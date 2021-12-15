10 вещей в «Спартаке», за которые Рую Витории надо сказать спасибо

Болельщики «Спартака» устроили акции во имя Руя Витории.



Пускай локальные – зато тренера не оставляли без поддержки. После победы над «Легией» в Варшаве и перед 0:3 в Сочи гостевой сектор выкрикивал имя португальца. А после разгрома некоторые фанаты подошли к сочинскому ресторану, где проходил командный ужин «Спартака», и снова аплодировали тренеру. Вывесили баннер «Руй – наш тренер».

Виторию не провожали раньше времени. Не мочили после 1:7 от «Зенита». Поражениям находили завязанные на руководстве причины. Например, говорили, что Руя кинули с трансферами, купили одного Кофрие и оставили с дырой в центре поля (и не только там).



Витория при этом выглядел одним из адекватных и последовательных персонажей в нынешнем «Спартаке». Клубе, где от управляющей команды начала сезона остался один генеральный директор.

Фото: spartak.com

Сомнительная аксиома «Руй – наш тренер» больше не работает. Руй уходит, но на удивление оставляет за собой не только драматичное, но и позитивное. Так что давайте попрощаемся с португальцем в формате «спасибо за всё», без перечисления поражений и грустной статистики.



1. Руй показал пример европейской интеллигентности. В очень скандальный для «Спартака» период тренер ни про кого не сказал плохого слова. Один раз – что хочет связаться с Федуном. Другой – завёлся после вопроса про отставку. В остальном – ни разу публично не обвинил в поражениях ни судей (хотя иногда прыгал рядом с ними на бровке и немножко критиковал), ни игроков, ни руководителей.



2. Руй оставался спокойным, выдержанным и честным. Не хамил журналистам, как Якин. Не заигрывался разговорами про спартаковские стеночки-забегания и Старостина, как это делал Кононов. Не говорил на манер Аленичева, что «Спартак» при другом тренере – это не то.



3. Его запоминающийся взгляд на Спаллетти после отказа пожать руку – из той же серии. Он же – самый яркий и гангстерский эпизод в исполнении португальца. Причём настолько, что лицо Руя в вечер победы над «Наполи» поместили на обложку всех спартаковских соцсетей.

Видео можно посмотреть на официальном сайте ФК «Спартак».

4. Без трансферов Руй стал чаще использовать спартаковскую молодёжь.

Михаил Игнатов (21 год, 15 матчей в РПЛ) забил в Неаполе;

Наиль Умяров (21 год, 12 матчей в РПЛ) стал основным игроком центра поля – более стабильным и качественным, чем Хенрикс;

Руслан Литвинов (20 лет) отдал голевую на победный гол в Грозном; забил «Ростову» (1:1), а после упущенной победы плакал;

В первой команде дебютировал и провёл полный матч Даниил Денисов (19 лет);

Владислав Шитов (18 лет) – первый игрок основы «Спартака» 2003 года рождения – дебютировал в последнем матче Руя в России, как раз с «Сочи».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

5. Спустя 600 пропущенных из-за травм дней в ворота вернулся Александр Селихов и потащил два важнейших пенальти – в Лестере и Варшаве.



6. Да, «Спартак» много проигрывал, но вера в то, что безвыходных ситуацией не бывает, всё же проявлялась. За три минуты в конце спасли матч с «Динамо» (2:2), гол Умярова переломил игру с «Локомотивом» (1:1), а в Италии поднялись после пропущенного гола на первой минуте (3:2).



7. Лига Европы! Две победы над «Наполи»! Ничья в Лестере! Четыре гола Соболева! И волшебное спасение в Варшаве. Слабая и потерянная команда внутри чемпионата России превращалась в крепкую и эмоциональную в Европе.

Фото: spartak.com

8. Витория работал так, что наблюдать за ним было «как минимум интересно». Об этом в «Фейсбуке» рассказывал пресс-атташе «Спартака» до осени 2021 года Ярослав Кулёмин.



а) Витория ввёл регулярные встречи с руководителями служб «Спартака». Там он делился рекомендациями и обсуждал маленькие футбольные хитрости – вплоть до того, с какой скоростью болбои должны возвращать мяч в игру.



б) В общении с прессой уделял большое внимание mind games и сам продумывал ключевые послания своих выступлений. Знаменитое «Нечего терять», наделавшее шума перед матчем с «Бенфикой», – сознательный ход, чтобы раскрепостить игроков.



Руй знал, что его слова переведут, и больше говорил о проблемах «Бенфики», настаивал, что для соперника попадание в ЛЧ – вопрос жизни и смерти. Рассуждал так: я хочу, чтобы давление шло на игроков «Бенфики». Неслучайно он написал книгу по психологии «Искусство войны для тренеров».



в) Просил постить в соцсетях мотивирующие фразы – чтобы футболисты их видели и реагировали. А на флеш-интервью всегда пропускал коллег вперёд – чтобы за ним оставалось последнее слово.



г) Перед каждой игрой я готовил Рую отчёты о сопернике: медийном образе, цитатах о «Спартаке». И все это он использовал. То же самое касалось судей: в спорных ситуациях Руй мог слегка добавить театральности: «Эй, что за дела?» Не все из приёмов работали, но у каждого была своя логика.



9. Руй казался открытым жизни человеком. И не замыкающимся после поражений. Его фотографировали в московском метро и на базе с гитарой в руках. Он делал селфи на матче хоккейного «Спартака» и катался на электросамокате по Парку Горького (поверим моим прозорливым друзьям).

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

10. Наконец, Витория начинал в «Спартаке» в графике Тедеско. 33,3% побед (6) у Руя против 38,9% (7) у Доменико в 18 стартовых турах РПЛ + первое место в Лиге Европы = как минимум не хуже.



***



Рую не хватило его знаменитого красного шарфа времён «Бенфики». Мне казалось, что он обязательно привезёт его в Москву и будет сочетать со спартаковским костюмом.



Не вышло.



Не было и побед над лидерами. Вспомнить чарующий гол «Спартака» в чемпионате – тоже проблематично.



Но всё равно спасибо – как минимум за то, что были не таким, как все.