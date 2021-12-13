Жеребьёвка ЛЧ и ЛЕ. Онлайн. Кто попадётся чемпиону России?

«Барселона» и «Боруссия» в плей-офф «Зениту» не грозят.

Привет, друзья! Сегодня, 13 декабря, состоится жеребьёвка стыковых матчей плей-офф Лиги Европы. Россию на этой стадии представит «Зенит», так как «Спартак» на правах победителя группы сразу отправился в 1/8 финала. Чемпион России оказался в числе несеяных команд (наравне с «Барселоной», «Боруссией», «Севильей», «Аталантой»...) поэтому проведёт первый матч (17 февраля) в Санкт-Петербурге, а ответный (24 февраля) — на выезде. Среди потенциальных соперников сине-бело-голубых: «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Олимпиакос», «Лацио», «Брага», «Бетис» и «Динамо» Загреб. Выбирайте оптимальный вариант и пишите в комментах — после сверимся. И да, жеребьевку Лиги чемпионов тоже заонлайним! Будьте с нами.