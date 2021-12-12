Судьи сильно помогли сразу четырём топ-клубам. В АПЛ все равны, но некоторые равнее?

11 декабря в рамках 16-го тура АПЛ играли все представители Англии в Лиге чемпионов. И «Челси», и «Ливерпуль», и оба «Манчестера» выиграли с преимуществом в один мяч, причём победный гол провели в концовке. Более того, обоснованность всех четырёх пенальти вызывает лёгкие сомнения.

Четыре момента:

1. Началось всё с матча «Ман Сити» с «Вулверхэмптоном». «Сити» классно держал игру под контролем, комбинировал, но без классного центрфорварда упускал моменты. Даже оставшись в меньшинстве из-за глупого удаления Рауля Хименеса, «Вулверхэмптон» удерживал счёт 0:0. Но «Сити» забил победный гол с пенальти, назначенного за игру рукой Жоау Моутинью.

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Тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже после матча сказал: «Пенальти? Мне кажется, что его не стоило назначать. Рефери увидел руку, и правила говорят, что он таким образом увеличивает площадь тела. Но мяч попал вот сюда», – и указал на подмышку.

Дополнил его слова капитан «Вулвз» Конор Коуди: «Это не пенальти. Я хорошо отношусь к судьям и плохого слова не говорил о них, но иногда по реакции видно, что пенальти сомнительный. Когда судьба игры такого накала решается спорным эпизодом, это очень разочаровывает».

2. Продолжилась субботняя программа матчем на «Энфилде», куда в качестве тренера «Астон Виллы» вернулся Стивен Джеррард. «Ливерпуль» после установления всеанглийского рекорда (17 матчей подряд, в которых команда забила минимум дважды) забивает меньше. Тому же «Вулверхэмптону» он забил единственный гол на 94-й минуте, здесь тоже ограничился одним мячом с пенальти.

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Реакция Стивена Джеррарда: «Ливерпуль» играл лучше, их стиль игры был лучше, но в итоге матч решился за счёт пенальти. Там было два пенальти, в эпизоде с «Ливерпулем» назначили, а с нами – нет. Если бы Дэнни Ингс коснулся Алисона – это был бы фол. Но я не понимаю, Алисон коснулся Ингса, почему это не пенальти?! Пенальти в наши ворота тоже был странным, сначала фолил Салах, по моему мнению».

Юрген Клопп: «Думаю, что Тайрону Мингзу было нелегко избежать той ситуации, которая привела к пенальти. Мне показалось, что в случае с Робертсоном тоже был пенальти, но я не видел повтора».

3. «Лидс» и «Челси» выдали триллер с пятью забитыми голами. «Лидс» до последнего момента претендовал на ничью, но уже в компенсированное ко второму тайму время получил пенальти в свои ворота. Вот он:

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Марсело Бьельса после матча сказал: «Нам не повезло, потому что я считаю, что мы заслужили ничью сегодня, что мы не заслужили поражение в такой игре. Мы были очень продуктивны, нас очень часто ругают за стиль нашей игры, но мы продолжим действовать в той же манере».

4. Игровой день АПЛ заканчивался матчем «Норвича» и «МЮ», в котором с пенальти был забит единственный гол. Легко угадать, кто его заработал, ещё проще – кто его реализовал. Конечно же, Криштиану Роналду воспользовался неопытностью 21-летнего Макса Ааронса.

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Тренер «Норвича» Дин Смит: «Вступал ли Ааронс с ним в контакт? Да. Поднимал ли он его руку? Да. Но я могу показать вам пять-шесть похожих моментов в игре, независимо от того, были они в штрафной или нет. В них судья ничего не зафиксировал. Мы хотим последовательности. Сегодня её не было, судья слишком легко отнёсся к «Манчестер Юнайтед».

Как видите, в английском футболе тоже хватает скандалов.