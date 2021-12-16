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С кем сборная России сыграет в Лиге наций — 2022/2023: жеребьёвка, расклады, соперники России

С кем Россия сыграет в Лиге наций? Изучаем расклады перед жеребьёвкой
Полина Куимова
С кем сборная России сыграет в Лиге наций
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Собрали всё самое важное, что нужно знать: группы, расклады и даты.

Весной нас ждут стыковые матчи за выход на чемпионат мира — 2022, а уже летом – групповая стадия Лиги наций — 2022/2023. 16 декабря в 20:00 по московскому времени состоится жеребьёвка турнира – рассказываем, как это будет.

Процедура

В Лиге наций примут участие сборные 55 ассоциаций, которые распределены по четырём корзинам в каждой из своих Лиг. В каждой из Лиг (А, В, С) по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы. В Лиге D семь команд – по четыре и три в корзине.

На данный момент известно положение 51 сборной из 55 – Казахстан/Молдова и Кипр/Эстония узнают «свою» лигу по итогам мартовских стыковых матчей.

Пока неизвестно, смогут ли участники Лиги наций получить путёвки в стыковые матчи Евро-2024, так как формат турнира ещё не утверждён.

Корзины Лиги А

КОРЗИНА 1КОРЗИНА 2КОРЗИНА 3КОРЗИНА 4
1Франция5Португалия9Англия13Уэльс
2Испания6Нидерланды10Польша14Австрия
3Италия7Дания11Швейцария15Чехия
4Бельгия8Германия12Хорватия16Венгрия

Корзины Лиги В

КОРЗИНА 1КОРЗИНА 2КОРЗИНА 3КОРЗИНА 4
17Украина21Финляндия25Израиль29Словения
18Швеция22Норвегия26Румыния30Черногория
19Босния и Герцеговина23Шотландия27Сербия31Албания
20Исландия24Россия28Ирландия32Армения

Корзины Лиги С

КОРЗИНА 1КОРЗИНА 2КОРЗИНА 3КОРЗИНА 4
33Турция37Греция41Литва45Казахстан /
Молдавия
34Словакия38Беларусь42Грузия46Кипр /
Эстония
35Болгария39Люксембург43Азербайджан47Гибралтар
36Северная
Ирландия		40Северная
Македония		44Косово48Фареры

Корзины Лиги D

КОРЗИНА 1КОРЗИНА 2
49Казахстан /
Молдова*		53Латвия
50Кипр /
Эстония*		54Сан-Марино
51Лихтенштейн55Андорра
52Мальта

Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, а первые места в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше.

Команды, которые разведут при жеребьёвке

По политическим причинам:

  • Россия (Лига В, корзина 2) / Украина (Лига В, корзина 1)
  • Армения (Лига B) / Азербайджан (Лига C)
  • Испания (Лига А) / Гибралтар (Лига D)
  • Сербия (Лига B) / Косово (Лига C)
  • Россия (Лига B) / Косово (Лига C)
  • Босния и Герцеговина (Лига B) / Косово (Лига C)

Из-за дальних расстояний (прямой перелёт более 8 часов):

  • Казахстан / Андорра, Мальта, Северная Ирландия
  • Азербайджан / Гибралтар
  • Исландия / Армения, Израиль

В группе может быть максимум одна такая пара. Если в процессе жеребьёвки выпадает вторая, то разыгранная команда попадает в первую доступную группу в алфавитном порядке.

Основные даты

Туры 1-2: 2-8 июня 2022 года

Туры 3-4: 8-14 июня 2022 года

Туры 5-6: 22-27 сентября 2022 года

Полуфиналы: 14-15 июня 2023 года

Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года

Стыки для участников лиги С: 21-26 марта 2024 года

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