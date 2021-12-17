«Он извинился за обман…» Что толкнуло на роковой шаг вратаря сборной Германии

8 ноября 2009 года. Бундеслига. «Ганновер» принимает «Гамбург». Десятая команда сезона против третьей. На трибунах под 50 тысяч зрителей. Тренер хозяев Бергман в точности повторяет состав, всухую обыгравший «Кёльн» (1:0). В воротах «Ганновера», как обычно, капитан Энке. При счёте 1:2 он совершает ключевое спасение вечера, сорвав выход один на один Зе Роберто. На 88-й минуте «Ганновер» сравнивает счёт с пенальти. Стадион в экстазе. Местные футболисты, среди которых молоденький Костя Рауш из села Кожевниково, веселятся. Энке на флеш-интервью сдержанно улыбается. Кажется, Роберт тоже доволен собой и командой.
Это последнее прижизненное видео вице-чемпиона Европы. Через два дня его тело найдут в сумерках на железнодорожных рельсах в городке Нойштадт-ам-Рюбенберге…
Он сам вышел под поезд. Шансов выжить после столкновения с экспрессом, летящим со скоростью 160 км/ч, не было. Гибель Энке потрясла не только Германию — весь футбольный мир. Образ молодого (всего 32!), успешного профи, любящего мужа и заботливого отца никак не вязался с этим жутким, последним прыжком в жизни. Лишь после смерти вратаря стало известно о недуге, который он тщательно скрывал от окружающих шесть лет. Все эти годы Энке боролся с тяжёлой депрессией. Увы, безуспешно. Болезнь победила.
Место гибели Роберта Энке
Фото: Martin Rose/Getty Images
Родился 24 августа 1977 года в Йене, ГДР.
Клубная карьера: «Карл Цейсс» (1995-1996), «Боруссия» Мёнхенгладбах (1996-1999), «Бенфика» Португалия (1999-2002), «Барселона» Испания (2002-2003), «Фенербахче» Турция (2003, аренда), «Тенерифе» Испания (2004, аренда), «Ганновер-96» (2004-2009).
Достижения: лучший вратарь Бундеслиги (2006, 2009).
За национальную сборную Германии провёл 9 игр. Участник Евро-2008.
Умер 10 ноября 2009 года.
Проблемы с психикой у Энке начались в Испании, а усугубились в Турции
По признанию супруги Терезы, первые признаки психического расстройства у Роберта появились в Испании и развились на фоне профессиональных проблем. Энке привык быть первым номером, где бы ни работал, будь то Мёнхенгладбах или Лиссабон, а в «Барселоне» буквально прирос к лавке. У Луи ван Гала и Франка Райкарда немец был даже не вторым — третьим вратарём после Бонано и быстро прогрессирующего Виктора Вальдеса. За целый сезон-2002/2003 Энке провёл только 4 матча (по одному в Примере и Кубке Испании и пару в ЛЧ) и пропустил 6 мячей. Половину — от захолустной «Новельды» из третьего дивизиона. За всю весну 2003-го Роберт всего на 20 минут появился на поле, подменив в Памплоне травмированного Бонано, а уже летом был отправлен в аренду в «Фенербахче».
Была надежда, что в Турции, у соотечественника Кристофа Даума, Энке восстановит подорванную уверенность в собственных силах перед повторным заходом на «Камп Ноу». Но вместо этого он ещё глубже погрузился в тоску. Весь его турецкий опыт поместился в один матч. «Фенербахче» влетел «Истанбулспору» (0:3), и фанаты выплеснули свою злость на немецкого легионера. Помимо ругательств и угроз с трибун, в него летели зажигалки, бутылки. Отвратительный инцидент настолько угнетающе подействовал на вратаря, что он немедленно покинул Стамбул.
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
Четыре месяца до открытия зимнего трансферного окна Энке просидел без дела. Невостребованность убивала морально. В Испании Роберт впервые обратился за помощью к психотерапевту. Аренда в «Тенерифе» восстановлению душевного комфорта тоже не поспособствовала. Ну представьте: вчера вы подписываете контракт с великой «Барселоной», а сегодня кувыркаетесь во втором дивизионе — такое падение любого уважающего себя игрока подкосит. Тем более — склонного к самоедству.
В 2006 году Роберт получил приз лучшего голкипера Бундеслиги и похоронил двухлетнюю дочь
Возвращение на родину спасло карьеру Энке. В «Ганновере» он сразу стал основным. На второй сезон доигрался до титула лучшего вратаря лиги. Однако радость от спортивных успехов безнадёжно омрачило семейное горе. В сентябре того же 2006 года единственная дочь Роберта Лара умерла от врожденного порока сердца. Девочке было всего два года.
