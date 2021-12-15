У Гвардиолы новый рекорд в АПЛ. Для этого «Ман Сити» жёстко вынес «Лидс»

14 декабря в 17-м туре АПЛ был запланирован матч «Манчестер Сити» и «Лидса». Встреча изначально была под угрозой, потому что в соцсетях летали слухи, что в «Сити» появились положительные тесты на коронавирус и матч могут перенести. Но нет: игра в итоге состоялась. И «Сити» просто жёстко вынес «Лидс» – 7:0.

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Давайте зафиксируем величие «Ман Сити» в нескольких простых фактах.

У клуба семь побед подряд в АПЛ. Общий счёт – 20:3.

Гол Фодена на 8-й минуте стал 500-м для «Манчестер Сити» при Пепе Гвардиоле в Премьер-лиге. Для достижения этой отметки у клуба под руководством испанца ушло 207 матчей. И это рекорд. Клоппу, идущему на втором месте, для 500 голов «Ливерпуля» в АПЛ понадобилось 234 встречи. У Алекса Фергюсона, например, ушло 265 игр.

У «Сити» 33 победы в английской Премьер-лиге в 2021 году. Это повторение рекорда «Ливерпуля» из 1982-го. Правда, у Гвардиолы есть ещё три матча до конца года, чтобы перекрыть это достижение.

Гвардиола обыграл 28 из 29 клубов АПЛ, с которыми встречался за всё время работы в Англии. Единственная команда, оставшаяся неприступной для Пепа – «Мидлсбро»: две ничьих.

У Эдерсона уже 9 «сухих» матчей в этом сезоне АПЛ.

Что касается «Лидса», то тут как-то всё очень грустно. Последние три игры – одно очко (ничья и два поражения с общим счётом 4:12). Пять матчей в этом сезоне против команд из большой шестёрки – пять поражений с общим счётом 4:20. После игры расстроенный Марсело Бьельса говорил:

«В нашей игре не было ничего положительного. Не могу назвать что-то, что можно было бы так оценить. У нас ничего не получалось, и это было видно по счёту. Я неизбежно должен взять на себя ответственность за это поражение. У нас никогда не было такого выступления, как сегодня».

Просто оцените, какие красивые мячи влетали в ворота аутсайдера.

1:0 – Фил Фоден. Прервал свою пятиматчевую серию без голов в АПЛ (вообще шести-, но в одной встрече он просидел в запасе).

2:0 – Джек Грилиш. Для него это первый гол в АПЛ с 21 августа.

3:0 – Кевин Де Брёйне. Прервал серию из пяти матчей Премьер-лиги без голов.

4:0 – Рияд Марез. Первый гол в АПЛ с октября.

5:0 – дубль Де Брёйне. Вау, посмотрите, какая ракета.

6:0 – Джон Стоунз. Не забивал за «Сити» в АПЛ с 13 марта.

7:0 – Натан Аке. Его третий мяч за клуб во всех соревнованиях.

«Манчестер Сити» оторвался от ближайшего преследователя на четыре очка. Правда, команда провела на один матч больше, чем «Ливерпуль» и «Челси».