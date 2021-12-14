У кого в РПЛ истекают контракты. Народа хватит на три приличных состава!

В конце текущего сезона более чем у 120 футболистов РПЛ заканчиваются контракты. По правилам ФИФА, за полгода до окончания трудового соглашения игрок может начинать официальные переговоры с другими клубами. Рассказываем о 33 лучших футболистах чемпионата России, которые могут сменить команду.

Вратари: Крицюк, Кержаков (оба – «Зенит»), Акинфеев (ЦСКА), Песьяков («Ростов»), Джанаев («Сочи»), Гильерме («Локомотив»)

У «Зенита» в «подвешенном» состоянии остаются сразу восемь игроков, в том числе два вратаря. Скорее всего, сине-бело-голубые сохранят Кержакова, а возможно, и Крицюка. В своих клубах, вероятно, останутся Акинфеев, Песьяков и Гильерме. А вот будущее Джанаева под вопросом: он сыграл в девяти матчах чемпионата и с 25 октября не выходил на поле из-за травмы.

Защитники: Жиго, Ещенко, Кутепов, Рассказов (все – «Спартак»), Васин, Набабкин, Магнуссон (все – ЦСКА), Ракицкий («Зенит»), Евгеньев («Динамо»), Семёнов («Ахмат»), Рыбус («Локомотив»)

Нет никакой уверенности, что хотя бы один из вышеперечисленных защитников останется в «Спартаке». Жиго давно сватают во Францию, Ещенко близок к завершению карьеры, а Кутепову и Рассказову могут не предложить пролонгацию. Набабкин и Магнуссон, видимо, продлят контракты с ЦСКА, да и Васину, очевидно, предоставят очередной шанс закрепиться в составе.

Ракицкий является лидером обороны «Зенита», но пока непонятно, получит ли он новое предложение от клуба. Позиции Семёнова в «Ахмате» внешне прочны, но бывший «сборник» теоретически может захотеть в команду посильнее. Будущее Евгеньева и Рыбуса под вопросом: «Локомотив» может отпустить игрока и сделать ставку на другого защитника, а динамовец, хоть и входит в капитанский совет клуба, провёл всего восемь матчей в этом сезоне.

Полузащитники: Цаллагов, Юсупов, Попов, Нобоа (все – «Сочи»), Оздоев, Ерохин, Сутормин (все – «Зенит»), Классон, Кабелла (оба – «Краснодар»), Бакаев, Литвинов (оба – «Спартак»), Ахметов (ЦСКА)

Все четыре игрока «Сочи» сыграли в большинстве матчей текущего сезона. На четверых у них 15 голов и 14 голевых передач во всех соревнованиях, поэтому не исключено, что всем будет предложено задержаться на юге. Ерохин и Сутормин проводят неплохой год, в отличие от Оздоева, который из-за травмы сыграл только шесть матчей с июля, но спас «Зенит» в матче с «Челси» роскошным голом на последних секундах.

Классон и Кабелла – ведущие игроки «Краснодара», которых Галицкий вряд ли отпустит бесплатно. Что касается Бакаева, Литвинова и Ахметова, то, исходя из их игрового времени, они останутся в своих командах.

Нападающие: Азмун, Дзюба (оба – «Зенит»), Смолов («Локомотив»), Мелкадзе («Спартак»)

«Лион» согласовал контракт с Азмуном и предложит «Зениту» в январе € 3 млн за нападающего. По Дзюбе и Смолову никаких слухов нет, а вот Мелкадзе с большой долей вероятности покинет «Спартак».