном футболе займёт, грубо говоря, четвёртое место, то, я думаю, руководство должны будут оставить. Но если не будет видно никакого прогресса, значит, нужно какие-то пути искать, кого-то менять.



— В чём причина спартаковских метаний?

— Ну, во-первых, тренер должен быть в одной лодке и с президентом, и со спортивным директором, который его приводит, и с женой хозяина, и даже с детьми. Если садимся в одну лодку, то все берём и гребём против течения. Стоит одному вёсла бросить за борт, как дополнительная нагрузка ляжет на других. Следующий кидает – уже течение начинает тебя разворачивать, ещё кто-то сбавил к себе требования — и всё уже, неизбежно кораблекрушение. А со дна очень тяжело подниматься. Как показывает практика, нужно создавать коллектив заново. Без коллектива никакие звёзды тебя никуда не вытащат. Это показывали все команды, которые делали ставку только на легионеров. Вспомните «Динамо»: вот тебе 11 звёзд, пять ещё на скамейке — и что? Их выносили все более-менее крепкие команды. «Динамо» чуть не вылетело! Если сильным легионерам русские не помогают, если нет костяка, то эта команда и болтается непонятно где.



— Вам не кажется, что Федун подостыл к «Спартаку», футболу?

— Не думаю. Если бы остыл, думаю, отдал бы уже клуб.



— Так некому вроде.

— Ну, это всё бред. Я не думаю, что некому «Спартак» отдать. У нас много богатых людей, которым небезразличен «Спартак», готовых забрать клуб.



— Вы уверены?

— То, что такие люди есть – это 100%. Но я не верю, что Федун остыл. Всё равно он вкладывает и в школу, и в базу, и в команду. Просто в «Спартаке», помимо Федуна, полно людей, которые тоже пытаются внести свою лепту. К сожалению, не в том направлении.

Сергей Галицкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Галицкий — сильный и мудрый человек, и никакая зараза не должна его взять»

— Вас удивило недавнее признание Галицкого о болезни?

— Конечно, удивило.



— С какими чувствами смотрели это интервью?

— Человек столько делает для футбола, сколько никто, наверное, у нас в стране. Он очень любит и академию, и своих ребят, воспитанников. И с большим уважением относится к тем футболистам, которые к нему в клуб приезжают. Он общается и с семьями, и с самими игроками. Но вот, видите, к сожалению, болезнь немножко его подкосила. Но я считаю, что Сергей Николаевич сильный и мудрый человек и никакая зараза его не должна взять. Он должен оставаться как можно дольше с нами и продолжать заниматься любимым делом.



— Это интервью — не предисловие к отходу из футбола?

— Никогда не поверю, что Галицкий сможет уйти просто так. Он не уйдёт из футбола, потому что слишком любит его.

«Смелого футбола мы у сборной не увидели — но зато нам не вешали лапшу на уши»

— Сборная России по вашей классификации в какой футбол играет — смелый или не очень?

— Скажем так: она пыталась играть на результат. Смелого футбола мы не увидели — но зато нам не вешали лапшу на уши. После каждого матча выходил главный тренер и говорил так, как есть, что получилось, а что — нет. Мне нравится честность и откровенность Карпина. Это лучше, чем когда мы видим одно, а нам в уши льют другое.



— У вас есть что-то общее с Валерием.

— Я нормально работал с Карпиным. Знаю его требования. Он сам футбольный человек и умеет объяснить, чего хочет. Причём объяснить правильно. Главное — выполнять. Но бывают такие матчи, когда тяжело что-то противопоставить сопернику. Наверное, ни один человек в стране не испытывал такого перегруза перед матчем, как Карпин перед Хорватией. Это реально тяжело. Не у всех с таким давлением справится нервная система.

— Какие у вас отношения с Карпиным сейчас, можете списаться, созвониться?

— Можем. Я могу написать ему, поздравить. У нас сохранились товарищеские отношения.



— Нынешняя сборная — что нравится, а что нет?

— Мне любая наша сборная симпатична. Она либо есть, либо нет. Мне нравится, когда говорят правду, не хитрят. Вы можете обмануть нефутбольного человека, но не того, кто сам играл и разбирается.



— В чем именно эта сборная уступает команде 10-15-летней давности?

— Наверное, сейчас меньше индивидуально сильных футболистов. В этом поколении чувствуется нехватка таких ярких личностей, как Аршавин. Там кого ни возьми, любой игрок в нападении был классный. Разноплановые исполнители, которые умели забивать. Защитники подключались и подавали с обоих флангов — что Анюков, что Жирков бороздили бровку. Центральные защитники были сильные, в полузащите действовали люди со светлой головой. А сейчас мало кто выделяется. У Головина то травма, то ещё что-то — никак не может выйти на свой пик, набрать оптимальные. физические кондиции, чтобы показывать тот футбол, в который он умеет играть. Миранчук в Италии полирует банку. Ему при всём желании тяжеловато проявить себя в сборной. В футболе так не бывает: в клубе сидишь на лавке, а приезжаешь в сборную — лучший. Один матч можешь на эмоциях круто сыграть, больше — сложно.



— Кто из этой плеяды первый кандидат на трансфер в Европу?

