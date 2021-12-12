«Зенит» остаётся на вершине РПЛ! «Динамо» включилось в битву с чемпионом слишком поздно

Матч года состоялся! В 18-м туре РПЛ «Динамо» и «Зенит» встретились в Москве, чтобы определить зимнего чемпиона. И выдали два противоположных тайма.

«Зенит» подошёл к матчу с проблемами в атаке: сине-бело-голубые остались и без Артёма Дзюбы, и без Сердара Азмуна. И тем не менее первый тайм команда Сергея Семака забрала вчистую. Уже на 7-й минуте Андрей Мостовой упал после забега с Дмитрием Скопинцевым, и включился VAR. Сергей Карасёв отправился смотреть повтор, а все мы знаем, что это значит. «Точка» — и спасительный для «Динамо» промах Клаудиньо.



До середины тайма команды практически не добирались до ворот, отбирая друг у друга мяч на подходе к штрафным площадям. Равная игра без ударов и острых моментов, но с достаточным количеством фолов — Карасёву приходилось много свистеть.



Всё изменилось за 10 минут до перерыва. «Динамо» попыталось прижать «Зенит» к его воротам, но получило контратаку. Караваев прострелил, Шунин не достал, а Клаудиньо исправился за пенальти и вонзил мяч в ближний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Гости оказались в идеальном положении: в теории комфортный счёт вынуждал соперника раскрываться. На деле же «Динамо» просто не знало, что делать. Хозяева сделали акцент на правый фланг, но там Дуглас Сантос «съел» Дениса Макарова. Хотя справедливости ради бразилец в итоге переусердствовал и схватил жёлтую карточку за удар шипами по ступне вингера.



В концовке тайма проблемы возникли уже у «Зенита». Сначала сломался Малком после подката Гильермо Варелы, а перед свистком на перерыв сине-бело-голубые лишились ещё одного бразильца — Вендел во время контратаки дёрнул заднюю поверхность бедра и от разочарования даже бросил на газон перчатки. Обоих пришлось заменить, вышли россияне Александр Ерохин и Магомед Оздоев.

Второй тайм «Динамо» начало бодро. На первых же минутах Константин Тюкавин опасно пробил головой и заработал для своей команды первый угловой. В перерыве хозяева явно завелись и наконец начали бить по воротам. Спустя некоторое время игра подуспокоилась, и на 64-й минуте «Зенит» даже чуть не забил второй гол с углового.



А на 72-й «Динамо» всё же ответило. Скопинцев оказался один на дальней штанге и после заброса Варелы «прошил» Михаила Кержакова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Спустя несколько минут хозяева могли и вовсе выйти вперёд, но Вячеслав Грулёв не подстроился под скачущий мяч. В концовке «Динамо» пыталось затолкать победный мяч, но не вышло. Да и в целом надо признать: если первый тайм был полностью за «Зенитом», то второй, скорее, за хозяевами.



Ситуация в турнирной таблице РПЛ осталась прежней. Зимним чемпионом стал «Зенит», набравший 38 очков. А «Динамо» осталось главным конкурентом сине-бело-голубых и сохранило разрыв в два очка. Весной будет жарко!

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