«Он извинился за обман…» Что толкнуло на роковой шаг вратаря сборной Германии

8 ноября 2009 года. Бундеслига. «Ганновер» принимает «Гамбург». Десятая команда сезона против третьей. На трибунах под 50 тысяч зрителей. Тренер хозяев Бергман в точности повторяет состав, всухую обыгравший «Кёльн» (1:0). В воротах «Ганновера», как обычно, капитан Энке. При счёте 1:2 он совершает ключевое спасение вечера, сорвав выход один на один Зе Роберто. На 88-й минуте «Ганновер» сравнивает счёт с пенальти. Стадион в экстазе. Местные футболисты, среди которых молоденький Костя Рауш из села Кожевниково, веселятся. Энке на флеш-интервью сдержанно улыбается. Кажется, Роберт тоже доволен собой и командой.

Это последнее прижизненное видео вице-чемпиона Европы. Через два дня его тело найдут в сумерках на железнодорожных рельсах в городке Нойштадт-ам-Рюбенберге…

Он сам вышел под поезд. Шансов выжить после столкновения с экспрессом, летящим со скоростью 160 км/ч, не было. Гибель Энке потрясла не только Германию — весь футбольный мир. Образ молодого (всего 32!), успешного профи, любящего мужа и заботливого отца никак не вязался с этим жутким, последним прыжком в жизни. Лишь после смерти вратаря стало известно о недуге, который он тщательно скрывал от окружающих шесть лет. Все эти годы Энке боролся с тяжёлой депрессией. Увы, безуспешно. Болезнь победила.

Место гибели Роберта Энке Фото: Martin Rose/Getty Images

Роберт Энке



Родился 24 августа 1977 года в Йене, ГДР.



Клубная карьера: «Карл Цейсс» (1995-1996), «Боруссия» Мёнхенгладбах (1996-1999), «Бенфика» Португалия (1999-2002), «Барселона» Испания (2002-2003), «Фенербахче» Турция (2003, аренда), «Тенерифе» Испания (2004, аренда), «Ганновер-96» (2004-2009).



Достижения: лучший вратарь Бундеслиги (2006, 2009).



За национальную сборную Германии провёл 9 игр. Участник Евро-2008.



Умер 10 ноября 2009 года. Родился 24 августа 1977 года в Йене, ГДР.Клубная карьера: «Карл Цейсс» (1995-1996), «Боруссия» Мёнхенгладбах (1996-1999), «Бенфика» Португалия (1999-2002), «Барселона» Испания (2002-2003), «Фенербахче» Турция (2003, аренда), «Тенерифе» Испания (2004, аренда), «Ганновер-96» (2004-2009).Достижения: лучший вратарь Бундеслиги (2006, 2009).За национальную сборную Германии провёл 9 игр. Участник Евро-2008.Умер 10 ноября 2009 года.

Проблемы с психикой у Энке начались в Испании, а усугубились в Турции

По признанию супруги Терезы, первые признаки психического расстройства у Роберта появились в Испании и развились на фоне профессиональных проблем. Энке привык быть первым номером, где бы ни работал, будь то Мёнхенгладбах или Лиссабон, а в «Барселоне» буквально прирос к лавке. У Луи ван Гала и Франка Райкарда немец был даже не вторым — третьим вратарём после Бонано и быстро прогрессирующего Виктора Вальдеса. За целый сезон-2002/2003 Энке провёл только 4 матча (по одному в Примере и Кубке Испании и пару в ЛЧ) и пропустил 6 мячей. Половину — от захолустной «Новельды» из третьего дивизиона. За всю весну 2003-го Роберт всего на 20 минут появился на поле, подменив в Памплоне травмированного Бонано, а уже летом был отправлен в аренду в «Фенербахче».

Была надежда, что в Турции, у соотечественника Кристофа Даума, Энке восстановит подорванную уверенность в собственных силах перед повторным заходом на «Камп Ноу». Но вместо этого он ещё глубже погрузился в тоску. Весь его турецкий опыт поместился в один матч. «Фенербахче» влетел «Истанбулспору» (0:3), и фанаты выплеснули свою злость на немецкого легионера. Помимо ругательств и угроз с трибун, в него летели зажигалки, бутылки. Отвратительный инцидент настолько угнетающе подействовал на вратаря, что он немедленно покинул Стамбул.

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Четыре месяца до открытия зимнего трансферного окна Энке просидел без дела. Невостребованность убивала морально. В Испании Роберт впервые обратился за помощью к психотерапевту. Аренда в «Тенерифе» восстановлению душевного комфорта тоже не поспособствовала. Ну представьте: вчера вы подписываете контракт с великой «Барселоной», а сегодня кувыркаетесь во втором дивизионе — такое падение любого уважающего себя игрока подкосит. Тем более — склонного к самоедству.

