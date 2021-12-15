Карьера Агуэро оборвалась из-за проблем с сердцем. Он восхищал даже фанатов соперника

За 15 лет, что я болею за «Манчестер Юнайтед», прошёл путь от ненависти до восторга и уважения. Даже несмотря на Тот-Самый-Гол-2012.

Серхио Агуэро всё-таки объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Сегодня он заявил об этом на пресс-конференции: «Моё здоровье на первом месте. Врачи посоветовали мне прекратить играть, поэтому я покидаю «Барселону» и ухожу из профессионального футбола», – говоря эти слова, нападающий не смог сдержать слёз.

Этот день войдёт в историю, но с отрицательными эмоциями.

Для начала напомним грустное: почему Серхио Агуэро уходит

30 октября «Барселона» рубилась с «Алавесом», когда в концовке первого тайма Агуэро схватился за грудь из-за сбившегося дыхания и через пару секунд опустился на газон. Прибежали врачи «Барселоны» с носилками, но поле он покинул самостоятельно.

При первичном осмотре на стадионе медики ничего серьезного не нашли. Уже в госпитале, куда «Барса» сразу отправила нападающего, пришли к выводу: требуется углублённое обследование. Инсайдер Хосе Альварес пояснил: «У него небольшая тахикардия. Аргентинца везут в больницу для дальнейших обследований. Он в порядке, но врачи хотят сделать больше тестов».

Через день Агуэро написал в «Твиттере», что у него всё хорошо и он готовится к процессу восстановления.

Эту же информацию подтвердил Хави: «Мы надеемся, что он сможет продолжить играть в футбол. Ему предстоит длительное лечение».

Однако всё оказалось куда серьезней: тахикардия Серхио Агуэро несовместима с профессиональной карьерой.

Меня, болельщика «Манчестер Юнайтед», Серхио Агуэро бесил: украл чемпионство и выбрал «Сити» из-за денег

С сезона-2006/2007 я поглощаю весь английский футбол, которым в середине 2010-х телевидение в Беларуси особо не баловало: транслировали редкие матчи и показывали еженедельные обзоры. В итоге я выбрал «Манчестер Юнайтед», с которым уже 15 лет.

Через полтора года в другой части Манчестера «Сити» обзавелся богатейшими владельцами, которые сходу начали вкидывать миллиарды: футболисты, академия и прочая инфраструктура. Робиньо, Яя Туре, Джо Харт, Джеймс Милнер, Марио Балотелли, Давид Сильва, Эдин Джеко и Серхио Агуэро ― шейхи с ходу выписывали чеки с бесконечными нулями на звёзд.

На мой юный мозг безжалостно влияло информационное поле. В различных фан-пабликах «МЮ» множилась неприязнь к соседям ― люди в комментариях не выбирали слова, описывая недовольство. Поджигал и сэр Алекс Фергюсон, который выдал культовое сравнение: «Порой бывает, что у вас шумные соседи, и вы ничего не можете с этим поделать. Они всегда будут шумными. Так что нужно просто включить телевизор и сделать звук погромче».

Окончательно испортилось отношение к «Сити» в сезоне-2011/2012: позорные 1:6 на «Олд Траффорд», легендарный гол Серхио Агуэро на 93-й минуте против «Куинз Парк Рейнджерс» и плакат от Карлоса Тевеса с надписью «Покойся с миром, Ферги».

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Несмотря на провокации Тевеса, именно Агуэро стал главным раздражителем для болельщиков «Ман Юнайтед». Быстро стало ясно, что он — не просто дорогая побрякушка в составе. Агуэро уничтожал любую оборону, пачками закидывал именитым голкиперам. И да, забил Тот-Самый-Победный-Гол-2012. Ну а кто ещё!

Пересмотрите тот матч против «КПР» ещё раз (либо только гол Агуэро — с 1:25):

Бесил и тот факт, что Агуэро в 2011-м мог оказаться в «Манчестер Юнайтед». Об этом Фергюсон рассказал в 2015 году: «Мы действительно были близки к этому трансферу. Но его агент запрашивал зарплату, которую мы не готовы были платить». А «Манчестер Сити» выписал аргентинцу личку в € 12 млн.

При этом в 2009-м Агуэро респектовал Фергюсону: «Я преклоняюсь перед сэром Алексом. Это истинный джентльмен. Он никогда не сбивается с курса. По словам моих партнеров, которые поиграли под его руководством, Фергюсон всегда находит для футболистов нужные слова». И это тоже бесило, насколько уважительно Агуэро относится к любому человеку.

Аргентинец в итоге разорвал АПЛ. Его величие нельзя было игнорировать

Серхио Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» в непростой период, когда клубу требовался стабильный нападающий на долгие годы. До 2011-го у «Сити» были проблемы с этой позицией: Робиньо, Санта Крус, Жо, Адебайор и Балотелли ― все они пришли за огромные деньги, но провалились. Прилично начал только Тевес, но и тот быстро заскучал, разругался со всеми в клубе и перебрался в «Ювентус».

Агуэро заявил о себе уже в первом матче. 15 августа в матче с «Суонси» аргентинец вышел на 59-й минуте и выдал дубль плюс голевую через себя на Давида Сильву. По итогам первого сезона он закатил 23 гола и стал третьим бомбардиром лиги, уступив только Робину ван Перси и Уэйну Руни.

Через год-два мой мозг окреп, перестал искренне впитывать чужое мнение и начал анализировать происходящее самостоятельно. Тогда и стало понятно: Агуэро ― феномен, который нельзя не признать. В голове произошел диссонанс: я уважал игрока, который регулярно унижал «Ман Юнайтед» (8 голов плюс 13 голевых). Со временем испарилось предвзятое отношение и к «Сити».

