«После 1:6 Моуринью побледнел». Лишь один легионер сборной России стал чемпионом в 2021-м

Ещё недавно вратаря Хайкина не брали во вторую лигу Норвегии. Теперь он — в сборной России.

Из всех российских футболистов за рубежом (а их круг значительно шире представленного в сборных) чемпионом уходящий 2021-й заканчивает только один. Всего несколько лет назад вратарь Никита Хайкин не был нужен никому — вообще никому, кроме самых близких людей. А теперь — переписывает историю с сильнейшим клубом Норвегии и вызывается в национальную команду России. Команда с причудливым названием «Будё-Глимт» никогда раньше не была чемпионом, а с Хайкиным стала дважды подряд, грохнула «Рому» самого Моуринью и без поражений пролетела групповой турнир Лиги конференций. Чудеса!

Никита Хайкин

Вратарь. Родился 11 июля 1995 года в Нетании (Израиль)



Воспитанник ФШМ. Занимался в академиях «Динамо», английских «Челси», «Портсмута», «Рединга». Выступал за клубы: «Насьонал», Португалия, «Мордовия», «Кубань», «Бней-Иегуда», Израиль, «Хапоэль» Кфар-Саба, Израиль, «Будё-Глимт», Норвегия (с 2019 года).

🏆 Обладатель Кубка Израиля 2017 года.

🥇 Чемпион Норвегии 2020, 2021 годов.

🇷🇺 Играл за юношеские и молодёжную сборную России. Воспитанник ФШМ. Занимался в академиях «Динамо», английских «Челси», «Портсмута», «Рединга». Выступал за клубы: «Насьонал», Португалия, «Мордовия», «Кубань», «Бней-Иегуда», Израиль, «Хапоэль» Кфар-Саба, Израиль, «Будё-Глимт», Норвегия (с 2019 года).🏆 Обладатель Кубка Израиля 2017 года.🥇 Чемпион Норвегии 2020, 2021 годов.🇷🇺 Играл за юношеские и молодёжную сборную России.

Фото: facebook.com

«После прошлого чемпионства тоже пустил слезу. Такой человек»

— После победы «Будё-Глимт» в чемпионате Норвегии вы не скрывали слёз. Эмоции зашкаливали?

— Я вообще достаточно сентиментальный человек. После прошлого чемпионства тоже пустил слезу. Когда такое происходит, ты осознаёшь, что чего-то добился, и начинаешь вспоминать, как долго к этому шёл. Как тренировался и верил в себя, в команду. Я думал об этом: либо не умею праздновать, либо такой сам по себе человек.

— Были более эмоционально сильные моменты в карьере?

— В Израиле, когда выиграли Кубок, был похожий выплеск эмоций — сам от себя не ожидал. Но, опять же, это слёзы счастья.

— Мьёндален, где оформили титул — это что-то типа норвежской деревни?

— Небольшой городок. Они три года подряд боролись за выживание. В этом не повезло — вылетели.

— Добирались туда самолётом?

— Да, причём с Украины, из Запорожья, после матча Лиги конференций. Сначала летели до Осло, оттуда час ехали до ближайшего большого города, Драммена, и потом ещё минут 20 до Мьёндалена.

— Сложной была чемпионская игра?

— На самом деле, нет. Здесь главным было настроиться на игру. Соперник внизу таблицы — нечего терять. Если бы мы их недооценили — могли возникнуть проблемы. К счастью, уверенно победили — 3:0.

— Что было сложнее, защитить титул или завоевать впервые?

— Защитить — 100%. Мы на протяжении полугода играли на третий день: сначала была квалификация Лиги Европы, потом — групповой этап Лиги конференций. Один «Будё-Глимт» в Норвегии жил в таком ритме. Конечно, это сказывается. В таком ритме не столько тренируешься, сколько летаешь и восстанавливаешься.

— Судя по фоткам, веселый был рейс из Мьёндалена?

