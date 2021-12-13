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«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы, соперник «Зенита», текстовая онлайн-трансляция

Жеребьёвка ЛЧ и ЛЕ. Онлайн. Кто попадётся чемпиону России?
Олег Лысенко
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«Барселона» и «Боруссия» в плей-офф «Зениту» не грозят.

Привет, друзья! Сегодня, 13 декабря, состоится жеребьёвка стыковых матчей плей-офф Лиги Европы. Россию на этой стадии представит «Зенит», так как «Спартак» на правах победителя группы сразу отправился в 1/8 финала. Чемпион России оказался в числе несеяных команд (наравне с «Барселоной», «Боруссией», «Севильей», «Аталантой»...) поэтому проведёт первый матч (17 февраля) в Санкт-Петербурге, а ответный (24 февраля) — на выезде. Среди потенциальных соперников сине-бело-голубых: «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Олимпиакос», «Лацио», «Брага», «Бетис» и «Динамо» Загреб. Выбирайте оптимальный вариант и пишите в комментах — после сверимся. И да, жеребьевку Лиги чемпионов тоже заонлайним! Будьте с нами.

Оптимальный соперник для «Зенита». Опрос Расписание жеребьёвок ЛЧ и ЛЕ
Live Олег Лысенко

Оптимальный соперник для «Зенита». Опрос

Есть предпочтения по сопернику для «Зенита»? По-моему, имеются вполне приемлемые варианты. Или любой — без шансов?!

09:32 Олег Лысенко

Расписание жеребьёвок ЛЧ и ЛЕ

🎰 Для Лиги чемпионов шары начнут тянуть после 14:00 по Москве, для Лиги Европы — после 15:00.

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