Роберт Энке с дочкой Ларой
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
Естественно, пережитая трагедия не могла не сказаться на выступлениях Энке. Чтобы отвлечься от тягостных мыслей, Роберт продолжал тренироваться и играть, но понятно, что полностью сосредоточиться на ловле мячей ему было безумно тяжело. В этот период он пропускал практически в каждом матче, но уже в ноябре-декабре набрал отличную форму и выдал четыре «сухаря» в пяти играх, в том числе в победной с «Баварией».
Со сборной тоже долгое время не складывалось. Пока рамку бундестим сторожил великий Кан, остальным вратарям в лучшем случае отводилась роль дублёров Олли. С 2007 года Энке стабильно входил в расширенные списки Йоахима Лёва, периодически попадал в заявку на матчи, но игрового времени всё равно получал мизер. Серебряный для Германии Евро-2008 они с Рене Адлером просидели «под» Йенсом Леманном. Очевидно, что такой человек, как Энке, не мог не рефлексировать по этому поводу.
В последний год жизни судьба будто бы начала воздавать ему за все пережитые горести. Энке наконец заиграл в сборной, второй раз удостоился вратарской премии Бундеслиги. Наконец, в семье появился маленький человечек, который должен был усилить жажду жизни — приёмная дочь Лейла. Жена радовалась: болезнь отступила. Даже она, самый близкий человек, не замечала у Роберта суицидальных наклонностей — что говорить о коллегах или болельщиках? Для всех случившееся стало шоком.
«Ганновер» был достаточно разобщенной командой. Игроки кучковались по 3-4 человека. Бразильцы сами по себе, немцы — сами по себе. Я больше общался с сербским нападающим Свитлицей и португальским защитником Абелем Шавьером, который бороду в разные цвета красил и оригинально стригся. С Робертом вся коммуникация сводилась к «привет», «как дела». Он вообще был закрытый, тихий человек, постоянно в себе. В тусовках не участвовал, никогда не шутил. Потренировался — и сразу домой, к семье. Странностей я за ним не замечал. Никогда бы не подумал, что замышляет что-то такое. В «Ганновере» Роберт поднялся — заработал приличный контракт, больше двух миллионов евро, заиграл в сборной Германии. После ухода Кана они вдвоём с Леманном там остались. Но, видите, в жизни не всё деньгами измеряется, раз он решился на такой шаг…»
Вратарь боялся потерять ещё одного ребёнка и показаться слабым в глазах окружающих
Уже после гибели вратаря вскрылся важный факт: психотерапевт Энке настоятельно рекомендовал ему взять больничный и на пару недель лечь в клинику. Роберт убедил жену и врачей, что в этом нет никакой необходимости и он чувствует себя прекрасно. По всей видимости, уже тогда он готовился к уходу из жизни.
«В предсмертной записке он извинился перед родственниками и врачами за обман относительно своего истинного состояния, — констатировал терапевт, наблюдавший Энке. — Мы не заметили у него суицидальных мыслей».
Прощание с Энке
Фото: Sean Gallup/Getty Images
«Когда у него обострялась депрессия, это было трудное время, — рассказывала Тереза Энке. — В такие дни ему не хватало драйва и надежды на скорейшее выздоровление. И, конечно же, трудность заключалась в том, чтобы сохранить всё в тайне. Это было его явным желанием — из страха потерять свой спорт, нашу личную жизнь. Я всегда пыталась дать ему перспективу и надежду. Верила, что любовь поможет нам превозмочь всё. Футбол был его эликсиром жизни».
По словам вдовы вратаря, Энке очень боялся, что органы опеки, узнав о его диагнозе, заберут ребёнка. Была и ещё одна фобия — страх показаться слабым в глазах окружающих, лишиться ореола футбольного героя, репутации, которой он неимоверно дорожил.
«У каждого футболиста бывают тяжёлые времена, когда на него обрушивается поток негатива со стороны болельщиков, прессы. У меня они тоже были. К счастью, такую форму болезни, как у Энке, мои переживания никогда не принимали. В этом смысле мне повезло. Но это реально серьёзная проблема. Чем бóльшую роль в современном футболе играют деньги, тем выше давление на игроков. Спортсменам всё сложнее и сложнее противодействовать стрессам и сохранять душевное спокойствие».
Могила Роберта и Лары Энке
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
В последний путь с «AWD-Арены» Энке провожали 40 тысяч болельщиков. Его похоронили в Нойштадте, неподалёку от дома. Теперь ничто не разлучит Роберта с Ларой. Даже могильный крест у папы с дочкой один.
- 17 декабря 2021
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