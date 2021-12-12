Крупнейшие скандалы в истории футбольных жеребьёвок

В этом году жеребьёвку футбольной ЛЧ отменили и перенесли из-за ошибок с корзинами для «Вильярреала», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Атлетико». Какие скандалы были раньше?