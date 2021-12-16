«Никогда не видел, чтобы он улыбался». Как сложилась карьера Кариоки после «Спартака»

Рафаэл Кариока покинул Россию семь с половиной лет назад. Он остаётся одним из самых любимых легионеров для многих болельщиков «Спартака». Гол «Зениту», неулыбающееся лицо и фраза Карпина «Кариока сегодня был лучшим»: всё это чаще всего вспоминают фанаты красно-белых. Спустя годы бразилец по-прежнему в форме и играет в Мексике.

В августе 2014 года Кариока перешёл из «Спартака» на правах аренды в «Атлетико Минейро». Рафа мечтал вернуться домой, но возвращение не получилось гладким. Сыграв пять матчей, Кариока травмировался и выбыл на два месяца. Но после того, как залечил повреждение, полузащитник помог команде выиграть Кубок Бразилии. Он очень хотел остаться в Бразилии, поэтому не вернулся в «Спартак», а подписал полноценный контракт с «Атлетико Минейро».

За клуб из Белу-Оризонти Рафаэл провёл более сотни матчей, но больше ничего не выиграл. В 2015 году Кариока настолько надёжно играл в центральной зоне, что был признан лучшим опорным полузащитником чемпионата Бразилии. В том сезоне экс-спартаковец сыграл 36 матчей, сделал одну голевую передачу и стал рекордсменом лиги по количеству точных пасов (2025).

Бывший главный менеджер «Спартака» Михаил Желанов рассказывал о лучшем качестве Кариоки:

«Мне очень нравился Кариока. Хотя по нему и внутри клуба были бурные споры. Считалось, что у него нет удара, но «щекой» он отдавал точнейшие пасы. Я и посоветовал: «А ты бей «щекой». И он забил так «Зениту». Я и сегодня его привожу детям в пример, как он отбирал мяч. Вступал в отбор с нарушением, но никто этого не видел. Он и как человек мне нравился: его хмурость напускная — так-то он весёлый».

В августе 2017-го Кариока перешёл в «Тигрес» (стоимость трансфера составила примерно € 2,55 млн). Там Рафаэл стал чемпионом Мексики уже через четыре месяца после подписания контракта, провёл почти 200 матчей, забил пять голов и отдал 12 результативных передач. Вообще опорный полузащитник никогда не отличался высокой результативностью: за «Спартак» он забил по голу «Зениту», «Динамо» и «Бенфике».

Кстати, «Атлетико Минейро» только прошлым летом расплатился со «Спартаком» за трансфер Кариоки. Президент клуба Сержио Сетте Камара торжественно объявил об этом в «Твиттере»:

«Минус один! Сегодня мы вместе с ФИФА выплатили «Спартаку» сумму за Рафаэла Кариоку в размере 7,4 млн бразильских реалов (€ 1,26 млн)».

Когда Кариока был в «Спартаке», многие задавались вопросом, почему бразилец играет с недовольным лицом. Сам он объяснял так: «В России мне говорили, что я слишком серьёзный, но букой не называли. Почему я так мало улыбаюсь, если бразильцы – балагуры, которые кому угодно поднимут настроение? Это стереотип. Многие действительно такие, как вы описали. Но я другой. Кажусь недовольным и сердитым, зато добрый внутри. Бывает, человек тебе улыбается, а сам говорит что-то за глаза или делает пакости. У меня же доброе сердце. Просто незнакомым людям сложно судить обо мне».

Одноклубники тоже удивлялись характеру Кариоки. Экс-голкипер «Спартака» Александр Беленов вспоминал:

«С Кариокой споры были. Почему? Стоит на его лицо посмотреть, и всё понятно станет. Никогда не видел, чтобы он улыбался. Вроде нормальный парень, но всегда какой-то угрюмый».

Кстати, в Мексике Кариока улыбается чаще, чем в России.

Сейчас бразильцу 32 года, а его контракт действует до лета 2023-го: ещё есть время, чтобы выиграть несколько трофеев.