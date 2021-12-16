Кокорин впервые вышел в старте за «Фиорентину». И загубил убойный выход один на один!

Александр Кокорин впервые попал в стартовый состав «Фиорентины». До этого российский нападающий восемь раз выходил на замену в матчах Серии А и в сумме провёл на поле всего 119 минут (в итальянский клуб он перебрался ещё в январе). В кубковой игре с «Беневенто» Винченцо Итальяно (главный тренер «фиалок») предоставил отдых основному нападающему – Влаховичу, чьё место на поле и занял Александр.

«Фиорентина» контролировала мяч практически весь первый тайм. Хозяева прижали «Беневенто» к воротам и часто пытались обострять через левый фланг. Несколько навесов в штрафную площадь не нашли адресата, и после 20-й минуты команда стала чаще играть низом. А единственный гол в первом тайме забила с углового – после скидки головой Игора дос Сантоса Миленкович отправил мяч в ворота.

«Беневенто» дважды был близок к голу: сначала Дженнаро Акампора пробил по центру, а на 37-й минуте Антонио Росати справился с ударом Камила Глика. Через две минуты после «выстрела» польского защитника забивать могли уже хозяева. Но убойный момент упустил именно Кокорин. Выйдя один на один, он не смог отправить мяч между ног вратарю. Так что главный хайлайт Александра получился смазанным – в итальянских СМИ, говоря об игре нашего форварда, отмечали лишь плохую реализацию этого эпизода.

«Фиорентина» наиграла на второй гол ещё в первом тайме, но забила в начале второго – Риккардо Соттиль оказался в нужное время на дальней штанге. «Беневенто» ответил быстро – наказали за грубую ошибка при выходе из обороны. Что касается Кокорина, то Александр весь матч балансировал на грани офсайда, периодически был хорош в подыгрыше, но практически не боролся за мяч головой. На 75-й минуте он отправился отдыхать – вместо него вышел Влахович. Этот вечер для Саши точно можно назвать успешным: не просто впервые попал в старт, но и провёл на поле больше часа, имел голевой момент, да и с мячом встретился не пару раз (как раньше), а целых двадцать. Винченцо Итальяно тоже остался им довольным. Увы, пока приходится радоваться даже этому.

«Фиорентина» же, благодаря голам Миленковича и Соттиля, вышла в 1/8 финала Кубка Италии. В этом году «фиалкам» осталось провести два матча: дома с «Сассуоло» и в гостях с «Вероной». Эти встречи могут стать последними для Кокорина в Италии – сразу несколько СМИ уже сообщало, что зимой Александр, скорее всего, покинет клуб.