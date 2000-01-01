Тренеры-иностранцы в «Спартаке»: сколько продержится Паоло Ваноли?
Ещё никому не удавалось сохранять свой пост дольше двух лет.
🇮🇹 Невио Скала — пришёл в январе 2004 года
Был тренером «Спартака» 8 месяцев и 1 день. Ушёл в сентябре 2004-го.
🇩🇰 Микаэль Лаудруп — пришёл в сентябре 2008 года
Был тренером «Спартака» 7 месяцев и 3 дня. Ушёл в апреле 2009-го.
🇪🇸 Унаи Эмери — пришёл в июле 2012 года
Был тренером «Спартака» 4 месяца и 16 дней. Ушёл в ноябре 2012-го.
🇨🇭Мурат Якин — пришёл в июне 2014 года
Был тренером «Спартака» 11 месяцев и 26 дней. Ушёл в июне 2015-го.
🇮🇹 Массимо Каррера — официально возглавил команду в ноябре 2016-го
Был тренером «Спартака» 1 год, 11 месяцев и 10 дней. Ушёл в октябре 2018-го.
🇩🇪 Доменико Тедеско — пришёл в октябре 2019 года
Был тренером «Спартака» 1 год, 7 месяцев и 17 дней. Ушёл в мае 2021-го.
🇵🇹 Руй Витория — пришёл в мае 2021 года
Был тренером «Спартака» 6 месяцев и 21 день. Ушёл в декабре 2021-го.
🇮🇹 Паоло Ваноли — пришёл в декабре 2021 года
На сколько задержится в «Спартаке» новый главный тренер?..
Тренеры-иностранцы в «Спартаке»: сколько продержится Паоло Ваноли?
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