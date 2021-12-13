Разговоры о мощи «Зенита» на фоне «Динамо» — преувеличение. Вопросов по его игре хватало

Так уж ли был бесполезен прессинг «Динамо» до перерыва? И только ли травмы повлияли на характер матча? Разбор.

В центральном матче тура обе команды остались без важнейших игроков:

– «Динамо» лишилось Шиманьски. Это существенно ударило по потенциалу команды во всех фазах – как в прессинге, так и созидании. Польский полузащитник обеспечивает интенсивность в центре поля и выполняет много обостряющих действий из глубины;

– у «Зенита» из-за повреждений отсутствовали два форварда: Артём Дзюба и Сердар Азмун. Также не играл центральный защитник Ярослав Ракицкий, у которого был перебор жёлтых карточек.

Все потери (равно как и те, которые случились уже по ходу встречи) негативно повлияли на качество футбола. «Динамо» без Шиманьски не смогло и близко достичь уровня игры образца последних матчей. «Зенит» вроде бы кое-как нивелировал отсутствие Ракицкого в обороне, но оказался слишком неэффективен в финальной трети. Команда Семака неплохо сбрасывала чужое давление, но средне продвигала мяч в опасные точки. «Зенит» нанёс всего-навсего два удара с игры – помимо гола Клаудиньо, также был его же дальний выстрел в концовке матча. Ещё три удара пришлись на стандарты – пенальти, штрафной и угловой.

Поэтому центральный матч тура немного разочаровал: зажигательного смелого футбола не получилось.

Все говорят, что «Зенит» был жутко хорош до перерыва. Но это преувеличение

Сценарий матча легко угадывался. «Динамо» сохранило структуру 4-3-3 с прессингом за счёт узко расположенной тройки форвардов. «Зенит» же был решительно настроен провоцировать это высокое давление и выходить из-под него. Выходить не выносами вперёд (там попросту было некому цепляться, поскольку нападающим бегал Мостовой), а осмысленно, за счёт быстрого хождения мяча, коротких передач и взаимодействий бразильцев.

Даже без Ракицкого, уникального защитника в «Зените» с точки зрения продвижения мяча, Семак сохранил комбинационную структуру в середине: с первых минут вышли и Клаудиньо, и Вендел, и Дуглас, и Малком.

Ключевые методы «Зенита» при выходе из-под прессинга «Динамо»:

— гибкая атака и «организованный хаос» — такой же подход применялся и в матче с «Челси». Игроки «Зенита» меняли позиции, Клаудиньо и Вендел совершали рокировки и могли в ходе атаки оказаться в чужих для себя точках. Всё это затрудняло для игроков «Динамо» добегания;

— низкие позиции фланговых защитников, Караваева и Дугласа при розыгрыше мяча, равно как и низкое расположение опорника Барриоса. То есть «Зенит» располагался пятёркой вблизи штрафной. «Динамо» не могло прессинговать такую структуру узкой тройкой, требовалось выдвижение и других футболистов: «восьмёрок» или фланговых защитников. А этих выдвижений часто не было, команда перестраховывалась;

— Малком, Вендел, Кузяев и Клаудиньо первоначально утягивали соперников к центру поля, создавали зоны для открываний в недодачу – и потом опускались на рывке. Это убойный, стабильно проходящий приём при чужом прессинге: у тебя есть время и пространство, ты хозяин положения, имеешь громадную зону, а оппоненту крайне сложно успеть сыграть в приём;

— само собой, ключевой зоной «Зенита» вновь стал левый фланг, где играли Дуглас, Клаудиньо и Вендел. Здесь чаще всего создавалось численное преимущество, через неё чаще всего выводился мяч, взаимодействие игроков было очень качественным, «Динамо» не справлялось;

— «Зенит» активно применял метод обратных передач и разворотов. Когда команда попадала под давление, она не спешила сыграть вперёд. Игроки терпеливо раскатывали мяч и искали в том числе варианты сзади – центрального защитника или вратаря. Это не приводило к реальному продвижению мяча и убыстрению атаки, зато «Динамо» впустую тратило силы и снова перестраивалось, порывы его давления легко сбрасывались. Ниже мы видим карту передач «Зенита» в этой игре, связи между всеми защитниками и вратарём очень жирные;

