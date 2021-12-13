Жеребьёвку Лиги чемпионов проведут заново из-за скандала. Что случилось?

В Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. И она закончилась скандалом! Всё шло гладко и по плану, пока не произошла техническая ошибка. А потом ещё одна. Одним из ведущих церемонии был Андрей Аршавин – он был представителем от России, где в этом сезоне пройдёт финал турнира. Получилась настоящая подстава.

Ошибка №1

В пару к «Вильярреалу» Андрей Аршавин вытащил «Манчестер Юнайтед», чего не должно было произойти. По регламенту команды не могут встретиться в 1/8, потому что были в одной группе. Ошибку быстро заметили, после чего Аршавина попросили выбрать нового соперника для испанского клуба. Им стал «Манчестер Сити».

Ошибка №2

Руководитель клубных соревнований УЕФА Михаэль Хезельшвердт вытянул бумажку с надписью «Атлетико Мадрид», после чего объявил: «Клубу могут достаться оставшиеся команды, кроме «Ливерпуля», с которыми они были в одной группе, и «Манчестер Юнайтед», которому уже выпала пара». Аршавин покрутил шары и вытащил «Баварию».

При этом на тот момент «МЮ» пара ещё не была выбрана, но шар с названием клуба не поместили в корзину для жеребьёвки.

Глобальные ошибки

«МЮ» в корзине соперников для «Вильярреала»

Отсутствие «МЮ» в корзине соперников для «Атлетико»

«Ливерпуль» в корзине соперников для «Атлетико»

Отсутствие «Ливерпуля» в корзине для «Вильярреала»

Что дальше?

«Атлетико» и «Вильярреал» обратились к УЕФА с просьбой провести повторную жеребьёвку. И она состоится – об этом организация уже официально объявила. Так что противостояния Роналду и Месси может и не быть.

«Чемпионат» проведёт LIVE-трансляцию новой жеребьёвки, которая пройдёт в 17:00 мск.