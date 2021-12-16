С кем Россия сыграет в Лиге наций? Изучаем расклады перед жеребьёвкой

Весной нас ждут стыковые матчи за выход на чемпионат мира — 2022, а уже летом – групповая стадия Лиги наций — 2022/2023. 16 декабря в 20:00 по московскому времени состоится жеребьёвка турнира – рассказываем, как это будет.
Процедура
В Лиге наций примут участие сборные 55 ассоциаций, которые распределены по четырём корзинам в каждой из своих Лиг. В каждой из Лиг (А, В, С) по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы. В Лиге D семь команд – по четыре и три в корзине.
На данный момент известно положение 51 сборной из 55 – Казахстан/Молдова и Кипр/Эстония узнают «свою» лигу по итогам мартовских стыковых матчей.
Пока неизвестно, смогут ли участники Лиги наций получить путёвки в стыковые матчи Евро-2024, так как формат турнира ещё не утверждён.
Корзины Лиги А
|№
|КОРЗИНА 1
|№
|КОРЗИНА 2
|№
|КОРЗИНА 3
|№
|КОРЗИНА 4
|1
|Франция
|5
|Португалия
|9
|Англия
|13
|Уэльс
|2
|Испания
|6
|Нидерланды
|10
|Польша
|14
|Австрия
|3
|Италия
|7
|Дания
|11
|Швейцария
|15
|Чехия
|4
|Бельгия
|8
|Германия
|12
|Хорватия
|16
|Венгрия
Корзины Лиги В
|№
|КОРЗИНА 1
|№
|КОРЗИНА 2
|№
|КОРЗИНА 3
|№
|КОРЗИНА 4
|17
|Украина
|21
|Финляндия
|25
|Израиль
|29
|Словения
|18
|Швеция
|22
|Норвегия
|26
|Румыния
|30
|Черногория
|19
|Босния и Герцеговина
|23
|Шотландия
|27
|Сербия
|31
|Албания
|20
|Исландия
|24
|Россия
|28
|Ирландия
|32
|Армения
Корзины Лиги С
|№
|КОРЗИНА 1
|№
|КОРЗИНА 2
|№
|КОРЗИНА 3
|№
|КОРЗИНА 4
|33
|Турция
|37
|Греция
|41
|Литва
|45
|Казахстан /
Молдавия
|34
|Словакия
|38
|Беларусь
|42
|Грузия
|46
|Кипр /
Эстония
|35
|Болгария
|39
|Люксембург
|43
|Азербайджан
|47
|Гибралтар
|36
|Северная
Ирландия
|40
|Северная
Македония
|44
|Косово
|48
|Фареры
Корзины Лиги D
|№
|КОРЗИНА 1
|№
|КОРЗИНА 2
|49
|Казахстан /
Молдова*
|53
|Латвия
|50
|Кипр /
Эстония*
|54
|Сан-Марино
|51
|Лихтенштейн
|55
|Андорра
|52
|Мальта
Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, а первые места в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше.
Команды, которые разведут при жеребьёвке
По политическим причинам:
- Россия (Лига В, корзина 2) / Украина (Лига В, корзина 1)
- Армения (Лига B) / Азербайджан (Лига C)
- Испания (Лига А) / Гибралтар (Лига D)
- Сербия (Лига B) / Косово (Лига C)
- Россия (Лига B) / Косово (Лига C)
- Босния и Герцеговина (Лига B) / Косово (Лига C)
Из-за дальних расстояний (прямой перелёт более 8 часов):
- Казахстан / Андорра, Мальта, Северная Ирландия
- Азербайджан / Гибралтар
- Исландия / Армения, Израиль
В группе может быть максимум одна такая пара. Если в процессе жеребьёвки выпадает вторая, то разыгранная команда попадает в первую доступную группу в алфавитном порядке.
Основные даты
Туры 1-2: 2-8 июня 2022 года
Туры 3-4: 8-14 июня 2022 года
Туры 5-6: 22-27 сентября 2022 года
Полуфиналы: 14-15 июня 2023 года
Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года
Стыки для участников лиги С: 21-26 марта 2024 года
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13:13
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12:55
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12:22
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