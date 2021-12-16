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Жеребьёвка Лиги наций — текстовая онлайн-трансляция, соперники сборной России, с кем сыграет Россия в лиге B

Жеребьёвка Лиги наций. Онлайн. С кем сыграет Россия?
Олег Лысенко Михаил Рождественский
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Жеребьёвка Лиги наций
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Даже в Лиге B состав участников очень солидный!

Привет, друзья! Конец года — время разнообразных жеребьёвок. Соперников по стыкам ЧМ-2022 (ближайшего и потенциальных) сборная России уже узнала, а сегодня получит расклад на Лигу наций сезона-2022/2023. Если кто забыл, это тоже официальный турнир под эгидой УЕФА, пускай и уступающий по статусу ЧМ и Евро.

По итогам прошлого розыгрыша наши парни остались в лиге B. Распределение по корзинам происходит согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся уровнем ниже.

Начало жеребьёвки в Ньоне – в 20:00 по Москве. Присоединяйтесь! «Заказы» на соперников оставляйте в комментариях.

Возможные соперники сборной России в Лиге наций
Live Олег Лысенко

А вот какой состав подобрался в дивизионе А. Первые три корзины — как на подбор: один другого краше.

13:09 Олег Лысенко

Возможные соперники сборной России в Лиге наций

Россия посеяна во вторую корзину и точно не сыграет с Финляндией, Норвегией и Шотландией. Из первой исключаем Украину — остаются Швеция, Босния и Герцеговина и Исландия. В третьей корзине — Израиль, Румыния, Сербия и Ирландия, в четвёртой — Словения, Черногория, Албания и Армения. Что думаете, кто попадётся?

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