— Достаточно весёлый. Клуб снял целый чартер — для команды и группы поддержки. Сама церемония награждения в Мьёндалене прошла быстро. Мы знали, что дома ждут болельщики, поэтому не задерживались там. Но час-полтора полёта прошли весело. Самолёт покачивало, ха-ха.

Фото: facebook.com

— Что было в Будё?

— Мы прилетели около полуночи. Прямо с трапа самолёта нас забрал двухэтажный красный автобус, в английском стиле, поехали в центр города. Там уже всё было готово для празднований. Я был поражён, сколько людей собралось в час ночи, чтобы поздравить нас. Были фейерверк, музыка, песни — потрясающая атмосфера. Повезло, что было не так холодно, как на прошлой неделе.

— А на прошлой как было?

— С софийским ЦСКА играли в минус 9 — в Будё это по ощущениям минус 16. Северный ветер. А тут стояла приятная зимняя погода. Ещё и лёгкий снежок пошёл в разгар торжества — потрясающая картина. В прошлом году тоже было круто — наш борт сопровождали истребители F-16 с клубными флагами на стёклах. Но тогда было утро — на этот раз, видимо, авиацию решили не беспокоить.

— Город на 52 тысячи жителей — там каждый второй-третий футболом интересуется?

— Сложно сказать, кто насколько интересуется, но то, что все знают про «Будё-Глимт» и наш успех — однозначно. На первый взгляд, 4-5 тысяч человек на игре — не так уж много, но относительно городского населения — прилично. Даже в холодину люди находят в себе силы сидеть на улице и наслаждаться футболом, за что им отдельное спасибо. Надеюсь, в будущем им будет комфортнее на играх — у клуба уже есть проект новой арены.

— В целом уровень футбольной инфраструктуры в Норвегии и России сопоставим?

— Суперинфраструктуры, как в некоторых городах России после ЧМ, здесь нет. Но она в Норвегии, наверное, и не нужна. Достаточно всё скромно в этом плане. Большинство полей — в силу климата, погоды — искусственные. Но в то же время клубы высшего дивизиона обязаны располагать крытым манежем.

— Кажется, «Будё-Глимт» — первый клуб, где вас по-настоящему любят и ценят?

— Ко мне относились хорошо и в других командах, в том числе российских. А в «Будё» действительно чувствую себя как дома.

«После 6:1 Моуринью был внешне спокоен — только немножко бледный»

— До вашего прихода «Будё» никогда не был чемпионом, с вами — дважды подряд. Совпадение?

— Возможно, совпадение. Тут многие факторы соединились вместе. За счёт этого и добиваемся успехов уже даже не два — три сезона. Когда я только пришёл и не играл, мы стали серебряными призёрами. А теперь два года подряд — золотыми. Плюс впервые выступили в Лиге конференций, пробились в плей-офф — это история уже.

— 0 поражений в групповом турнире Лиги конференций — как?!

— Обыкновенно. А почему нет? Мы достаточно сильная команда. На самом деле, мы рассчитывали как минимум на выход в группу Лиги Европы, но в неудачный момент попали на «Легию» в квалификации ЛЧ. Сразу три-четыре игрока вылетели из-за травм — это стало одним из решающих факторов нашего поражения. Думаю, играй мы с поляками сейчас — исход был бы совсем другим. К сожалению, после вылета в первом раунде не остаётся возможности побороться за Лигу Европы — сразу спускаешься в новый турнир. Зато в Лиге конференций выступили удачно. Не вижу в этом ничего удивительного. Мы не привыкли проигрывать — за весь сезон потерпели всего три поражения.

— 6:1 над «Ромой» — самая крутая победа в карьере?

— Одна из самых запоминающихся. Но крутых было много.

— Как это было?

— Незабываемо. Мы поймали кураж. Кажется, «Рома» недооценила нас, за что и получила шесть.

