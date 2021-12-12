Игра «Динамо» и «Зенита» — матч года в России. 15 причин, чтобы его смотреть

Когда вы спросите, с чем у меня ассоциируется матч «Динамо» и «Зенита», я буду говорить про околофутбол.



Граната и Гулливера. Разъярённого Андре Виллаш-Боаша. И забеги фанатов на поле.

Фото: РИА Новости

Переход Александра Кержакова в «Динамо», после которого несколько моих знакомых уважаемых фанатов «Зенита» разочаровались в футболе. Или же Кокорина, Жиркова и Денисова, поигравших в обоих командах.

Баннеры с Лаврентием Берией и Ксенией Собчак (было и такое). Фанатские войны между бело-голубой Москвой и Петербургом.

Или капитана обоих клубов Андрея Кобелева. Или наиважнейшего для Питера игрока Мигела Данни с динамовским тату на руке.

Фото: РИА Новости

Зато сейчас, в декабре 2021-го, матч «Динамо» и «Зенита» в Москве можно назвать главным в году. Как для обоих клубов, так и для всего чемпионата (и «Чемпионата» заодно).

Почему так? Зачем смотреть футбол и покупать платную трансляцию, тогда как по «Матчу» в это время покажут более популярный, по словам Дмитрия Губерниева, биатлон? Как игра «Динамо» и «Зенита» стала актуальной и решающей?

Сейчас объясним!

1. Это последний тур перед новогодним перерывом. До весны российского футбола не будет, и грядёт предновогодняя возможность им насладиться в 2021 году. Даже при температуре минус 11.

2. В случае победы «Динамо» может обогнать «Зенит» и уйти на перерыв на первом месте: наберут 38 очков и на один балл обгонят Петербург.

3. Даже если команды сыграют вничью (и останутся с 38 и 36 очками соответственно), у «Зенита» не будет такого комфортного преимущества над вторым местом, как в прошлые сезоны.

В последние два чемпионских года отрыв «Зенита» перед перерывом был таким: четыре очка от ЦСКА и 10 очков от «Краснодара». Да и вообще за последние пять лет только в декабре 2018 года «Зенит» подпускал конкурента на одно очко (это был «Краснодар»).

4. «Динамо» просто в порядке и наверняка навяжет лидеру борьбу и давление. И это несмотря на поражение 1:4 в матче первого круга, когда динамовцы забили единственный гол с пенальти.

Так почему должно быть интересно?

Потому что «Динамо» бодро идёт: победило четыре раза подряд (в том числе «Краснодар» и «Рубин») и набрало 35 очков на старте сезона, и это лучший результат клуба в российской истории.

5. «Динамо» живёт в позитивном новостном пространстве.

Во-первых, Сандро Шварц и Желько Бувач продлили контракты с клубом до лета 2024 года.

Шварц говорит, что «Динамо» не копирует «Ливерпуль» (где ранее с Клоппом работал Бувач), но играет по той же базовой схеме 4-3-3. И вообще команды показывают резвый современный футбол, и об этом говорят сами футболисты.

6. Во-вторых, Арсена Захаряна признали лучшим молодым игроком РПЛ 2021 года. На втором месте – Гамид Агаларов из «Уфы». На третьем – партнёр по «Динамо» Константин Тюкавин.

В 27 матчах РПЛ этого сезона Захарян забил семь голов и отдал 11 голевых передач. Попал в сборную. Сыграл в первых матчах Карпина.

Игра с «Зенитом» станет важной проверкой его таланта и магии обводящих ударов.

7. Помимо Захаряна и чуть менее основного Тюкавина, в «Динамо» есть Денис Макаров (забивает в двух матчах подряд) – опасный для защитников из-за финтов и ударов с левой ноги. Обязательно следите за Макаровым и помните его слова: «Борьба с «Зенитом» за чемпионство? А почему нет? Шансы есть».

8. Ещё одна молодая, эффективная но слегка теневая звезда «Динамо» – Вячеслав Грулёв. В последних шести матчах он забил пять голов – как Дзюба и Кассьерра из «Сочи».

А ещё, по словам тактического автора «Чемпионата» Михаила Гончарова, Грулёв набрал сумасшедшую форму и, пожалуй, стал лучшим в команде за последние туры. Валерий Газзаев вообще говорит, что Грулёв напоминает ему Мбаппе, Лукаку и Холанда.

В общем, следите за ним против «Зенита»!

9. Мы уже писали, что Антон Шунин проводит неровный сезон, но вратарь и капитан «Динамо» подчёркивает, что его цель – чемпионство с любимым клубом. Настрой и мотивацию сможем оценить уже завтра.

10. Если не можете без противостояний, то матч «Динамо» – «Зенит» можно направить в дуэль молодости и опыта. Состав москвичей со средним возрастом 25 лет – четвёртый по молодости в РПЛ. Выше – «Спартак», «Локомотив» и самые молодые – «Крылья» (23,9).

«Зенит» на втором месте по старшинству – 28,5 лет.

11. Матч «Динамо» – «Зенит» обслужит Сергей Карасёв. Когда он на поле – можно ждать антураж рок-концерта. Арбитра могут повалить, он сам может подбрасывать карточки или долго спорить с лидерами команд (как с Акинфеевым в матче а «Зенитом»).

12. Против такого «Динамо» сыграет чемпион страны и сделает это в конце удачной недели: «Зенит» изящно финишировал в Лиге чемпионов. Домашняя ничья с «Челси» 3:3 – настрой и настроение на счастливое завершение года.

13. На поле после травмы возвращается Магомед Оздоев. Он уже поразил нас и благодарных фанатов «Ювентуса» голом-пушкой в ворота «Челси». Подобных ударов можно ждать и в Москве – тем более так же реактивно и так же издалека Оздоев «Динамо» уже забивал.

14. Более постоянный лидер «Зенита» Клаудиньо также будет на месте. В прошлом туре бразилец оформил дубль в матче с «Ростовом», а один из голов положил с лёту в девятку.

В 11 матчах РПЛ у Клаудиньо уже 6+2.

Так что вот вам ещё и противостояние двух чародеев: Захаряна и Клаудиньо.

15. «Динамо» и «Зенит» сражаются не только на футбольном поле, а делают добрые дела и заодно подкалывают друг друга. Перед матчем первого круга в Петербурге «Зенит» (клуб) устроил на стадионе день раздельного сбора отходов и читал лекции о переработке мусора.

Фанаты «Динамо» (именно фанаты, а не клуб) запустили акцию «Твори Добро» – на матч с «Зенитом» болельщики смогут принести тёплую одежду и поделиться ею с фондом помощи бездомных «Ночлежка».

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В общем, 12 декабря. Москва. 14:00.



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