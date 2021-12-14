По прогнозам дальше будет только хуже.

«МЮ» закрывается и отменяет матчи. В Англии заражаемость ковидом уже выше, чем в России!

Премьер-лига подкрадывается к Boxing Day в подвешенном состоянии: за последнюю неделю (с понедельника, 6 декабря, по воскресенье, 12 декабря) выявили сразу 42 положительных теста на коронавирус. Это самый высокий показатель с мая 2020-го, когда лига впервые начала публиковать данные.

Статистика за четыре предыдущие недели:

8-14 ноября: 4 положительных теста;

15-21 ноября: 6;

22-28 ноября: 7;

29 ноября — 5 декабря: 12.

На высшем уровне перенесены пока два матча: «Тоттенхэм» — «Брайтон» и «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Премьер-лига удовлетворила запрос лондонского клуба. Новая дата проведения этого матча будет объявлена позже.

Хронология событий

Первым слёг «Тоттенхэм». 7 декабря клуб выкатил заявление, в котором рассказал о положительных тестах у шести футболистов и двух членов тренерского штаба. Через два дня ситуация ухудшилась: восемь игроков и пять тренеров.

12 декабря. «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» тоже сообщили о зараженных.

По информации The Athletic, «Вилла» даже отменила тренировку. Один из игроков и несколько сотрудников клуба сдали положительные тесты.

«Ман Юнайтед» не отменял тренировку, но футболисты занимались индивидуально и не пересекались друг с другом. Точное число зараженных не раскрывается, но тот же The Athletic говорит сразу о нескольких футболистах и сотрудниках клуба.

13 декабря. «Ман Юнайтед» прибег к крайним мерам и закрылся на тренировочной базе. Плюс ещё два клуба подтвердили новые случаи. «Юнайтед» сделал это, чтобы минимизировать риск дальнейшего распространения заболевания. Футболисты и персонал с положительными тестами изолированы. Тогда ещё планировался перенос матча с «Брентфордом», руководство «МЮ» говорило:

«Учитывая отмену тренировок и нарушение нормальной работы команды, а также приоритет здоровья игроков и персонала, клуб обсуждает с Премьер-лигой, безопасно ли проводить матч».

Клуб подтвердил, что в команде не было положительных тестов перед игрой с «Норвичем».

Ещё три или четыре футболиста «Брайтона» тоже сдали положительные тесты ― об этом на пресс-конференции рассказал Грэм Поттер. Однако клуб не планирует просить у лиги перенос.

Стивен Джеррард тоже не собирается договариваться о переносе, несмотря на несколько заражённых футболистов и сотрудников: «Большинство игроков здоровы и сдали сегодня утром отличные фитнес-тесты. Мы с нетерпением ждём матч с «Норвичем».

Дэвид Орнштейн из The Athletic поделился инсайдом: среди футболистов «Арсенала» заражённых нет, но сразу у нескольких сотрудников положительные тесты.

У клуба самые строгие протоколы по борьбе с ковидом в лиге. Футболисты перед каждой тренировкой в своих машинах сдают тесты, прежде чем им разрешат заехать на базу.

Из-за вспышки ковида «Тоттенхэм» на грани вылета из еврокубков

9 декабря УЕФА перенёс решающий матч Лиги конференций между «Тоттенхэмом» и «Ренном». Хотя это противоречит регламенту турнира: игру нельзя смещать, если в составе команды есть хотя бы 13 игроков и вратарь, готовых выйти на поле. У «Тоттенхэма» набиралось нужное число.

Антонио Конте объяснил, что клуб решил перестраховаться: «Проблема в том, что с каждым днём заражённых всё больше. Ситуация серьёзная».

Но «Ренн» не согласен: «Это одностороннее решение «Тоттенхэма», никак не подтверждённое УЕФА». Французов взбесил ещё один факт: накануне «Тоттенхэм» подтвердил, что матч состоится, но резко изменил решение через пару часов, когда «Ренн» прилетел в Лондон.

В УЕФА рассказали, что не смогли договориться с клубами: «К сожалению, несмотря на все усилия, не удалось найти решение, которое устроило бы оба клуба». Теперь вопрос с результатом матча будет решён дисциплинарным комитетом УЕФА. Согласно регламенту, «Тоттенхэму» грозит техническое поражение.

«Если невозможно перенести матч в течение срока (до 31 декабря), то клуб, по вине которого не состоялся матч, несёт за это ответственность. В таком случае стороне, по вине которой не состоялся матч, будет присуждено техническое поражение».

Ситуация в группе следующая: «Ренн» с 11 очками уже обеспечил себе первое место, а на второй позиции расположился «Витесс» с 10 баллами. У «Тоттенхэма» 7 очков, поэтому техническое поражение автоматически завершит их еврокубковый сезон.

Что сейчас в Англии с коронавирусом?

Если брать выборку за последние 2 недели, то количество заражённых с каждым днём растет. 30 ноября зафиксировали 33,6 тыс. новых случаев, а 12 декабря ― 39,9 тыс. Смертность держится на одном уровне ― в среднем за день в Англии умирают 95-100 человек. Самый низкий показатель зафиксирован 6 декабря (34), а самый высокий ― 7 декабря (161).

Например, в России в среднем фиксируют 30 тыс. новых случаев ежедневно, но смертность при этом в десять раз выше: 1100-1150 за последние 7 дней.

При этом население Англии активно вакцинируется. По данным Our World in Data, минимум одну дозу укололи порядка 76,7% (42,9 млн человек). Полная вакцинация у 69,8% (39 млн).

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид считает, что одна из причин активного распространения инфекции ― новый омикрон-штамм. Джавид также заявил, что у 40% инфицированных в Лондоне зафиксирован именно новый вид коронавируса.

Прогнозы главы минздрава Британии не радуют: «Что мы знаем сейчас об этом штамме, так это то, что омикрон распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. Через неделю-две мы столкнёмся с большей волной заражения».