Здесь вроде бы напрашивается вывод: прессинг «Динамо» совсем не работал, «Зенит» имел тотальное преимущество и контролировал игру. Но не всё так очевидно. Да, бело-голубые почти не отнимали мяч вверху (разве что был один отбор, когда Дуглас Сантос упал и уже лёжа срубил Макарова), не создавали моменты после переходов. Но при этом они всё равно мешали «Зениту» доставлять мяч к своим воротам и отодвинули игру от штрафной.

Все взаимодействия команды Семака ограничивались средней третью поля, дальше всё было гораздо хуже. Лично я увидел лишь парочку атак, в которых «Зенит», разбив давление «Динамо», реально ускорялся и выходил на свободные зоны. В остальном мы наблюдали за перекатами, обратными передачами, разворотами. Тот же Клаудиньо – он очень много отыгрывается в касание, здорово играет на сохранение мяча. Но хотелось бы видеть от него ещё больше агрессивной работы вперёд.

И, конечно, «Зениту» было очень тяжело без Азмуна. Мостовой не смог обеспечить равноценных открываний – постоянно оказывался в офсайде (пять раз – рекорд матча, больше, чем все остальные игроки вместе взятые).

Вот и получилось, что при доминировании по владению «Зенит» не создал почти ничего в осмысленных позиционных атаках. Пенальти родился случайно после заброса Ловрена из глубины, гол – после контратаки и скоростного ведения Малкома. Что ещё? Несколько вхождений Клаудиньо с левого фланга, не приведших к ударам, да навес Дугласа Сантоса. Всё.

Итого лишь 45% владений «Зенита» достигли чужой половины, только 28% — чужой трети и 12% — чужой штрафной. У «Динамо» — 61, 33 и 7 соответственно.

Поэтому ещё раз зададимся вопросом: так ли бесполезен был прессинг «Динамо»?

У «Динамо» до перерыва совсем не получалась атакующая игра. Но в перерыве Шварц внёс изменения

Главная проблема «Динамо» в первом тайме – не прессинг, а действия команды с мячом. Бело-голубые слишком легко с ним расставались, удлиняли футбол и почти не пасовали в штрафную. За стартовые 45 минут у «Динамо» был зафиксирован лишь один дальний удар и два касания в чужой штрафной.

Первая причина – банальная психология. «Динамо» слабо вкатилось в игру. Игроки долго не могли совершить удачных действий, в какой-то момент начали упрощать и бить вперёд, это шло в том числе от вратаря.

Вторая причина – плохо работающие фланговые треугольники. Схема 4-3-3 предполагает выход вперёд за счёт взаимодействий на флангах при помощи крайнего нападающего, крайнего защитника и ближнего к мячу центрального полузащитника («восьмёрки»). Но этих взаимодействий у «Динамо» не было. «Зенит» прессингом по схеме 4-4-2, где один нападающий заужал позицию по нижнему опорнику, спокойно разбирал всех динамовцев один в один и перекрывал зоны.

Во втором тайме Шварц внёс корректировки. Прежде всего – сразу же начали смелее подниматься фланговые защитники, причём иногда и оба одновременно. Фланговые нападающие Макаров и Грулёв уходили в середину, ширина освобождалась для рывков Варелы и Скопинцева. И здесь уже многое зависело от того, как доигрывали эпизоды в ширине Кузяев и Клаудиньо. А у того же бразильца возникали трудности. Ниже – пример с опасным навесом Варелы и ударом Тюкавина в самом начале второго тайма. Клаудиньо не доиграл.

