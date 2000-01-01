Новые звёзды Российской Премьер-Лиги. Раньше вы о них не знали
Летом в нашем чемпионате появилось несколько крутых футболистов. Вот пять самых ярких.
Андерс Дрейер, полузащитник «Рубина»
Датчанин оформил хет-трик в дебютном матче РПЛ. На этом Дрейер не остановился и отличился в играх с «Локомотивом», «Сочи», «Динамо» и «Нижним Новгородом».
Матео Кассьерра, нападающий «Сочи»
Колумбиец забил восемь голов и отдал пять ассистов в 11 матчах РПЛ. Его результативные действия принесли «Сочи» 11 очков.
Гамид Агаларов, нападающий «Уфы»
76% голов «Уфы» — вот сколько забил Агаларов. Без нападающего команда, скорее всего, уже практически лишилась бы шансов на спасение.
Клаудиньо, полузащитник «Зенита»
Бразилец забил семь мячей в РПЛ (четыре — московским командам) и два в Лиге чемпионов. По итогам первой части сезона Клаудиньо попал в сборную лучших игроков чемпионата.
Джон Кордоба, нападающий «Краснодара»
Ещё один колумбиец в этом списке. Кордоба набрал 6+4 по системе «гол+пас» в 15 матчах. Но с октября сбавил — забил всего один мяч и получил травму подколенного сухожилия.
Новые звёзды Российской Премьер-Лиги. Раньше вы о них не знали
Читайте также