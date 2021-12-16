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С кем Россия сыграет в Лиге наций? Изучаем расклады перед жеребьёвкой

Весной нас ждут стыковые матчи за выход на чемпионат мира — 2022, а уже летом – групповая стадия Лиги наций — 2022/2023. 16 декабря в 20:00 по московскому времени состоится жеребьёвка турнира – рассказываем, как это будет.

Процедура

В Лиге наций примут участие сборные 55 ассоциаций, которые распределены по четырём корзинам в каждой из своих Лиг. В каждой из Лиг (А, В, С) по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы. В Лиге D семь команд – по четыре и три в корзине.

На данный момент известно положение 51 сборной из 55 – Казахстан/Молдова и Кипр/Эстония узнают «свою» лигу по итогам мартовских стыковых матчей.

Пока неизвестно, смогут ли участники Лиги наций получить путёвки в стыковые матчи Евро-2024, так как формат турнира ещё не утверждён.

Корзины Лиги А

№ КОРЗИНА 1 № КОРЗИНА 2 № КОРЗИНА 3 № КОРЗИНА 4 1 Франция 5 Португалия 9 Англия 13 Уэльс 2 Испания 6 Нидерланды 10 Польша 14 Австрия 3 Италия 7 Дания 11 Швейцария 15 Чехия 4 Бельгия 8 Германия 12 Хорватия 16 Венгрия

Корзины Лиги В

№ КОРЗИНА 1 № КОРЗИНА 2 № КОРЗИНА 3 № КОРЗИНА 4 17 Украина 21 Финляндия 25 Израиль 29 Словения 18 Швеция 22 Норвегия 26 Румыния 30 Черногория 19 Босния и Герцеговина 23 Шотландия 27 Сербия 31 Албания 20 Исландия 24 Россия 28 Ирландия 32 Армения

Корзины Лиги С

№ КОРЗИНА 1 № КОРЗИНА 2 № КОРЗИНА 3 № КОРЗИНА 4 33 Турция 37 Греция 41 Литва 45 Казахстан /

Молдавия 34 Словакия 38 Беларусь 42 Грузия 46 Кипр /

Эстония 35 Болгария 39 Люксембург 43 Азербайджан 47 Гибралтар 36 Северная

Ирландия 40 Северная

Македония 44 Косово 48 Фареры

Корзины Лиги D

№ КОРЗИНА 1 № КОРЗИНА 2 49 Казахстан /

Молдова* 53 Латвия 50 Кипр /

Эстония* 54 Сан-Марино 51 Лихтенштейн 55 Андорра 52 Мальта

Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, а первые места в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше.

Команды, которые разведут при жеребьёвке

По политическим причинам:

Россия (Лига В, корзина 2) / Украина (Лига В, корзина 1)

Армения (Лига B) / Азербайджан (Лига C)

Испания (Лига А) / Гибралтар (Лига D)

Сербия (Лига B) / Косово (Лига C)

Россия (Лига B) / Косово (Лига C)

Босния и Герцеговина (Лига B) / Косово (Лига C)

Из-за дальних расстояний (прямой перелёт более 8 часов):

Казахстан / Андорра, Мальта, Северная Ирландия

Азербайджан / Гибралтар

Исландия / Армения, Израиль

В группе может быть максимум одна такая пара. Если в процессе жеребьёвки выпадает вторая, то разыгранная команда попадает в первую доступную группу в алфавитном порядке.

Основные даты

Туры 1-2: 2-8 июня 2022 года

Туры 3-4: 8-14 июня 2022 года

Туры 5-6: 22-27 сентября 2022 года

Полуфиналы: 14-15 июня 2023 года

Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года

Стыки для участников лиги С: 21-26 марта 2024 года