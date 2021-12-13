«Спартак» раздавлен. Играли лучше, но разгромно влетели «Сочи» в большинстве

Прощаемся с РПЛ! В последнем матче перед зимним перерывом «Сочи» принял «Спартак», и вышло горячо. Эта игра, по всей видимости, стала последней для главного тренера красно-белых Руя Витории. Уйти красиво не получилось.
На первых минутах команды раскачивались и не создавали остроты. Со временем «Сочи» стал активнее впереди и подал несколько угловых, но длилось это недолго. Начались качели — «Спартак» полез вперёд, потом наоборот. На 20-й минуте «Сочи» был близок к голу, но Александр Селихов потащил.
Ключевой момент первого тайма случился на 24-й минуте: «Сочи» заработал штрафной, Жоаозиньо пробил и угодил в выставленную руку Михаила Игнатова. Казалось, что момент заигран, но в дело включился VAR. Арбитр Сергей Иванов пошёл смотреть повтор и ожидаемо указал на точку. Селихов лимит геройств, видимо, исчерпал в Лиге Европы — Кристиан Нобоа чётко пробил по центру.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
После гола «Спартак» оживился. Самуэль Жиго чуть не сравнял счёт после углового, но на этом моменты не закончились. Красно-белые стали давить и прижали «Сочи». Гол назревал, но до перерыва так и не случился.
Во втором тайме «Спартак» продолжил давить. Про оборону команда Витории забыла и чуть не пропустила после опасной контратаки, но пронесло. На 67-й минуте «Спартак» получил подарок — удалился Нобоа, который наступил шипами на ахилл убегающему Квинси Промесу.
Удаление предсказуемо осложнило жизнь «Сочи». Хозяева перестали контратаковать и окончательно лишились мяча. Моменты посыпались один за другим, но мяч в ворота не шёл. Зато внезапно забил «Сочи». Быстрая атака, прострел и завершение Ивелина Попова в пустые. Полузащитник помчал праздновать, но вспомнил, что раньше играл за «Спартак», и передумал радоваться.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
А напоследок «Сочи» забил третий. Заброс вперёд, Максимилиано Кофрие неуклюже зацепил соперника и удалился. Артур Юсупов с пенальти не промахнулся. «Спартак» раздавлен.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
Статистика во втором тайме просто удивительная: 69 процентов владения мячом у «Спартака», преимущество по ударам — 13:3. Но вместо камбэка при хорошей игре— разгромное поражение без забитых голов.
На зимнюю паузу «Спартак» ушёл на девятом месте в таблице РПЛ. А вот «Сочи», который после яркого старта подсдал к зиме, ворвался в тройку.
- 13 декабря 2021
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