«Не знаю, что будет завтра». Кажется, последняя пресс-конференция Витории в «Спартаке»

«Спартак» проиграл «Сочи» 0:3. Дни Руя Витории в красно-белом клубе заканчиваются: в отставке тренера и до игры сомнений практически не было, а после такого результата – тем более. Пресс-конференция тренера была не самой эмоциональной, но на вопрос о своём будущем он ответил двусмысленно.

Сначала тренер назвал второй тайм «Спартака» фантастическим

– Результат несправедлив, – начал Витория. – Мы очень старались и сделали достаточно, чтобы самим выиграть 3:0. «Спартак» провёл фантастический второй тайм, но «Сочи» два раза вышел в атаку и забил два гола. Можно много говорить о несправедливости, но о чём я не могу говорить, так это о том, что моя команда не билась. Качество игры было очень хорошим! Да, были моменты, когда игра шла не так. Но игроки бились до конца.

Мяч просто не шёл в ворота – такое бывает. Нельзя говорить, что в Польше мы играли хорошо, а сегодня – нет.

После Витория немного проехался по судьям

– Не уверен, что первый пенальти был справедлив. Очень просто дать «Спартаку» всё что угодно: пенальти, карточки. Я не люблю говорить о судействе после игры, но все сегодняшние нюансы можно рассмотреть отдельно.

И, наконец, тренер прокомментировал слухи о своём уходе

– Сейчас мы отправляемся в Москву. Мы – одно целое. У меня есть контракт со «Спартаком», сейчас он действует. Я не могу сказать, что будет завтра. Я профессиональный и лояльный клубу тренер. Сейчас говорить о будущем не буду. Потом – может быть.

Я очень благодарен за поддержку болельщикам. Это очень важно – я за них переживаю. Сегодня они пели весь матч, фанаты должны были уйти со стадиона счастливыми. Игроки старались, чтобы добиться этого, но мяч просто невероятным образом не шёл в ворота «Сочи».

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«Спартак» под руководством Витории провёл 26 официальных матчей за пять месяцев, одержал девять побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Красно-белые вышли в плей-офф Лиги Европы с первого места, а в чемпионате России – лишь девятое место. После «Сочи» генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что вопрос о дальнейшем пребывании Витории в клубе будет приниматься на совете директоров «в самое ближайшее время». Но сегодняшняя пресс-конференция, кажется, была последней.