— Захарян, пожалуйста, может уехать, но надо ли ему это сейчас? Нужен ли он там? Сейчас «Динамо» борется за Лигу чемпионов. Зачем ему что-то менять, если он здесь растёт и прогрессирует? Если позовут «Барселона», «Реал», «Ювентус» или «Манчестер Сити» — это один вопрос. А в условную «Астон Виллу», которая борется за 7-8-е места, какой смысл ехать? У них и своих одарённых хватает. Посмотрите, даже у «Ливерпуля», «Сити», «Челси» в некоторых матчах выходят 17-летние — везде есть молодые. Захаряну нужно просто не останавливаться, а показывать качественную игру и дальше, забивать в каждом матче чемпионата России и помогать сборной. А дальше уже будет, как свыше предначертано. Ему нужно будет принять правильное решение.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Тема Дзюбы не должна обсуждаться. Мы видим, что в Европе Артём не может себя проявить»

— Безотносительно личностных отношений что думаете о ситуации Карпин — Дзюба?

— А что здесь думать? В тот момент, когда Дзюба был в плохой форме, тренерский штаб сборной, естественно, его не вызвал. Когда он начал забивать — попал в расширенный список. То, что он сказал, что не хочет ехать в сборную, а хочет набрать форму — его личное дело. В принципе, тема не должна обсуждаться. Мы видим, что в Европе Артём не может себя проявить так, как проявлял, допустим, два года назад. То, что у нас нет нападающих, тренерский штаб, наверное, видит. Точнее, они есть, но должны играть лучше. Но порой ради коллектива нужно пожертвовать одним футболистом, чтобы внутри всё было нормально, нежели взять, чтобы он на скамейке сидел недовольный и портил атмосферу… Я на месте тренера поступил бы так.

— Выйдет Россия на ЧМ-2022?

— Мы все будем болеть, переживать и надеяться. Это два финала, две смертельные битвы. И абсолютно все команды нашей группы имеют хорошие шансы на выход. У нас домашние матчи, и хотелось бы, чтобы Роспотребнадзор допустил на них максимальное количество зрителей. Вот сколько стадион вмещает, столько и надо пускать. Потому что играть при 30% заполняемости и с забитой ареной — это разные вещи.

Я вспоминаю Португалию в «Лужниках»: у меня уже ноги сводило, ходить больно было, но этот гул гнал вперёд, и я бежал! И догонял Роналду и всех остальных.

Они были техничнее любого из нас, но мы друг другу помогали, бились, и это приносило результат.



— Не боитесь, что телевидение вас засосёт и лет через 10 Быстрова будут воспринимать как Мостового — как лицо с экрана, но не тренера?

— А я не так часто появляюсь на телевидении, чтобы меня засосало. Приезжаю после тура, записываюсь и возвращаюсь домой. У меня есть тренерская лицензия, летом буду сдавать на более высокую категорию.



— Кержаков, со слов Аршавина, жаловался, что Быстров невыносимый как тренер. Так какой тренер Владимир Быстров?

— Пока никакой. Я и футбольную карьеру ещё не закончил — видите, двигаюсь тут (разговор состоялся во время Фестиваля футбола под эгидой РФС и ТМК в Екатеринбурге. — Прим. «Чемпионата»). Одно дело — помогать главному, не отвечая за результат, другое — возглавлять команду самому. Но я надеюсь, что ребята в юношеской сборной впитали в себя от нас всё хорошее и не взяли ничего плохого.



— В целом положительный опыт?

— Классный вообще! Работа с лучшими молодыми футболистами страны — как может быть иначе?



— Сейчас постоянная работа у вас есть?

— Нет, но свободного времени всё равно очень мало. Стараюсь уделять его семье, при первом удобном случае рву когти на рыбалку: зимой на корюшку на Финский залив, летом — в Карелию, на щуку, судака, окуня. Могу на ближайший пруд сгонять, половить плотву, карася — без разницы. Главное, чтобы компания была хорошая.



— Компания футбольная?

— Нет, рыбацкая. Но есть и другая, футбольная. С ними тоже недавно вырвались на Кольский полуостров, красную рыбу ловили.

«На лавочках сидят по 20 человек и пялятся в смартфоны, играют в стрелялки. А мяч валяется без дела…»

— Теперь вы ещё и амбассадором РФС по стране ездите.

— Когда я в детстве видел Панова или Лепёхина в академии, для меня это был праздник. Была мечта даже просто подойти, посмотреть на них. То, что сейчас делает РФС, — это большой шаг для развития юных футболистов, просто молодых людей. Необязательно все вырастут спортсменами, но будут здоровыми, крепкими. Лучше играть в футбол, чем шататься по подворотням или нюхать клей в гараже. Те же гаджеты очень портят наших детей. Всё это должно как-то ограничиваться. Я вижу, что у нас каждая школа имеет своё поле, настроена масса площадок, но они ни фига не заняты. Зато на лавочках сидит по 20 человек и пялятся в смартфоны, играют в стрелялки. А мяч валяется без дела. Идёшь мимо — обидно становится. Думаешь: может, собрать компанию, подвигаться с ними? Раньше все мальчишки и девчонки во дворе выходили и играли. А теперь — сидят, переписываются. Так сделайте общий чат «Спортивная площадка»: записались, плюсики поставили и пошли пять на пять побегали. Сами себя отвлечёте от этой гадости.