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Кто такой Кирилл Луи-Дрейфус — владелец «Сандерленда» с русскими корнями, биография, связь с «Марселем»

Сын богатейшей русской эмигрантки строит клуб в Англии. В 23 года ему это неплохо удаётся
Михаил Конев
Кто такой Луи-Дрейфус — владелец «Сандерленда»
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«Сандерленд» Кирилла Луи-Дрейфуса бьётся за выход в Чемпионшип.

В декабре 2020-го «Сандерленд» купил французский бизнесмен российского происхождения Кирилл Луи-Дрейфус. Год назад мы написали про него отдельный текст.

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Но перед тем, как перейти к нынешним делам «Сандерленда», кратко вспомним, кто такой Луи-Дрейфус и насколько он с самого начала был вовлечён в дела клуба.

Сын экс-владельца «Марселя», фанат футбольного менеджера

Кирилл — сын покойного Роберта Луи-Дрейфуса и Маргариты Богдановой. Роберт умер в 2009-м, а при жизни был известен как владелец «Марселя». Маргарита — русская эмигрантка, СССР она покинула ещё в 80-е годы, её состояние Forbes сегодня оценивает в $3,2 млрд. Любовь к футболу Роберта передалась и сыну, который пять лет назад поступил в Ричмондскую международную футбольную академию. С карьерой футболиста не срослось – помешали травмы. Однако тяга к футболу осталась: друзья Кирилла по академии вспоминали, что тот очень любил играть в Football Manager.

Но одной любви к футболу и виртуальной игре недостаточно для управления настоящим клубом. Неплохо бы ещё иметь деньги и соответствующее образование. С первым и вторым у Кирилла всё в порядке: Daily Mail писал, что в его владении находится трастовый фонд, стоимость которого оценивается в £ 2 млрд. А образование по специальности «Спортивный бизнес и менеджмент» Луи-Дрейфус-младший получал в Лидсе и затем Ричмонде.

Кроме того, в «Марселе» Кирилл окунулся во внутреннюю кухню большого клуба. С 2011-го по 2016-й президентом «Марселя» был Винсент Лабрюн, который приглашал наблюдать за ходом переговоров по трансферам и тем, как заключаются контракты.

Этот бэкграунд, а также личные качества Луи-Дрейфуса впечатлили экс-владельца «Сандерленда» Стюарта Дональда. Тот описал Кирилла, которому на момент приобретения клуба было всего 23, как «приверженного своей идее, проницательного и порядочного человека». Дональда подкупили ум и энтузиазм Кирилла, и стороны заключили договор о продаже «Сандерленда». Во время сделки Луи-Дрейфус заявил: «Наша задача создать команду, которая будет играть в привлекательный футбол и своей игрой воплощать дух и культуру тех людей, которые посещают её матчи. Мы хотим воссоединить клуб с фанатами, ведь их поддержка важна для нас».

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В прошлом сезоне «Сандерленд» взял трофей, но провалился в плей-офф

К концу декабря 2020-го «Сандерленд» занимал 11-е место в Лиге 1. За три недели до объявления о покупке клуба Луи-Дрейфусом в «Сандерленде» произошли ещё два важных изменения. Должность спортивного директора занял Кристиан Спикмэн, который до этого 14 лет проработал в академии «Бирмингема». Вслед за ним назначили и нового тренера – 39-летнего Ли Джонсона.

Луи-Дрейфус строит клуб, который до его прихода упал на дно, тем не менее новый владелец обошёлся без кардинальных изменений. Спикмэн и Джонсон сохранили свои позиции. Новый владелец «Сандерленда» сразу обозначил задачи – вернуться в элиту, развивать тесное общение с болельщиками, демонстрировать зрелищную игру.

Мгновенная встряска под руководством нового тренера получилась успешной лишь наполовину. В первом матче с Джонсоном во главе разгромили «Линкольн» 4:0, а затем три игры шли без побед. Всего же у «Сандерленда» было две победы в шести первых матчах при Джонсоне. Но затем, начиная с середины января, команда выдаст серию из 12 матчей без поражений, в ходе которой выиграет девять раз.

За десять туров до конца сезона отставание «Сандерленда» от первого места составляло всего три очка. Тут-то команда и дрогнула. Шедший девятым «Оксфорд» обыграли 3:1, а затем посыпались – 1:1 с «Питерборо», дважды по 1:2 с «Чарльтоном» и «Уиганом», 0:1 от «Блэкпула». За оставшееся время «Сандерленд» выиграл всего один матч и выпал из борьбы за прямой выход в Чемпионшип. В итоге отставание от второго места выросло до 10 очков. Но запаса прочности хватило, чтобы удержаться на четвёртой строчке и оформить путёвку в плей-офф. Правда, там «Сандерленд» сразу же споткнулся – в первой встрече уступил «Линкольну» 0:2, а до камбэка в ответке не хватило самой малости (победа 2:1).

Хоть сезон и завершился неудачей, было в нём и хорошее. «Сандерленд» не из тех клубов, которые регулярно борются за трофеи. В XXI веке команда дважды выходила в финалы кубковых турниров. В сезоне-2013/2014 во второй раз в своей истории клуб попал в финал Кубка лиги, в котором уступил «Манчестер Сити». А в сезоне-2018/2019 «Сандерленд» добрался до финала Кубка Английской футбольной лиги – турнира для представителей Лиги 1 и Лиги 2.