— Народ на трибунах с ума сходил?

— Многие плакали от счастья! Для города это был большой праздник — одна из самых великих побед в истории клуба.

— Моуринью видели? Как реагировал?

— Видел в подтрибунке после игры. У них в раздевалке стояла гробовая тишина. Моуринью был внешне спокоен — только побледнел.

Фото: Getty Images

«Наш девиз — не зацикливаться на результате, а показывать красивый, зрелищный футбол»

— Ваш тренер Кнутсен, как и Моуринью, никогда не играл в футбол. В чём его крутость?

— Он ясно и чётко доносит до команды свою идеологию. У него высокие требования к игрокам, которые мы, в свою очередь, должны понимать и выполнять. Иначе ты просто вылетишь из состава. За три года у нас сформировался крепкий костяк команды, сложилось великолепное взаимопонимание. Мы стараемся неукоснительно выполнять тренерский план на игру, и нам это почти всегда удаётся.

— А можно чуть конкретнее? Что он делает такого, чего не делали ваши прежние тренеры?

— Во-первых, его футбольное мировоззрение, структура игры, тактика — всё очень современное. Наш девиз — не зацикливаться на результате, а показывать красивый, зрелищный футбол. Если мы будем придерживаться своей тактики, то и результат придёт. Это одна из главных составляющих философии Кнутсена. Мне было сложно к такому подходу привыкнуть, потому что и в России, и во многих других странах внимание сосредоточено на результате. Есть счёт на табло — и ничего больше. Так не должно быть. Уточню: яркая игра в атаке не отменяет грамотных действий в обороне.

«Моя мечта — попробовать себя в АПЛ»

— После такой феерии в Европе лидеров «Будё-Глимт» наверняка завалили предложениями?

— К сожалению для «Будё», наш левый защитник уже ушёл в берлинскую «Герту» свободным агентом. Думаю, и у других ребят после такого сезона будет много предложений. Если зовёт клуб выше статусом — почему не попробовать себя там?

— Самый распространенный маршрут из чемпионата Норвегии — Англия. А вашу фамилию связывали с «Норвичем» и «Уотфордом». Были контакты с представителями этих клубов?

— На меня пока никто не выходил.

— Но есть такие мысли: неплохо бы попробовать себя там?

— Конечно, это моя мечта — попробовать себя в АПЛ. Но комментировать трансферные слухи сейчас не хотелось бы.

— Наличие английского паспорта избавит вас от необходимости считать игры за сборную при получении разрешения на работу?

— Именно так.

Фото: facebook.com

«После того как мне дали шанс, кажется, ни у кого не осталось сомнений, что я должен играть»

— Есть ощущение, что к 26 годам достигли расцвета?

— Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме, но знаю, что мой потенциал гораздо выше, чем многие думают. Я могу дать больше этой игре. Хочу прогрессировать постоянно. Посмотрим, что будет дальше на моём пути.

— Во времена повсеместного неверия во вратаря Хайкина не возникало желания забросить футбол?

— Не спорю, был очень сложный период. У меня закончился контракт с «Хапоэлем», и возвращаться в Кфар-Сабу я категорически не хотел. Ездил на просмотры, искал клуб – кто-то отказывал, а многие даже после удачного просмотра не подписывали. Простой пример из второй норвежской лиги, местной ФНЛ. Мне прямо сказали, что не видят во мне первого вратаря. Не скрою: в тот момент это сильно ударило по моей самооценке. Но в итоге всё сложилось к лучшему. А дальше — больше.



— Не пересекались с этими скептиками, став первым номером и чемпионом Норвегии?

— Нет, но многие люди, к которым я обращался за помощью, начали писать, звонить.



— Как же удалось в «Будё-Глимте» зацепиться?

