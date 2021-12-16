Молодой форвард «Арсенала» заменил Обамеянга и сразу классно забил. Его сравнивают с Анри

В рамках очередного тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Вест Хэм». Интриги матчу придавал тот факт, что за пару дней до игры хозяева сознательно ослабили сами себя. Капитан команды Пьер-Эмерик Обамеянг за пропуск тренировки был лишён капитанской повязки и исключён из заявки на дерби.

Во многом поэтому Микелю Артете пришлось поставить в основу Габриэла Мартинелли. Молодой бразильский форвард в целом получает много времени в этом сезоне, но, например, в выездной игре с «МЮ» он играл на фланге именно потому, что в центре вышел Обамеянг. Во встрече с «Вест Хэмом» Мартинелли занял место экс-капитана, а Александр Ляказетт играл ложную девятку.

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У Мартинелли была хорошая возможность забить уже в конце первого тайма, когда после спасения Фабианьски он оказался первым на добивании, но не смог чётко пробить. Зато уже в начале второго тайма форварды сыграли как надо: Ляказетт оттянулся назад и выдал великолепный пас, а Мартинелли отправил мяч точно в дальний угол.

В своё время очень похожий гол «Лидсу» забил сам Тьерри Анри. И та же манера: получил пас из глубины, развернул корпус и пробил в дальний угол.

Права на видео принадлежат The Football Association. Видео можно посмотреть на YouTube-канале The Emirates FA Cup.

У Мартинелли очень необычная карьера: до «Арсенала» он играл только в четвёртом бразильском дивизионе. В 2019 году его нашли в скромнейшем клубе «Итуано», за первую команду которого он забил десять голов ещё до наступления 19-летия. Только благодаря итальянским корням Мартинелли вообще мог быть подписан клубом АПЛ. Иначе трансферу помешало бы правило, согласно которому любой игрок не из страны ЕС должен сыграть за национальную сборную для получения разрешения на работу.

В трудный момент «Арсеналу» помогают юниоры. Достаточно сказать, что из 23 голов команды в текущем сезоне десять забили игроки, которым 21 год или меньше. Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу давно стали игроками основной обоймы – возможно, опоздание Обамеянга придаст импульс большой карьере нового таланта.