Актёр, сыгравший Человека-паука, обожает футбол. Он даже «своровал» футболку Месси

15 декабря на экраны выходит фильм «Человек-паук: Нет пути домой». Том Холланд, сыгравший роль Питера Паркера (или Человека-паука), небезразличен к футболу. Долгое время он скрывал, за какой клуб болеет, а недавно посетил церемонию награждения «Золотой мяч» и уговаривал Мбаппе перейти в АПЛ.

Два года назад отказался называть любимый клуб

В 2019-м Том Холланд стал героем выпуска Actually Me от GQ. В нём приглашённая звезда создаёт гугл-аккаунт, находит упоминания о себе в поиске и социальных сетях и комментирует прочитанную информацию. Так, в Википедии было указано, что Холланд болеет за лондонский «Арсенал», но Том опроверг эту информацию. При этом отказавшись отвечать на вопрос, какой его любимый клуб: «Не хочу расстраивать своих фанатов».

Том Холланд Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Тайна открылась в ноябре 2021-го. Холланд рассказал, что хотел бы увидеть в финале Лиги чемпионов пару «Тоттенхэм» — «Брентфорд». Он является фанатом первых, а за «Брентфорд» болеет его дядя: «Хочу увидеть игру «Тоттенхэма» с «Брентфордом». Всё потому, что «Тоттенхэм» — моя команда, а «Брентфорд» — любимый клуб моего дяди. Вероятно, сейчас (интервью было записано в ноябре 2021-го) мы бы не обыграли «Брентфорд», но шансы есть всегда».

Опубликовал пост в «Инстаграме» в поддержку темнокожих игроков сборной Англии

За поражение от Италии на чемпионате Европы — 2020 больше всего досталось трём игрокам. Джейдон Санчо, Маркус Рашфорд и Букайо Сака не реализовали пенальти в послематчевой серии. В социальных сетях сыпались оскорбления расистского характера. Том Холланд опубликовал пост в «Инстаграме» с поддержкой игроков и осуждением тех, кто допустил расистские выходки. «Эти люди достойны лишь презрения. Вы не мои соотечественники. А игроки заслуживают уважения. Сака, Рашфорд и Санчо, вам хватило смелости сделать этот шаг (пробить пенальти в финале)».

Футбольные пристрастия Холланда можно было проследить и по его подпискам в «Инстаграме». Он подписан на официальные аккаунты «Тоттенхэма», Жозе Моуринью, Гарри Кейна и Сон Хын Мина.

С последним Холланд встретился в начале декабря – Сон вручил ему именную футболку «Тоттенхэма», а кроме нее на память осталось совместное фото.

Если Холланд говорит, что любит «Тоттенхэм», то при чём тут «Арсенал»?

Информация, что именно «Арсенал» — любимый клуб Холланда, не взялась из ниоткуда. В Сети есть фото молодого Холланда в футболе «Арсенала». Шумиха дошла и до него, так что пришлось вносить ясность. «Я никогда не был фанатом «Арсенала». В тот день я сыграл за команду ветеринаров, которым не хватало игроков для полного состава, вот и все».

Надежды, что сердце Холланда принадлежит им, были и у другого лондонского клуба. В «Инстаграме» актер опубликовал фото из детства, где он одет в футболку «Челси». Но фанатом клуба он не является.

Интересно, что фото ниже дало повод «Барселоне» причислить Холланда к своей армии фанатов и назвать его «куле» (прозвище фанатов «Барселоны»).

Но от самого Холланда продолжения не последовало – одежды с символикой «Барселоны» он не носил, комментариев о любви к испанскому клуб не давал.

Посетил церемонию награждения «Золотой мяч», предложил Мбаппе трансфер

29 ноября в Париже прошла церемония награждения «Золотой мяч». Помимо звезд футбола, её посетили Том Холланд с Зендеей (голливудской актрисой, известной по ролям в фильмах «Дюна», «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома»). Холланд активно общался и фоткался с игроками, а Килиану Мбаппе предложил перейти в «Тоттенхэм». Мбаппе предложение повеселило, но он от него отказался.

В Париже Холланд посетил не только церемонию награждения, но и зашёл на стадион «ПСЖ» «Парк де Пренс». Холланда пустили в клубную раздевалку, где он «своровал» для себя футболку Лионеля Месси.

Холланд регулярно появляется на публике – это промо-компания перед премьерой фильма?

Том Холланд приехал в Париж не только ради тусовки с Месси и Мбаппе. Актёр вместе с Зендеей участвует в промо-компании перед премьерой фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Уже после поездки в Париж они отправились в Лондон.

Вокруг новой части «Человека-паука» сохраняется несколько интриг. Первая из них — появятся ли в фильме три человека-паука? Пока всё держится на уровне догадок. Кинокритик Джон Кампеа на своей странице в «Твиттере» опубликовал слитые скриншоты, на одном из которых видно трёх человек-пауков. Со временем твит удалили. Также были слиты кадры с Эндрю Гарфилдом в костюме человека-паука и фото трёх костюмов человека-паука со съёмок фильма.

Том Холланд в интервью TotalFilm отрицал возвращение Гарфилда и Магуайра: «Их не будет в фильме. Разве что от меня скрыли огромную часть сценария». До последнего времени было непонятно, станет ли этот фильм последним для Холланда в роли Человека-паука. Не давал конкретики и актер: «Возможно, для меня пришло время двигаться дальше». Но в конце ноября продюсер серии фильмов о Человеке-пауке Эми Паскаль сообщила, что нас ожидает новая трилогия, главным героем которой станет Том Холланд: «Мы готовимся к съёмкам нового «Человека-паука» с Томом Холландом и Marvel».

Видимо, создатели фильма настолько уверены в успешности «Человека-паука: Нет пути домой», что планируют продолжение уже сейчас. По оценкам Forbes, фильм станет одним из самых дорогих за всю историю кинематографа. А на сайте MovieSR считают, что картина соберёт в прокате больше, чем последняя часть «Мстителей» (сборы — более $ 2 млрд — данные Box Office Mojo).