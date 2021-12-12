Грулёв — главная звезда «Динамо» в последних матчах. В чём феномен его прогресса?

Когда говорят о футболистах, определяющих игру сегодняшнего «Динамо», чаще всего первым делом называют Шиманьского и Захаряна, Фомина и Тюкавина. Отчасти это справедливо, особенно по отношению к первым двум – два полузащитника-созидателя неугомонно генерируют ключевые действия, по большинству атакующих метрик лидируют в команде.

Но всё же никак нельзя пройти мимо того факта, что в последние полтора месяца, примерно с середины осени, в список важнейших футболистов, делающих результат, добавился Вячеслав Грулёв. Произошло всё как-то стремительно, многие даже не успели это событие заметить и удивиться. Но с 16 октября (за точку отсчёта берём матч со «Спартаком» — 2:2) Грулёв занимает 4-е место в «Динамо» по игровым минутам (выше лишь Моро, Шунин и Ордец), с отрывом лидирует по голам (их у него аж 5, а у Тюкавина, Макарова, Захаряна, Шиманьского и Бальбуэны — по 2).

А главное – Грулёв превратился в важнейшее тактическое оружие «Динамо», он приносит пользу во всех фазах игры, его позиция на поле меняется в зависимости от счёта и характера футбола.

Фактурный универсальный форвард, которому всё же удобнее на фланге

Парадокс Грулёва в том, что при своей внушительной фактуре (рост – 189 см) в ранние годы карьеры он значительно больше времени провёл не в центре нападения, а на флангах, прежде всего на левом. Но после перехода во взрослый футбол тренеры стали уже смотреть на его атлетизм и время от времени использовали его в центре, в качестве «столба».

Шварц также видел Грулёва, скорее, центрфорвардом – именно на этой позиции Вячеслав чаще всего выходил в прошлом сезоне (случались исключения, но редко), на ней же вступил и в новый чемпионат. Но потом из-за травмы выбыл яркий дриблёр Лесовой, не сразу адаптировался Макаров, не обрёл стабильность Н’Жье – и Шварц начал пробовать альтернативные варианты. С октября Грулёв стал чаще задействоваться слева.

Ниже – сравнение выступлений Грулёва на флангах атаки и в центре нападения. В текущем сезоне разница просто колоссальная: играя слева, Вячеслав не только значительно чаще бьёт, но и совершает больше касаний в штрафной, что вроде бы удивительно. А ещё он показывает лучшую эффективность в борьбе, набивает приличное количество обводок и забегов с мячом. Безусловно, на столь внушительную разницу повлиял фактор игры слева в матчах с неорганизованными «Химками» и «Арсеналом» (по два гола в каждом), но всё же дело не только в силе соперников, а ещё и в особенностях самого форварда «Динамо».

Вячеслав Грулёв, сезон-2021/2022. Статистика Wyscout Фланг Центр нападения Суммарно Количество минут 444 454 898 Удары/90 (точные) 3,65 (50%) 1,39 (14,3%) 2,51 (40%) xG/90 0,32 0,14 0,23 Касания в штрафной/90 5,27 2,58 3,91 Единоборства/90 (выигранные) 26,76 (50,8%) 26,76 (29,6%) 26,79 (40,1%) Единоборства вверху/90 (выигранные) 5,68 (50%) 9,52 (29,2%) 7,63 (36,8%) Обводки/90 (успешные) 4,66 (69,6%) 2,18 (27,3%) 3,41 (55,9%) Progressive Runs/90 3,24 0,59 1,91 Передачи/90 (точные) 28,99 (63,6%) 17,25 (75,9%) 23,08 (68,03%) Передачи в штрафную/90 (точные) 3,04 (40%) 0 1,51 (40%) Передачи под удар/90 0,81 0,59 0,70 xA/90 0,11 0,05 0,08

Да, Грулёва можно использовать в центре как форварда-столба, у него есть фактура, сумасшедшая работоспособность (он легко переваливает за 30 единоборств за 90 минут), неплохая игра в оттяжке за счёт мощи и умения выиграть первое касание.

Но всё же борьба в эпизодах, где приходится действовать спиной к чужим воротам, для его габаритов у него неуникальная, зацеп мячей головой – тоже. А если Грулёв и побеждает вверху, то часто выполняет неадресную скидку. Поэтому пользу при вертикально-силовом футболе приносит дозированную – лучше, чем Тюкавин, но вряд ли может сравниться с Дзюбой или хотя бы с Соболевым.

