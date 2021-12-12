«Телевизионный пенальти». Судьи еле разглядели фол «Динамо», но «Зениту» это не помогло

В главном матче 18-го тура РПЛ «Динамо» принимает «Зенит». Уже на восьмой минуте гости заработали пенальти. Мостовой ворвался в штрафную и упал после удара по ноге от Скопинцева. Главный судья матча Сергей Карасёв сначала решил продолжить игру, но потом матч всё-таки остановил. К просмотру эпизода его пригласил Владимир Москалёв – именно он в этой встрече отвечает за VAR. После просмотра момента с нескольких камер Карасёв, пусть и не сразу, всё-таки разглядел касание и зафиксировал фол.

Специально для «Чемпионата» эпизод разобрал арбитр Игорь Федотов: «11-метровый в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом» назначен правильно. Скопинцев зацепил Мостового, подбил бутсу. Карасёв не мог увидеть это, слишком сложный момент – поэтому включился VAR. Это фол по неосторожности, получился «телевизионный пенальти», но вопросов по нему нет. Почему Карасёв так долго смотрел момент? Это вопрос. Видимо, искал контакт. Но финальное решение правильное».

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В составе «Зенита» нет Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, поэтому бить 11-метровый удар отправился Клаудиньо. Бразилец уже забивал с «точки» в РПЛ: в матче с «Ростовом» (3 декабря) он переиграл Песьякова. Но против «Динамо» Клаудиньо пробил мимо ворот! Бразилец не забил второй пенальти в своей карьере – до этого он не реализовал 11-метровый удар в чемпионате Бразилии. А для Шунина удар бразильца стал первым «отражённым» пенальти во встречах с «Зенитом».