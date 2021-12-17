Чемпионат Англии остановят? Болеют звёзды «Челси» и «Ливерпуля», отменяются матчи

Коронавирус снова жёстко вмешивается в жизнь английской Премьер-лиги. Ранее мы писали, что с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон» в Великобритании сильно выросла заболеваемость. Прошло всего два дня, а омикрон-штамм на острове уже завладел преимуществом не меньшим, чем любая из команд Гвардиолы.

15 декабря в Великобритании ковидом заболело более 78 тысяч человек. 16 декабря – 88 тысяч. Это два худших показателя заболеваемости в стране за всё время с начала пандемии. А вчерашний показатель ещё и стал первым в мире, превзойдя даже цифры США. Благодаря высокому проценту вакцинации (сейчас полностью привиты 69,7% населения) смертность в стране не доходит даже до двухсот человек в день. Число умерших в эти два дня: 165 и 146, не наблюдается ни малейшего скачка по сравнению с показателями предыдущих недель и месяцев. Именно поэтому, в частности, не отменены массовые мероприятия. И домашние матчи «Челси» и «Ливерпуля» прошли при десятках тысяч зрителей.

Но сейчас из-за «омикрона» даже футбол под большим вопросом.

Уже отменена половина матчей следующего тура. Возможно, отменят все

Если просьба «МЮ» по переносу матча с «Брентфордом» была удовлетворена заблаговременно (в ночь с 13-го на 14-е), то дальнейшие игры стали отменяться за считанные часы до стартового свистка. Игра от 15 декабря «Бёрнли» – «Уотфорд» была перенесена меньше чем за три часа до старта, из-за вспышки ковида у гостей. Антонио Конте агрессивно жаловался на ковид в команде, но матч «Тоттенхэма» с «Лестером» не переносили, пока о большом количестве больных не заявил «Лестер». Зато уже в четверг стало известно о переносе сразу четырёх игр субботы.

Пока от ковида больше страдают средние команды. Сейчас в субботней программе остались матчи с участием «Челси», «Арсенала», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Ливерпуля» (последних двоих – друг с другом). Единственный матч без участия топ-клуба: «Астон Вилла» – «Бёрнли», но «Вилла» ещё в воскресенье отменила тренировку из-за положительного теста у одного из сотрудников. Это позволило сохранить боевой состав – и обыграть «Норвич», у которого к среде вылетели почти все игроки средней линии. Из-за ковида не смогли сыграть минимум четыре игрока основы. И очевидно, что после этого заболевших стало ещё больше, так как субботний матч с «Вест Хэмом» был перенесён именно по просьбе «Норвича». Также были перенесены следующие игры «Уотфорда», «МЮ», «Брентфорда».

Именно исключительная заразность омикрон-штамма меняет повестку каждый день. «Ньюкасл» не заявлял ни об одном заболевшем и выставил против «Ливерпуля» оптимальный состав. Но постоянные перемещения по стране, встречи, постоянные контакты с другими людьми могут за считанные дни привести к заражению любой команды. Перед матчем с «Ньюкаслом» Юрген Клопп предположил, что тур в ближайшие выходные будет перенесён полностью.

Потери есть во всех командах. Болеют и звезды

В обновлённом ковид-протоколе английской Премьер-лиги говорится: «Ожидается, что клубы будут играть, если в их распоряжении есть 14 игроков, включая: вратаря, из зарегистрированных игроков; игроков до 21 года, не включённых в заявку, но сыгравших один матч лиги. Или других игроков на контракте, не включённых в заявку, но в данном случае имеющих право играть».

Статистика по клубам

Согласно информации The Telegraph, в «МЮ» 19 случаев ковида. Не все они относятся к первой команде, но, очевидно, звёзд заболело достаточно много, чтобы отменить две игры подряд.

В «Лестере» и «Брентфорде» более 13 человек.

Число заболевших в «Уотфорде» не сообщается, но их не может быть мало – иначе бы матчи просто не переносили.

А вот в «Тоттенхэме», первую игру которого отменили ещё 9 декабря, отдельные игроки уже возвращаются в строй. Именно поэтому воскресный матч с «Ливерпулем» может состояться.

Вчера «Челси» и «Ливерпуль» прямо в день игры узнали о потерях ключевых исполнителей. Томасу Тухелю пришлось перестраивать план на игру без Ромелу Лукаку, Тимо Вернера, Бена Чилуэлла, Каллума Хадсона-Одои и Кая Хаверца, Юргену Клоппу – без Вирджила ван Дейка, Фабиньо и Кёртиса Джонса. И если «Ливерпуль» и так обыграл «Ньюкасл» (3:1), то «Челси» потерял очки с «Эвертоном» (1:1). При этом «Челси» создал множество голевых моментов и только из-за ужасной реализации забил всего один мяч. Сказалось как раз отсутствие внятного завершителя: не было ни Лукаку, ни Вернера, ни Хаверца.

При этом «Челси» создал множество голевых моментов и только из-за ужасной реализации забил всего один мяч. Сказалось как раз отсутствие внятного завершителя: не было ни Лукаку, ни Вернера, ни Хаверца.

АПЛ не хочет останавливать сезон, потому что свободных дат нет

Играть в ковидную лотерею «В какой момент у кого будет меньше больных» не хочет ни один серьёзный клуб. По данным ESPN, сейчас команды просят приостановить чемпионат. Но лига против: «Понимаем ситуацию со вспышкой коронавируса в нескольких клубах. Но наше намерение — продолжить придерживаться текущего графика матчей в тех случаях, когда это безопасно. Здоровье и благополучие всех, кого это коснулось, остаются нашим приоритетом».

Проблема в плотности календаря в АПЛ: до самого мая нет ни одного мид-уика и уик-энда, полностью свободного от матчей чемпионата, кубков или матчей сборных. Матчи команд, не играющих в еврокубках, можно провести как раз в еврокубковые дни. Возможно, дополнительные опции появятся с развитием внутренних кубков: например, если «Лестер» и «Тоттенхэм» вылетят в 1/4 Кубка Лиги, им никто не помешает сыграть в дни полуфиналов. Но рассчитывать на такое заблаговременно нельзя. А развитие омикрон-штамма будет только увеличивать количество перенесённых игр с участием амбициозных клубов.

Всё идёт к затягиванию чемпионата. Последний день сезона АПЛ – 22 мая. Вероятно, день финиша придётся перенести – тем более что ЧМ-2022 и так назначен на конец года. Правда, следующее лето должно было стать первым за три года, когда футболисты могли бы спокойно отдохнуть – без карантинов и длительных турниров сборных. Но если в чём-то в коронавирусные времена и можно быть уверенным, так это в том, что спокойно отдохнуть ни у кого не выйдет.