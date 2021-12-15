«Спартак» сменил девять тренеров за десять лет. Как часто это делали другие топ-клубы РПЛ?

«Спартак» в очередной раз поменял главного тренера. Руй Витория продержался на своём посту меньше года, и новая кадровая перестановка в клубе уже мало кого удивляет. Самое время разобраться, как часто уходили тренеры из топ-клубов РПЛ за последние 10 лет.

«Спартак»: 9 тренеров, 2 трофея

За последние 10 лет со «Спартаком» работали девять главных тренеров (Валерий Карпин занимал этот пост дважды). Как вам такое? Если копнуть ещё глубже, то после ухода Олега Романцева в «Спартаке» был только один тренер, у которого более сотни матчей. И это всё тот же Карпин. Кстати, у Витории всего 26 матчей — за последнее десятилетие хуже результат только у Дмитрия Гунько. Никто из тренеров с 2012-го не отработал в клубе хотя бы три года в один заход. Оба трофея в копилку «Спартака» принёс Массимо Каррера, сделавший команду чемпионом России и победителем Суперкубка страны.

Тренер Период в клубе Трофеи Валерий Карпин 22 декабря 2009 — 9 июня 2012 - Унай Эмери 10 июля 2012 — 25 ноября 2012 - Валерий Карпин 26 ноября 2012 — 18 марта 2014 - Дмитрий Гунько 18 марта 2014 — 15 июня 2014 - Мурат Якин 15 июня 2014 — 31 мая 2015 - Дмитрий Аленичев 10 июня 2015 — 5 августа 2016 - Массимо Каррера 5 августа 2016 — 22 октября 2018 РПЛ (2016/2017), Суперкубок России (2017) Олег Кононов 12 ноября 2018 — 29 сентября 2019 - Доменико Тедеско 14 октября 2019 — 31 мая 2021 - Руй Витория 24 мая 2021 — 15 декабря 2021 -

«Локомотив»: 8 тренеров (7 — ушли), 6 трофеев

Железнодорожники совсем немного уступили «Спартаку» по частоте привлечения новых главных тренеров. Правда, в отличие от красно-белых, у «Локомотива» был человек, отработавший в клубе почти четыре года. Юрий Сёмин подтвердил статус самого успешного тренера в истории красно-зелёных — его возвращение принесло клубу четыре трофея, включая победу в чемпионате России. Ещё по одному трофею добыли Игорь Черевченко и Марко Николич, но никто из них не выигрывал РПЛ.

Тренер Период в клубе Трофеи Жозе Коусейру 1 июля 2011 — 30 июня 2012 - Славен Билич 1 июля 2012 — 18 июня 2013 - Леонид Кучук 1 июля 2014 — 15 сентября 2014 - Миодраг Божович 4 октября 2014 — 11 мая 2015 - Игорь Черевченко 11 мая 2015 — 10 августа 2016 Кубок России (2014/2015) Юрий Сёмин 26 августа 2016 — 31 мая 2020 Чемпион РПЛ (2017/2018), Кубок России (2016/2017, 2018/2019), Суперкубок России (2019) Марко Николич 1 июня 2020 — 5 октября 2021 Кубок России (2020/2021) Маркус Гисдоль с 10 октября 2021 -

ЦСКА: 4 тренера (3 — ушли), 7 трофеев

Почти все трофеи за обозначенный период ЦСКА взял в эпоху Леонида Слуцкого. Нынешний тренер «Рубина» трижды привёл армейцев к победе в чемпионате России, дважды — в Суперкубке, один раз — в Кубке. Ещё один трофей ЦСКА завоевал под руководством Виктора Гончаренко (Суперкубок России в 2018-м). Столичный клуб редко меняет тренеров, хотя на общем фоне явно выделяется Ивица Олич. Неожиданным оказалось и назначение, и увольнение хорвата.

Тренер Период в клубе Трофеи Леонид Слуцкий 26 октября 2009 — 8 декабря 2016 Чемпион РПЛ (2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), Кубок России (2012/2013), Суперкубок России (2013, 2014) Виктор Гончаренко 12 декабря 2016 — 22 марта 2021 Суперкубок России (2018) Ивица Олич 23 марта 2021 — 15 июня 2021 - Алексей Березуцкий с 19 июля 2021 -

«Зенит»: 5 тренеров (4 — ушли), 11 трофеев

В «Зените» за последние 10 лет поработали всего пять тренеров, но четверо приехали из-за рубежа. Любопытно, что только триумфатор Евро-2020 Роберто Манчини не завоевал ни одного трофея, а самая обширная коллекция наград у единственного россиянина в списке. Под руководством Сергея Семака «Зенит» трижды стал чемпионом России, дважды — победителем Суперкубка страны и один раз — обладателем Кубка. Три трофея добыл Андре Виллаш-Боаш (чемпионство, Кубок и Суперкубок), один — Мирча Луческу (Суперкубок). У Лучано Спаллетти за время пребывания в «Зените» четыре трофея, но с января 2012-го он выиграл только РПЛ.