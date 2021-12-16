Как «Динамо» стало главным соперником «Зенита» в гонке за золото? Секреты от Сандро Шварца

«Динамо» – главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Команда теперь не только развивает уникальный для лиги стиль, но и вовсю набирает очки. Главный тренер команды Сандро Шварц в интервью «Чемпионату» рассказал об осенней части сезона, новом контракте, прогрессе Арсена Захаряна и желании завоёвывать трофеи. Любопытно, но Шварц будто боялся делать громкие заявления: да, клуб идёт рядом с лидером, но на теме трофеев там не зацикливаются. Зато секреты такого успеха всё-таки раскрыл.

– Первая часть РПЛ позади. «Динамо» на втором месте, а по качеству игры ваша команда явно выделяется на фоне остальных. Какую оценку вы могли бы поставить своей работе?

– В первой части чемпионата мы проделали большую работу. В первую очередь такой результат заслуга всех нас – игроков, персонала, тренерского штаба. Мы – единое целое. Я очень рад нашему развитию и стремлению совершенствоваться. Даже не так важно место в таблице, потому что приоритет для нас – развитие команды, которое мы показываем от игры к игре. Считаю, не стоит сравнивать «Динамо» с остальными, мы сфокусированы на себе. Сейчас предстоит зимний сбор, где мы продолжим работать и совершенствоваться.

18 туров можно разбить по этапам – мы хорошо начали сезон, выиграв три раза, в том числе одержав две победы на выезде. Потом было болезненное поражение от «Нижнего», но мы хорошо на это отреагировали и снова трижды выиграли, в том числе у «Сочи» и «Рубина». К сожалению, проиграли в Петербурге, а дальше вновь положительный отрезок – четыре победы и ничья. В целом я доволен качеством командной игры.

Арсен Захарян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– В ранних интервью вы рассказывали, что сравниваете работу команды, физические показатели игроков с аналогичным периодом прошлого сезона. Все показатели растут в процентном соотношении. За счёт чего удаётся этого добиваться? Почему у вас команда и игроки прогрессируют, а многие команды в РПЛ долгие годы находятся на одном уровне?

– Я не хотел бы сравнивать игру «Динамо» с другими командами. Если говорить о прогрессе, то этому способствуют несколько факторов: игроки демонстрируют максимальную вовлеченность в тренировочный процесс, выполняя все требования. Плюс мы всегда говорим им об интенсивности во время работы. Это важно. Мы не ведём речь только о тактике. Когда команда выкладывается на тренировках, это позитивно отражается на играх.

Работе над физическими данными игроков мы также уделяем внимание. Здесь важно отметить тренеров по физподготовке, медицинский штаб. Вместе мы получаем нужные показатели на поле. Например, против «Зенита» наши футболисты пробежали суммарно 121 километр – это очень хорошие цифры.

– Высокий прессинг, быстрые вертикальные атаки – можно ли сказать, что вы закладываете это в ДНК «Динамо» с прицелом на долгие годы?

– Для каждого клуба важно иметь ДНК, отличительную особенность, своё лицо. Это позволяет людям, которые приходят на стадион или смотрят футбол по телевизору идентифицировать вас, ваш стиль. Если говорить о высоком прессинге, то мы хотим так играть, но пока не всегда можем делать это на протяжении всего матча. Бывают, например, отрезки, когда мы не так высоко встречаем соперников. Но нам важно постоянно оставаться активными, менять фазы игры. Это касается и контратак, и позиционной игры.

– Желько Бувач и вы подписали контакты с «Динамо» до 2024 года. Можно ли сказать, что этот тот самый срок, который необходим, чтобы полноценно внедрить нужный стиль?

– Я пока не могу ответить на вопрос, каким я вижу «Динамо» в 2024 году. Не загадываю так далеко вперёд. Моя первостепенная задача сейчас – качественно провести зимние сборы. Нам надо работать над мелочами, исправлять проблемы. Именно это сейчас ставим во главу угла. Чтобы в матчах в новом году показать футбол, который хотят видеть болельщики.

– Многие тренеры из Европы воспринимают работу в России как переходной этап. Тот же Доменико Тедеско приехал на два года в «Спартак», потом вернулся в Германию и возглавил «Лейпциг». Что для вас значит работа в «Динамо»? Готовы ли вы задержаться в клубе на более долгий срок, например, на пять лет?