— Я просто отпустил ситуацию. Сказал себе: будь что будет. Понимал, что даже хороший просмотр — не гарантия контракта. Но боязни никакой не было. Возможно, поэтому и получилось так, что я остался в «Будё-Глимт». Через день после окончания просмотра мне позвонили: «Хотим, чтобы ты остался — видим тебя вторым вратарём».

— В какой момент второй стал первым?

— Перед прошлым сезоном мой конкурент ушёл в другую команду. Я начал сезон основным с трёх побед. Но затем клуб подписал вратаря из Голландии. Дали ему шанс. Он провёл 10 игр и получил микротравму. После того как мне дали шанс, кажется, ни у кого не осталось сомнений, что я должен играть.

«Наутро проснулся, взял телефон. По количеству сообщений понял, что попал в окончательный состав сборной»

— Как узнали про вызов в расширенный список сборной?

— Мне набрал Виталий Витальевич Кафанов. Познакомились. Он предупредил, что я войду в расширенный список.

— А что насчёт окончательного?

— За день до оглашения окончательного состава у нас была игра. Наутро проснулся, взял телефон. Уже по количеству сообщений, поздравлений понял, что попал.

— Удивились?

— Честно говоря, нет. Сборная была одной из моих целей. Когда она осуществилась, испытал счастье.

— Какие были первые ощущения в сборной?

— Что я дома. Я давно не был в России — сильно скучал по нашей культуре, людям.

— С кем-то из «сборников» поиграли в России?

— Почти со всеми ребятами 1995 года рождения играл в юношеских сборных, с 1994-го парней тоже знаю. Лёша Миранчук, Слава Караваев…

— С Карпиным только на сборе познакомились?

— Да. Раньше, к сожалению, не пересекались. Да и на сборе больше с Виталием Витальевичем взаимодействовали.

— Кафанов чем-то поразил?

— Он мастер своего дела. У него нереальный багаж опыта. Даже за недельный цикл я многому у него научился, понял его философию игры вратаря. Старался как губка впитывать его требования.

— Как игра в Хорватии воспринималась с лавки?

— Сильно переживал. Второй тайм был достаточно боевым — много столкновений, борьбы. Когда пропустили, было эмоционально тяжело.

«Я поиграл во многих странах, но такого уровня жизни, отношения к своим гражданам нигде не встречал»

— На кандидата в сборную России наверняка будет спрос в РПЛ. Возвращение сейчас не входит в планы?

— В мои планы сейчас входит элементарный отдых. Сезон только закончился. Хочется побыть дома, расслабиться, прийти в себя. Всё-таки сезон был очень долгий. А дальше посмотрим. Я ничего не исключаю, но пока меня никто не звал.

— Но зарплаты в РПЛ и Элитсерии несопоставимы или плюс-минус одинаковые?

— Небо и земля. В Норвегии намного ниже.

— Но цены-то в Норвегии гораздо выше?

— Это правда. Но в российском футболе действительно очень высокие зарплаты, это факт.

— Есть вещи, на которые посмотрели в Норвегии по-другому?

— Да, теперь я проще отношусь ко многим вещам. Стал более спокойным, уравновешенным. Я очень полюбил эту страну. Мне нравится здесь жить.

— Чем?

— Многим странам можно поучиться у Норвегии — как здесь всё устроено, как живут люди. Для меня это фантастика. Я поиграл во многих странах, но такого уровня жизни, отношения к своим гражданам нигде не встречал. Начиная с социальных выплат и заканчивая заботой о людях с ограниченными возможностями. Сама идеология меня поражает.

— Как там насчёт традиционных стереотипов о России — медведи, водка, балалайка?..

— Такого нет. Они достаточно образованные, умные люди. Тем более Норвегия делит границу с Россией, на самом севере, с Мурманском. Поэтому здесь много русскоговорящих. В том числе среди моих друзей. Все достаточно адекватно относятся к нашей стране.

— Чего пожелаете себе в новом году?

— Не останавливаться на достигнутом. Я знаю, что способен на большее, поэтому всё только начинается.