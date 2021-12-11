Триллер «Челси» и «Лидса» закончился разборкой. Рюдигера оттаскивали двое

«Челси» и «Лидс» забили пять голов. Что важного было в игре?

Первое – что защитники «Челси» всё ещё опаснее, чем нападающие. В этой встрече у защитников лондонцев одно голевое действие (ассист Алонсо). У форвардов – ноль. Ромелу Лукаку сидел на скамейке до 87-й минуты, Тимо Вернер снова не забил (зато подключения к атакам Антонио Рюдигера позволили команде заработать два пенальти).

Вторый – спорный пенальти «Челси». Если первый 11-метровый был чистым (Люк Эйлинг просто снёс Рюдигера), то второй обречён на обсуждения. В компенсированное ко второму тайму время при счёте 2:2 Рюдигер сместился в штрафную, затеял борьбу с Матеушем Клихом – и рухнул. Защитник «Челси» даже не стал скрывать улыбку после свистка судьи: безусловно, он мог устоять в этой борьбе, но предпочёл дать повод судье поискать в эпизоде фол.

Жоржиньо оба пенальти реализовал.

Третье – толкотня после финального свистка. Команды просто сцепились. Сам Рюдигер толкал в грудь Диего Льоренте, а другого игрока «Лидса» Хуниора Фирпо пришлось оттаскивать.

Видео эпизода:

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В потасовке участвовали в 16 человек, но до серьёзных разборок с кулаками и удалениями после финального свистка дело не дошло. Игроки «Лидса» не были особо агрессивными в этом эпизоде – в то время как Рюдигера оттаскивали двое. Сначала это попытался сделать Хаверц, потом его уже уговаривал Ромелу Лукаку.

В соцсетях восторгаются Рюдигером.

«Сначала он заработал два пенальти, а потом был в первом ряду потасовки. Рюдигер хорошо делает свою работу».

«Уважение Рюдигеру за два пенальти. Чистый интеллект».