После середины второго тайма Шварц вообще перестроился на 4-4-2 и сдвоил центр нападения. При этом крайние полузащитники также заходили в середину и помогали создавать большинство, а крайние защитники смело включались в атаку, в том числе синхронно. Незадолго до гола «Динамо» возник очень характерный эпизод: на 66-й минуте Скопинцев залез на дриблинге в середину, развернул атаку направо, далее пошёл насыщать штрафную. Его позицию в ширине занял Захарян – и Арсен почти достал мяч, летевший на дальнюю штангу. «Зенит» совсем не контролировал зону после навеса, Клаудиньо выключился.

Гол «Динамо» состоялся через пять минут. Причин было несколько. Во-первых, сказался фактор изменённой схемы «Динамо». Барриос среагировал на Захаряна и расширил позицию, сдвинулся правее. Хотя Захарян играл уже левым полузащитником, по нему мог бы сыграть и Клаудиньо.

Во-вторых, Оздоев два раза пробросился в отборе – сначала в верхней точке в прессинге, оторванном от команде, потом в середине. Магомед не смог ни отнять мяч, ни сохранить плотность.

В-третьих, из-за большого расстояния между Барриосом и Кузяевым и отсутствия Оздоева (компактность была нарушена – как горизонтальная, так и вертикальная) прошел пас между линиями на Грулёва, который уже играл нападающим. Его надо было додавливать центральному защитнику Чистякову, но Дмитрий испугался и попятился назад.

В-четвёртых, «Зенит» не смог ликвидировать включение Варелы справа, доигровки против правого защитника «Динамо» не было.

В-пятых, Клаудиньо не увидел рывок Скопинцева после навеса. Бразилец вроде бы попытался покрутить головой, но угол обзора оказался недостаточным – Скопинцева он не увидел.

В «Тотальном футболе» несколько дней назад Шварц рассказывал, что в оптимальном сценарии два крайних защитника не должны одновременно подниматься высоко и широко. Один включается, другой заужает к центру и обеспечивает страховку на случай перехода. Иначе команда станет слишком уязвимой. При этом Шварц сделал аккуратную оговорку, что в принципе могут пойти высоко и два фланговых защитника, но тогда на помощь двум центральным защитникам остаётся кто-то ещё.

В голевой атаке «Динамо» так и произошло: Скопинцев не побоялся включиться, команда атаковала всемером, а сзади остались два центральных защитника и нижний опорник Моро. Это не самая безопасная структура (хотя если у соперника остаётся только один форвард — она оптимальна). Но в данном случае приходилось рисковать и удивлять — счёт был проигрышным. Получилось. Для «Зенита» столь широкая атака соперника оказалась сюрпризом.

Левый защитник забил с передачи правого – это очень круто. И вряд ли это всё это было бы возможным, если бы не изначально более агрессивная роль фланговых защитников после перерыва.

А у «Зенита» наблюдаются проблемы на флангах уже вторую игру подряд – в матче с «Челси» Клаудиньо точно также не доиграл справа при третьем пропущенном голе.

На структуру «Зенита» сильно повлияли травмы Вендела и Малкома – это бесспорно

Вне всяких сомнений, атакующий потенциал «Зенита» после травм Вендела и Малкома радикально ослаб. Команда уже не могла так уверенно выходить из обороны, сразу же пропали комбинационные связи в зоне левого фланга. Возможно, Клаудиньо далее и перевели направо, чтобы попробовать выходить в атаку через эту сторону. Но получилось только хуже.

Если в первом тайме точность передач «Зенита» составила аж 86%, а доля длинных – всего 8%, то во втором точность рухнула до 76%, а доля длинных возросла до 15%. Команда Семака не смогла сохранить структуру в новых сочетаниях, потеряла хладнокровие, да и интенсивность прессинга тоже резко упала.

Итоговый результат, пожалуй, справедлив. «Зенит» был лучше в первом тайме, но его футбол всё равно смотрелся недостаточно агрессивным с точки зрения дохождения до штрафной, «Динамо» успевало перестраиваться и возвращаться в оборону. Команда Шварца даже при всех трудностях сохраняла структуру до перерыва. А далее значительно прибавила в атаке и в итоге перебила соперника по ударам – 12(5) против 5(3).

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.