Новые звёзды Российской Премьер-Лиги. Раньше вы о них не знали

Джон Кордоба, нападающий «Краснодара»

Ещё один колумбиец в этом списке. Кордоба набрал 6+4 по системе «гол+пас» в 15 матчах. Но с октября сбавил — забил всего один мяч и получил травму подколенного сухожилия.