– Футбольная жизнь непредсказуема. Сложно загадывать на 5 лет вперёд. Сейчас я комфортно себя чувствую в «Динамо», мне нравится взаимодействовать с сотрудниками клуба. Этим можно объяснить моё решение о продлении контракта, я хочу продолжать выбранный нами путь. Считаю, что на данном этапе сошлись все обстоятельства. Моё будущее сейчас связано с «Динамо». Нам надо продолжать двигаться в направлении, которое мы выбрали.

– Вы наверняка обсуждали с руководством стратегические задачи. Каким должно стать «Динамо» к 2024 году? Какие спортивные результаты хотят видеть в клубе?

– Для нас ключевое – развивать своё ДНК, свой стиль футбола. Сложно гарантировать место в таблице или количество титулов, поэтому мы идём от игры к игре. Конечно, мы хотим добиваться максимального результата. Но в то же время нельзя забывать, что «Динамо» – ещё молодая команда, поэтому мы трезво оцениваем наши перспективы. Каких-то конкретных целей на ближайшие 2-3 года мы не обозначаем. Важно развитие игроков и качества самого футбола.

Объяснение причин поражения от «Зенита»

– Не так давно вы сказали, что занимаетесь с преподавателем по русскому языку. Когда вы сможете давать интервью на русском и общаться с командой?

– Сейчас я не могу полностью ответить на все вопросы или провести интервью на русском, но уже знаю достаточно много слов и могу строить простые предложения. Конечно, на это требуется время. Возможно, когда-нибудь я дам большое интервью на русском. Но это сложный язык. Мы с семьей стараемся постепенно его учить.

– Вернёмся к нынешней осени. Три из четырёх поражений в первой части сезона «Динамо» потерпело от середняков или даже аутсайдеров – от «Нижнего», «Ахмата», «Крыльев». Можно ли сказать, что с командами из первой шестерки «Динамо» играть проще, чем с середняками и аутсайдерами?

– Я не вижу в этом какой-то тенденции. В противовес можно привести в пример победы в матчах с «Химками», «Арсеналом», «Уралом». Эти команды тоже находятся сейчас в нижней части таблицы. Так что не согласен, что мы имеем проблемы с командами, которые ставят низкий блок в обороне.

– Перед вторым матчем с «Зенитом» была игра с «Уфой», где «Динамо» контролировало ход матча, но забило второй гол только в самой концовке. Это вопрос везения? Или «Динамо» пока трудно разбираться с аутсайдерами на классе?

– На самом деле, «Уфа – достаточно серьезный соперник. До нас в шести матчах у них были пять ничьих и одна победа. Это хорошая команда, у которой налажена игра в обороне. Вы правы, после красной мы повели 1:0, а потом пришлось тяжело психологически. Сложно вскрывать команду, которая играет только в обороне. Во втором тайме мы создали много моментов, но не смогли их реализовать. Однако подчеркну, «Уфа» здорово обороняется. При этом нам надо было забивать второй мяч раньше, так как играли с риском получить контратаку. Считаю, что в итоге мы добротно провели встречу, добившись необходимого результата.

– Самое громкое поражение осени «Динамо» потерпело в Петербурге – 1:4 от «Зенита», хотя до середины второго тайма казалось, что игра ничейная. Что случилось с командой во втором тайме?

– В игре с «Зенитом» у нас были отрезки, когда при счёте 1:1 мы могли забивать второй. Но не сложилось. Два стандарта — и мы уже проигрываем 1:3. К сожалению, мы уступили. В первую очередь это была победа за счёт индивидуального мастерства отдельных игроков соперника. Они сделали разницу в классе. У «Зенита» футболисты очень высокого уровня.

Да, мы проиграли. Но потом продолжили набирать очки – обыграли «Краснодар», «Химки», «Рубин», против которого мы перевернули игру. Во втором матче с «Зенитом» нам также было непросто, учитывая их подбор игроков. Но во втором тайме «Динамо» создало достаточно моментов, болельщики увидели тот стиль, который мы хотим сохранить.

– Вы несколько раз упомянули класс игроков «Зенита». Во втором матче не играли Ракицкий, Азмун, Дзюба. В перерыве ушли Малком, Вендел. В сильнейшем составе «Зенит» – другая планета? Или за счёт стиля их можно побеждать?