А ключевое: когда Грулёв выходит в центре, он слишком много работает спиной к чужим воротам, причём в далеких точках. Если его игра в оттяжке не требуется и есть шанс предложить себя в передней линии, Вячеслава часто подводят открывания – над ними ему обязательно нужно работать. Отсюда и скромное количество ударов и встреч с мячом в опасных точках. В прошлом сезоне, кстати, в центре нападения у Грулёва получалось лучше – но во многих играх всё равно чувствовалось, как он теряется.

Когда же Грулёв выходит слева:

он получает возможность вести силовую борьбу и борьбу вверху против физически менее развитых (как правило) соперников – крайних защитников или опорников. И «Динамо» пробует использовать преимущество своего игрока в габаритах, отправляя в ширину диагональные переводы; Грулёв чаще встречается с мячом на пространстве: на фланге открывания гораздо проще, здесь больше ситуаций для разгона. А бег у форварда пусть и кажется немного «вязким», но на самом деле на дистанции на широком шаге он бежит очень даже неплохо. И силовой дриблинг, как мы неоднократно видели (примеры – гол в ворота «Арсенала» после сольного прохода или включения в матче с «Рубином»), у Вячеслава тоже есть, технически он развит; Грулёв чаще оказывается изначально развёрнутым лицом к чужим воротам, и так ему играть гораздо проще. У него очень приличная левая нога как с точки зрения забросов, так и с точки зрения удара. Нападающий не ограничен одной лишь штрафной, может запросто сочно пробить издали; очень важный момент – замыкание дальней штанги при фланговых атаках. Это очень хорошо отработанный манёвр у Грулёва, он агрессивно налетает и легко продавливает оппонента – флангового защитника. Типичный гол был забит в матче с «Арсеналом» головой, чуть менее показательный, но тоже вписывающийся в тенденцию – в игре с «Краснодаром», там Грулёв просто динамично вбежал, отклеился и пробил в касание с пары метров.

То есть универсальность – безусловный плюс Грулёва. Во многих матчах, когда «Динамо» будет подвергаться прессингу, а впереди потребуется силовой нападающий, Вячеслава можно и нужно пробовать для выхода из обороны. Только, как показывает практика, эффективнее Грулёв именно на фланге. Во всяком случае пока.

Грулёв полностью вписывается в структуру прессинга (пример — яркий эпизод против «Рубина»)

В структуре прессинга «Динамо» форварды должны не просто поддерживать агрессию впереди, а инициировать давление самостоятельно, без всяких сигналов с тренерской скамейки или от защитников, распознавать подходящие ситуации и максимально включаться без раздумий и промедлений.

Грулёв под эти требования подходит: он быстр в сокращении расстояния до оппонента, очень жёстко втыкается на грани фола, неплохо ведёт сами единоборства, своевременно переключается. В среднем у Вячеслава за 90 минут 2,7 попытки отбора – это солидные цифры для футболиста группы атаки.

Как яркий пример – сочный отбор Грулёва из матча с «Рубином» перед первым голом. Форвард распознал слабую передачу назад и плохой приём Зотова, включился на рывке – и заставил крайнего защитника казанцев ошибиться. Через несколько секунд Макаров открыл счёт.

Эффективный помощник на стандартах — уже два гола в сезоне

«Динамо» — одна из лучших команд РПЛ по стандартам. Бело-голубые много создают и забивают, их отличает как качество подач от Шиманьского и Захаряна, так и качественная работа внутри штрафной от группы высоких футболистов. Один из них – как раз Грулёв, у него пять ударов в сезоне после угловых и два гола. Причём голов могло быть и три, если бы чуть повезло после очень крутой срезки с ближней штанги в игре с «Арсеналом».

За счёт выбора позиции, работы корпусом и акцентированных ударов Грулёв может принести ещё много пользы при стандартах в оставшейся части сезона. Это счастье, когда даже крайние форварды в твоей команде настолько фактурные.

Также нельзя забывать про один банальный фактор. Фактор реализации. Грулёв словил дикую уверенность, у него попросту очень многое получается – и на этой волне всё начало залетать в чужие ворота.

По профилю Вячеслав идеально вписывается в сегодняшнее «Динамо»: энергичный, прессингующий, мощный, агрессивный в атаке и конкретный. Теперь растянуть бы сегодняшнее состояние на весь сезон. Тогда стало бы хорошо не только клубу, но и сборной – такие игроки определённо пригодятся Карпину.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.