Похожие изменения произошли у многих болельщиков «Юнайтед». Об этом в мае рассказал сам Агуэро: «Я чувствовал признательность даже со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед». Все всегда проявляли ко мне уважение».

С тех пор я начал наслаждаться игрой аргентинца в полном объеме. На пике, который продолжался восемь сезонов, Агуэро был невероятен: элегантная техника, умные открывания, выбор позиции и феноменальные удары. Он в одиночку вытягивал команду в тяжелые моменты. Отличный пример ― как раз матч с «КПР» в 2012-м, который принес «Ман Сити» первый чемпионский титул АПЛ.

Аргентинец разрушил сразу два стереотипа. Во-первых, доказал, что южноамериканцам не страшны суровый английский климат и жёсткий, агрессивный футбол. Во-вторых, низкорослые форварды (всего 173 см) в Премьер-лиге всё-таки могут быть успешными. Из-за низкого центра тяжести его невозможно было сбить с ног, а благодаря своей неуступчивости и заряженности он регулярно кошмарил защитников.

Это подтвердил и Неманья Видич: «Он знает, куда пойдет мяч и где он может атаковать. В штрафной он может быстро менять направление благодаря низкому центру тяжести — особенно против крупных английских защитников».

Несмотря на шикарные показатели и важные голы, есть стойкое впечатление, что Серхио Агуэро в итоге не оценили по заслугам. Он лишь дважды залетал в символические сборные по версии Профессиональной футбольной ассоциации ― и это несмотря на то, что в Англии он с 2011-го. За это время форвард забил 28 и более мячей во всех турнирах в шести сезонах подряд ― первый со времен Джимми Гривза. Фантастика!

Ниже ― только часть личных достижений Серхио Агуэро в «Сити».

Лучший бомбардир в истории клуба: 260 голов.

Лучший бомбардир среди иностранцев в истории Премьер-лиги: 184 гола.

Больше всего сезонов подряд забивал более 20 и более голов: пять без перерывов.

Забил 32 соперникам из 33, против которых выступал в рамках АПЛ.

За 10 сезонов оформил 12 хет-триков ― больше, чем у Роналду, Кантона, Бергкампа, Клинсманна, Виалли, Саа, Бэйла, Фирмино, Старриджа, Это'О и Жиру вместе взятых

7 раз становился игроком месяца в Премьер-лиге.

В 2019-м ВВС выкатил список лучших легионеров в истории Премьер-лиги, где первое место занял бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри с 45% голосов. Второе место — у Криштиану Роналду (14%). Третий ― ещё один представитель «Ман Юнайтед» Эрик Кантона (12%).

При этом вся тройка забила меньше голов в АПЛ: Анри ― 175, Роналду ― 84 (не учитываем второй приход португальца), а Кантона ― 73. Если сравнивать по чемпионским титулам, то Агуэро снова первый с пятью кубками. Следом расположились Кантона (4), Роналду (3) и Анри (2).

Статистически Серхио Агуэро разорвал Тьерри Анри и по количеству затраченного времени на гол: аргентинцу требуется 108 минут, а французу ― 121. Третий в Премьер-лиге ― легендарный Алан Ширер и 146 минут.

Несправедливость к статусу аргентинца подтвердил и Тьерри Анри: «Думаю, иногда мы незаслуженно обделяем Агуэро вниманием, но все мы согласны с тем, что показывает статистика: он лучший».

Что про Серхио Агуэро говорят тренеры, одноклубники и эксперты

Пеп Гвардиола: «Мы не сможем его заменить, не сможем. Есть много игроков, которые отдают всё сердце и помогают клубу быть таким, каким он есть. Агуэро показал свой класс».

Мануэль Пеллегрини: «Агуэро — важный игрок, потому что делает разницу на поле. Ему нравится проявлять себя в важные моменты».

Роберто Манчини: «Считаю, что Серхио Агуэро ― потрясающий игрок. Серхио ― ну вылитый Ромарио. Один в один просто».

Председатель «Ман Сити» Халдун Аль-Мубарак: «Серхио Агуэро ― великий игрок, который точно останется в памяти всех болельщиков «Ман Сити».

Жозе Моуринью: «Я всегда качественно готовлюсь к играм против Агуэро, однако его невозможно остановить. Он каждый раз находит лазейку для обострения. Феноменальный профессионал».

Неманья Видич: «Это футболист топ-уровня. Агуэро очень быстро адаптировался в Премьер-лиге, что делает ему честь. Он быстро бьёт, он может поддержать игру, пойти в дриблинг и забить из-за пределов штрафной. Я редко встречал таких профессионалов».

Габриэль Жезус: «Для меня он лучший игрок в истории клуба».

Алан Ширер: «Я обожаю Агуэро! Он забивает из любых позиций. Прирождённый страйкер».

Уэйн Руни: «Он выдающийся игрок. Серхио стал настоящим откровением в Премьер-лиге, он один из лучших нападающих в мире. У него невероятная скорострельность, и я уверен, по нему будут скучать в «Манчестер Сити». Уверен, Англия будет скучать по такому классному игроку».

Эден Азар: «Агуэро всегда стабилен. Иногда он получает травмы, но когда он на поле, всегда забивает много голов. Поэтому для меня он лучший».

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В Англии Серхио Агуэро выиграл всё и по несколько раз ― в копилке аргентинца сразу 15 трофеев с «Сити»: пять раз становился чемпионом Англии, шесть раз забирал Кубок английской лиги, один раз — Кубок Англии и ещё трижды — Суперкубок Англии. Но главный трофей ― титул Лиги чемпионов ― он так и не выиграл.