– Да, все те игроки, которых вы назвали – это важные футболисты для «Зенита». Но не забывайте, что и у нас долгое время отсутствовали Лесовой, Лаксальт, выбыл Шимански. Это прекрасные игроки, которые в команде на ведущих ролях. Но давайте вернёмся к первой игре – тогда были в старте Ракицкий, Азмун, при этом игра получилась непростая для обеих команд. Были отрезки, когда мы пытались навязать сопернику свой футбол. Так что даже с сильнейшим «Зенитом» можно играть на хорошем уровне.

Захарян, Тюкавин и цели на сезон

– Перейдём к молодым игрокам. Часто бывает, что им сложно проводить два очень стабильных сезона подряд. Но у Тюкавина и Захаряна это получается. В чём их секрет?

– Важно давать обратную связь молодым игрокам. Они нуждаются в объяснении тех аспектов, которые им надо улучшить. У молодых игроков постоянно идёт индивидуальное развитие, им надо понимать, над чем работать. Они должны постоянно прогрессировать, находиться в тонусе. Особенность Тюкавина и Захаряна – постоянное желание развиваться. У них горят глаза. Мы точно знаем, что им обоим ещё далеко до потолка в развитии. И над этим мы поработаем в том числе на зимних сборах. Им важно сохранять футбольный голод. Мы продолжим их развивать. От них мы ждём стопроцентной вовлеченности в тренировочный процесс.

Константин Тюкавин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Как вы реагируете на информацию об интересе к Захаряну топовых клубов? Какой совет вы ему дали бы: нужно ли уезжать в Европу уже сейчас или лучше подождать?

– Я не хотел бы обсуждать слухи. В первую очередь меня интересует его индивидуальное развитие. Да, мы разговариваем с Арсеном, но эти беседы связаны в основном с тренировочным процессом. Когда игрок выходит на определенный уровень, очень важно на нём удержаться. Его задача – постоянно подтверждать свой класс. Быть стабильным. Не думаю, что сейчас стоит говорить о его отъезде. Мы видим, что он может развиваться в «Динамо». Его пик здесь ещё не достигнут. Надеюсь, он считает также.

У нас сложились доверительные отношения с Арсеном. Он знает моё мнение, всегда может подойти ко мне и обсудить любой вопрос. И он знает, чего от него ждёт клуб.

– Сейчас в академии клуба есть игроки, сопоставимые по таланту, которые готовы ворваться в основной состав?

– Да, есть. Я благодарен академии за великолепную работу. Они радуют нас перспективными игроками. При этом для меня не так важно – молодой игрок или старше. Если он соответствует уровню и требованиям, то будет играть. У всех есть возможность проявить себя.

– Впереди зимнее трансферное окно – стоит ли ожидать от «Динамо» активности на рынке? Команда нуждается в усилении?

– Мы всегда держим в уме возможности усиления команды. И держим руку на пульсе. Но нам нужны игроки, которые действительно усилят состав. Мы внимательно смотрим на новичков. Так делали летом, так будем делать и зимой.

– Следующим летом контракты истекают у Паршивлюка, Евгеньева, Игбуна. Вы как тренер будете рекомендовать продлить с ними контракт?

– Продление контракта – двусторонний процесс. Когда подойдёт время, мы поговорим об этом. Итоговое решение примем не сейчас. Контракт можно обсудить позже. До конца сезона ещё далеко. Каждый может улучшить свои показатели, свой футбол и доказать свою силу.

– Перед сезоном было понятно, что «Динамо» поборется за еврокубки. Устроит ли вас место в Европе или уже сейчас можно сказать, что «Динамо» готово бороться на чемпионство?

– Для нас важно успешно играть, побеждать. Мы реалисты. И понимаем, что уже достигли серьезного успеха, учитывая, что «Динамо» – молодая команда. У нас хорошие результаты, мы верим в свои силы и продолжим извлекать максимум. Сейчас ключевая задача — не сворачивать с выбранного пути.

– То есть нет приоритетной задачи выиграть трофей? И важнее задача построить команду с нужной философией?

– В последней игре с «Зенитом» мы поразились большому числу болельщиков на трибунах. Конечно, мы хотим выигрывать титулы, чтобы сделать их счастливыми. Фанаты верят в нас и ждут больших побед. Но мы должны не рассуждать абстрактно о трофеях, а концентрироваться на тренировочной работе. И если продолжим работать так же интенсивно, большие победы обязательно придут.