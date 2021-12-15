«Спартак» сменил девять тренеров за десять лет. Как часто это делали другие топ-клубы РПЛ?

«Спартак» в очередной раз поменял главного тренера. Руй Витория продержался на своём посту меньше года, и новая кадровая перестановка в клубе уже мало кого удивляет. Самое время разобраться, как часто уходили тренеры из топ-клубов РПЛ за последние 10 лет.
«Спартак»: 9 тренеров, 2 трофея
За последние 10 лет со «Спартаком» работали девять главных тренеров (Валерий Карпин занимал этот пост дважды). Как вам такое? Если копнуть ещё глубже, то после ухода Олега Романцева в «Спартаке» был только один тренер, у которого более сотни матчей. И это всё тот же Карпин. Кстати, у Витории всего 26 матчей — за последнее десятилетие хуже результат только у Дмитрия Гунько. Никто из тренеров с 2012-го не отработал в клубе хотя бы три года в один заход. Оба трофея в копилку «Спартака» принёс Массимо Каррера, сделавший команду чемпионом России и победителем Суперкубка страны.
|Тренер
|Период в клубе
|Трофеи
|Валерий Карпин
|22 декабря 2009 — 9 июня 2012
|-
|Унай Эмери
|10 июля 2012 — 25 ноября 2012
|-
|Валерий Карпин
|26 ноября 2012 — 18 марта 2014
|-
|Дмитрий Гунько
|18 марта 2014 — 15 июня 2014
|-
|Мурат Якин
|15 июня 2014 — 31 мая 2015
|-
|Дмитрий Аленичев
|10 июня 2015 — 5 августа 2016
|-
|Массимо Каррера
|5 августа 2016 — 22 октября 2018
|РПЛ (2016/2017), Суперкубок России (2017)
|Олег Кононов
|12 ноября 2018 — 29 сентября 2019
|-
|Доменико Тедеско
|14 октября 2019 — 31 мая 2021
|-
|Руй Витория
|24 мая 2021 — 15 декабря 2021
|-
«Локомотив»: 8 тренеров (7 — ушли), 6 трофеев
Железнодорожники совсем немного уступили «Спартаку» по частоте привлечения новых главных тренеров. Правда, в отличие от красно-белых, у «Локомотива» был человек, отработавший в клубе почти четыре года. Юрий Сёмин подтвердил статус самого успешного тренера в истории красно-зелёных — его возвращение принесло клубу четыре трофея, включая победу в чемпионате России. Ещё по одному трофею добыли Игорь Черевченко и Марко Николич, но никто из них не выигрывал РПЛ.
|Тренер
|Период в клубе
|Трофеи
|Жозе Коусейру
|1 июля 2011 — 30 июня 2012
|-
|Славен Билич
|1 июля 2012 — 18 июня 2013
|-
|Леонид Кучук
|1 июля 2014 — 15 сентября 2014
|-
|Миодраг Божович
|4 октября 2014 — 11 мая 2015
|-
|Игорь Черевченко
|11 мая 2015 — 10 августа 2016
|Кубок России (2014/2015)
|Юрий Сёмин
|26 августа 2016 — 31 мая 2020
|Чемпион РПЛ (2017/2018), Кубок России (2016/2017, 2018/2019), Суперкубок России (2019)
|Марко Николич
|1 июня 2020 — 5 октября 2021
|Кубок России (2020/2021)
|Маркус Гисдоль
|с 10 октября 2021
|-
ЦСКА: 4 тренера (3 — ушли), 7 трофеев
Почти все трофеи за обозначенный период ЦСКА взял в эпоху Леонида Слуцкого. Нынешний тренер «Рубина» трижды привёл армейцев к победе в чемпионате России, дважды — в Суперкубке, один раз — в Кубке. Ещё один трофей ЦСКА завоевал под руководством Виктора Гончаренко (Суперкубок России в 2018-м). Столичный клуб редко меняет тренеров, хотя на общем фоне явно выделяется Ивица Олич. Неожиданным оказалось и назначение, и увольнение хорвата.
|Тренер
|Период в клубе
|Трофеи
|Леонид Слуцкий
|26 октября 2009 — 8 декабря 2016
|Чемпион РПЛ (2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), Кубок России (2012/2013), Суперкубок России (2013, 2014)
|Виктор Гончаренко
|12 декабря 2016 — 22 марта 2021
|Суперкубок России (2018)
|Ивица Олич
|23 марта 2021 — 15 июня 2021
|-
|Алексей Березуцкий
|с 19 июля 2021
|-
«Зенит»: 5 тренеров (4 — ушли), 11 трофеев
В «Зените» за последние 10 лет поработали всего пять тренеров, но четверо приехали из-за рубежа. Любопытно, что только триумфатор Евро-2020 Роберто Манчини не завоевал ни одного трофея, а самая обширная коллекция наград у единственного россиянина в списке. Под руководством Сергея Семака «Зенит» трижды стал чемпионом России, дважды — победителем Суперкубка страны и один раз — обладателем Кубка. Три трофея добыл Андре Виллаш-Боаш (чемпионство, Кубок и Суперкубок), один — Мирча Луческу (Суперкубок). У Лучано Спаллетти за время пребывания в «Зените» четыре трофея, но с января 2012-го он выиграл только РПЛ.
|Тренер
|Период в клубе
|Трофеи
|Лучано Спаллетти
|11 декабря 2009 — 10 марта 2014
|РПЛ (2011/2012)
|Андре Виллаш-Боаш
|20 марта 2014 — 30 июня 2016
|РПЛ (2014/2015), Кубок России (2015/2016), Суперкубок России (2015)
|Мирча Луческу
|24 мая 2016 — 28 мая 2017
|Суперкубок России (2016)
|Роберто Манчини
|1 июня 2017 — 13 мая 2018
|-
|Сергей Семак
|с 29 мая 2018
|РПЛ (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), Кубок России (2019/2020), Суперкубок России (2020, 2021)
- 15 декабря 2021
-
19:05
-
19:04
-
18:52
-
18:47
-
18:45
-
18:42
-
18:36
-
18:27
-
18:20
-
18:14
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:55
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:32
-
17:28
-
17:27
-
17:27
-
17:26
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:14
-
17:14
-
17:07
-
17:00