Два года назад «Сандерленд» проиграл в финале, но в этом сезоне своего не упустил – победил «Транмер Роверс» со счётом 1:0. Первые месяцы под управлением нового владельца получились неоднозначными, но никто не поддался панике из-за неудачи в плей-офф. Луи-Дрейфус вёл себя не по годам расчётливо.

Луи-Дрейфус не дал ни фунта на летние трансферы

Появление новых богатых владельцев автоматически связывают с неизбежными тратами на трансферном рынке в ближайшее окно. Самый свежий пример из английского футбола – «Ньюкасл». Разумеется, в истории Луи-Дрейфуса напрашиваются параллели с другим российским бизнесменом — Романом Абрамовичем, который в своё время поднял «Челси». Возможно, на это рассчитывали и болельщики «Сандерленда», но «новый Абрамович» всех успокоил: крутых трат не будет.

Кирилл предпочёл более равномерное развитие клуба. Первым делом новый владелец обратил внимание на непродуманную работу клуба с контрактами, из-за которой летом 2021-го сразу семь игроков покинули «Сандерленд» в статусе свободных агентов. Пример – уход Чарли Уайка в «Уиган». В 53 матчах прошлого сезона нападающий забил 30 голов, но «Сандерленд» отпустил его бесплатно.

Раз не заработали на трансферах, то и покупать новых игроков не на что. «Сандерленд» не потратил на новичков ни фунта. Все пришедшие игроки были либо взяты в аренду, либо подписаны как свободные агенты. Во многом клуб полагается на академию, на чём сделал акцент и Луи-Дрейфус. Для этого в «Сандерленд» и были приглашены Спикмэн, который в «Бирмингеме» разглядел молодого Джуда Беллингэма, а также нынешний тренер Джонсон. Тот в недавнем интервью Sky Sports не скрывал, что любит работать с молодёжью и связывает будущее «Сандерленда» с её прогрессом.

Кстати, несмотря на неудачу в плей-офф, Джонсон остался на позиции главного тренера. Луи-Дрейфус не стал горячиться, а выразил доверие Джонсону, как и всей команде менеджеров, которая по ходу прошлого сезона пришла в «Сандерленд». И не прогадал – сейчас команда находится среди лидеров Лиги 1 и вновь претендует на выход в Чемпионшип. В выборе правильных решений Луи-Дрейфусу помогают советники. Помимо Спикмэна, который занял должность спортивного директора, по ходу прошлого сезона в клубе появились ещё несколько руководителей. Остался в структуре Стив Дэвисон, который управлял «Сандерлендом» до февраля 2021-го, пока оформлялась сделка по переходу клуба в руки Луи-Дрейфуса.

Кроме того, по различным вопросам Кирилла консультируют семейный адвокат Игорь Левин и финансовый директор Louis-Dreyfus Company Патрик Трейер, которые вошли в состав управляющих. Также на руководящей должности будет брат Луи-Дрейфуса Морис.

Луи-Дрейфус постепенно подтянул в клуб своих людей, но у британской прессы и фанатов «Сандерленда» поначалу было непонимание, кто же на самом деле управляет всем. Дело в том, что частично свои доли сохранили три бывших владельца — Стюарт Дональд, Хуан Сартори (с чьей подачи Луи-Дрейфус и заинтересовался «Сандерлендом»), и Чарли Митвен. Но в марте 2021-го Луи-Дрейфус заявил, что руководство клубом и решающее слово в совете директоров остаётся за ним.

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В клубе есть ещё один российский след

Пока «Сандерленду» хватает того ресурса, который есть внутри клуба, чтобы идти к поставленной цели. После 21 матча команда занимает третье место – до лидера лиги — «Ротерхэма» — всего два очка. В таблице всё очень плотно: идущий седьмым «Шеффилд Уэнсдей» отстает лишь на пять очков. Поэтому говорить о том, что «Сандерленд» в следующем сезоне обязательно будет в Чемпионшипе, преждевременно.

Но болельщики поверили Луи-Дрейфусу и его проекту. «Сандерленд» уже четыре года топчется в Лиге 1, и мысль о том, что клуб может ещё и пятый год подряд провести на этом уровне, пугает фанатов. Они настолько верят в способность «Сандерленда» выкарабкаться из Лиги 1, что летом раскупили 21 тысячу абонементов.

Поддержка действительно впечатляющая – в среднем на домашние матчи «Сандерленда» в этом сезоне ходит 29 595 зрителей, тогда как на выездных посещаемость составляет всего 9540. Команда старается нравиться болельщикам: Луи-Дрейфус обещал, что «Сандерленд» будет играть в привлекательный футбол. За 21 матч чемпионата забили 38 голов (больше только у двух клубов), а пропустили 25 (в топ-10 Лиги 1 больше пропустили лишь три клуба).

Для достижения результата тренер Джонсон полагается не только на воспитанников академии. Есть в составе «Сандерленда» и опытные игроки – 30-летний защитник Том Флэнаган и 31-летний хавбек Кори Эванс. Отдельная история — 35-летний Эйден Макгиди. Тот самый, который три года провёл в составе московского «Спартака». Джонсон подчёркивает, что будущее клуба связано с молодежью, но немного опыта его команде также не помешает.

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«Сандерленд» постепенно прогрессирует, а Луи-Дрейфус регулярно заверяет болельщиков – инвестиции будут. Новый владелец пришёл в клуб всерьёз и надолго, а значит, если всё пойдет по плану, через несколько лет можно ждать возвращения «Сандерленда» в АПЛ.

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