В 2006 году Роберт получил приз лучшего голкипера Бундеслиги и похоронил двухлетнюю дочь

Возвращение на родину спасло карьеру Энке. В «Ганновере» он сразу стал основным. На второй сезон доигрался до титула лучшего вратаря лиги. Однако радость от спортивных успехов безнадёжно омрачило семейное горе. В сентябре того же 2006 года единственная дочь Роберта Лара умерла от врожденного порока сердца. Девочке было всего два года.

Роберт Энке с дочкой Ларой Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Естественно, пережитая трагедия не могла не сказаться на выступлениях Энке. Чтобы отвлечься от тягостных мыслей, Роберт продолжал тренироваться и играть, но понятно, что полностью сосредоточиться на ловле мячей ему было безумно тяжело. В этот период он пропускал практически в каждом матче, но уже в ноябре-декабре набрал отличную форму и выдал четыре «сухаря» в пяти играх, в том числе в победной с «Баварией».

Со сборной тоже долгое время не складывалось. Пока рамку бундестим сторожил великий Кан, остальным вратарям в лучшем случае отводилась роль дублёров Олли. С 2007 года Энке стабильно входил в расширенные списки Йоахима Лёва, периодически попадал в заявку на матчи, но игрового времени всё равно получал мизер. Серебряный для Германии Евро-2008 они с Рене Адлером просидели «под» Йенсом Леманном. Очевидно, что такой человек, как Энке, не мог не рефлексировать по этому поводу.

В последний год жизни судьба будто бы начала воздавать ему за все пережитые горести. Энке наконец заиграл в сборной, второй раз удостоился вратарской премии Бундеслиги. Наконец, в семье появился маленький человечек, который должен был усилить жажду жизни — приёмная дочь Лейла. Жена радовалась: болезнь отступила. Даже она, самый близкий человек, не замечала у Роберта суицидальных наклонностей — что говорить о коллегах или болельщиках? Для всех случившееся стало шоком.

Владимир Бут одноклубник Энке в 2004-2005 гг. «Ганновер» был достаточно разобщенной командой. Игроки кучковались по 3-4 человека. Бразильцы сами по себе, немцы — сами по себе. Я больше общался с сербским нападающим Свитлицей и португальским защитником Абелем Шавьером, который бороду в разные цвета красил и оригинально стригся. С Робертом вся коммуникация сводилась к «привет», «как дела». Он вообще был закрытый, тихий человек, постоянно в себе. В тусовках не участвовал, никогда не шутил. Потренировался — и сразу домой, к семье. Странностей я за ним не замечал. Никогда бы не подумал, что замышляет что-то такое. В «Ганновере» Роберт поднялся — заработал приличный контракт, больше двух миллионов евро, заиграл в сборной Германии. После ухода Кана они вдвоём с Леманном там остались. Но, видите, в жизни не всё деньгами измеряется, раз он решился на такой шаг…»

Вратарь боялся потерять ещё одного ребёнка и показаться слабым в глазах окружающих

Уже после гибели вратаря вскрылся важный факт: психотерапевт Энке настоятельно рекомендовал ему взять больничный и на пару недель лечь в клинику. Роберт убедил жену и врачей, что в этом нет никакой необходимости и он чувствует себя прекрасно. По всей видимости, уже тогда он готовился к уходу из жизни.

«В предсмертной записке он извинился перед родственниками и врачами за обман относительно своего истинного состояния, — констатировал терапевт, наблюдавший Энке. — Мы не заметили у него суицидальных мыслей».

Прощание с Энке Фото: Sean Gallup/Getty Images

«Когда у него обострялась депрессия, это было трудное время, — рассказывала Тереза Энке. — В такие дни ему не хватало драйва и надежды на скорейшее выздоровление. И, конечно же, трудность заключалась в том, чтобы сохранить всё в тайне. Это было его явным желанием — из страха потерять свой спорт, нашу личную жизнь. Я всегда пыталась дать ему перспективу и надежду. Верила, что любовь поможет нам превозмочь всё. Футбол был его эликсиром жизни».

По словам вдовы вратаря, Энке очень боялся, что органы опеки, узнав о его диагнозе, заберут ребёнка. Была и ещё одна фобия — страх показаться слабым в глазах окружающих, лишиться ореола футбольного героя, репутации, которой он неимоверно дорожил.

Андре Шюррле партнёр Энке по сборной Германии «У каждого футболиста бывают тяжёлые времена, когда на него обрушивается поток негатива со стороны болельщиков, прессы. У меня они тоже были. К счастью, такую форму болезни, как у Энке, мои переживания никогда не принимали. В этом смысле мне повезло. Но это реально серьёзная проблема. Чем бóльшую роль в современном футболе играют деньги, тем выше давление на игроков. Спортсменам всё сложнее и сложнее противодействовать стрессам и сохранять душевное спокойствие».

Могила Роберта и Лары Энке Фото: Stuart Franklin/Getty Images

В последний путь с «AWD-Арены» Энке провожали 40 тысяч болельщиков. Его похоронили в Нойштадте, неподалёку от дома. Теперь ничто не разлучит Роберта с Ларой. Даже могильный крест у папы с дочкой один.