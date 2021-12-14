«Должны без проблем проходить «Зенит». Испанские СМИ довольны жеребьёвкой Лиги Европы

13 декабря в Ньоне прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы. «Зенит» в 1/16 финала сыграет с испанским «Бетисом». В Испании бурно обсуждают российский клуб и считают его непростым соперником.
Marca: «Бразильский «Зенит» — сложный соперник»
В главном спортивном издании Испании прямо в заголовке отметили большое представительство в «Зените» футболистов из Южной Америки.
– В составе «Зенита» – нынешнего лидера чемпионата России – есть такие важные игроки, как бразильцы Малком, Вендел и Дуглас Сантос. Также хорош Сердар Азмун – второй по результативности бомбардир после возрастного Артёма Дзюбы. В Лиге чемпионов они смогли обыграть только «Мальмё», хотя на «Газпром Арене» им удалось сыграть вничью с «Челси». Тяжёлый соперник для «Бетиса», которому также придётся столкнуться с минусовой температурой во время визита в Россию.
В целом в Marca уверены, что проблем у «Бетиса» не будет:
– С нынешним уровнем команды Пеллегрини «Бетис» должен без проблем проходить российскую команду. Главное – увезти хороший результат из Санкт-Петербурга».
AS: «Зенит» может похвастаться Малкомом и Дзюбой»
Издание AS, в отличие от Marca, выделило из атаки команды Семака других футболистов:
– «Бетис», находящийся в эйфории от результатов в Ла Лиге, встретится с «Зенитом». Российский клуб уже не первый год занимает первое место в РПЛ и может похвастаться такими качественными игроками впереди, как Малком и Дзюба.
Mundo Deportivo: «Зенит» сыграет с «Бетисом» после двухмесячного перерыва»
Испанская газета выпустила большой текст о «Зените». В нём рассказали о положении команды, последних матчах и истории клуба:
– В составе «Зенита», который тренирует российский тренер Сергей Семак, есть ряд ведущих игроков. Особенно интересна линия атаки: иранец Азмун, Артём Дзюба и Малком с Венделом. Но любопытно – все они сейчас травмированы.
Также авторы отмечают Вильмара Барриоса, Клаудиньо и Деяна Ловрена – всех троих там считают звёздными футболистами.
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