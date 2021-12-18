5 нападающих, которые могут заменить в «Зените» Азмуна

Регулярно поступающие новости об интересе «Зенита» к тому или иному нападающему – подтверждение тому, что Сердар Азмун покинет петербургский клуб уже в зимнее окно. Иранец всё-таки перейдёт в «Лион». По информации L’Équipe, брат и мать футболиста уже побывали во Франции, чтобы выбрать дом для дальнейшего проживания. С уходом Азмуна освободится одна легионерская позиция, которую, скорее всего, закроет новый иностранный форвард. Кем чемпионы России заменят своего бомбардира? Есть как минимум пять вариантов. Вот как «Зенит» может решить вопрос на транферном рынке:

Артур Кабрал

23 года, Бразилия, клуб «Базель» (Швейцария)

Фото: Getty Images

Нападающего «Базеля» называют главной трансферной целью «Зенита». По данным Goal.com, петербургский клуб готов заплатить за бразильца € 11 млн и ещё € 3 млн в качестве бонусов. Однако швейцарцы требуют € 15 млн. Помимо чемпионов России, переговоры по Кабралу ведут «Ньюкасл», «Вест Хэм» и даже «Барселона», но конкретных предложений пока не делал никто. Результативность Артура в этом сезоне потрясает: в чемпионате Швейцарии он забил 14 голов за 17 матчей, а в Лиге конференций – 13 голов за 12 матчей. Вдобавок отдал восемь голевых передач. Бразилец очень силён именно как завершитель атак, он прыгуч, техничен и здорово выбирает позицию в чужой штрафной. Кстати, мы советовали «Зениту» обратить внимание на Кабрала ещё до того, как появилась информация об интересе петербургского клуба к нему – в августе этого года:

Юри Алберто

20 лет, Бразилия, клуб «Интернасьонал» (Бразилия)

Фото: Getty Images

Юри Алберто – первая альтернатива Кабралу. Хотя и Артур соответствует новой философии «Зенита» (находить на рынке относительно молодых и ещё не раскрученных в Европе талантливых игроков, а потом повышать их трансферную стоимость и при желании продавать с выгодой), в этом случае речь идёт о ещё более молодом футболисте. Потенциал нападающего «Интернасьонала» оценивается очень высоко, это комплексно развитый игрок. Как утверждает Goal.com, «Зенит» готов отдать за Алберто € 15 млн плюс € 3 млн бонусами, тогда как бразильский клуб требует около € 25 млн. Нет сомнений, что столько чемпионы России платить не будут. Во-первых, покупка неадаптированного к Европе бразильца – это всегда риск, пусть и есть перед глазами удачный пример Клаудиньо. Во-вторых, Алберто пока не очень много забивает: 21 гол в 66 матчах Серии А. Подробнее об этом форварде можно прочитать тут:

Агустин Альварес

20 лет, Уругвай, клуб «Пеньяроль» (Уругвай)

Фото: facebook.com

Ещё один 20-летний игрок в шорт-листе сине-бело-голубых. Несмотря на юный возраст, Альварес уже зарекомендовал себя топовым снайпером в Южной Америке. За «Пеньяроль» он забил 23 гола в 40 матчах этого сезона, стал лучшим бомбардиром Южноамериканского кубка и дебютировал в сборной Уругвая (причём сразу же забил Боливии). Агустином заинтересовались «Фиорентина», «Лидс» и даже «Реал» с «Барселоной». Каталонцы готовы подписать его для фарм-клуба, чтобы получить в будущем «нового Суареса». «Зенит» же, согласно уругвайским журналистам, предложил за Альвареса € 15 млн. «Пеньяроль» прописал в контракте игрока отступные в размере € 20 млн. Как и в истории Юри Алберто, это был бы трансфер многообещающего, но неадаптированного к европейскому футболу нападающего.

Факундо Фариас

19 лет, Аргентина, клуб «Колон» (Аргентина)

Фото: instagram.com/facufarias10

Фариас, в отличие от первых трёх кандидатов на усиление атаки «Зенита» – скорее, новичок на перспективу. Вряд ли стоит ждать, что этот трансфер быстро выстрелит. Пока 19-летний игрок не слишком результативен: он забил восемь голов и отдал семь голевых передач в 48 матчах за «Колон». Правда, аргентинец не всегда исполняет роль чистого нападающего, Факундо часто выходил и фланговым форвардом, и атакующим полузащитником. Так что и по стилю он не похож на Азмуна. Но понятно, чем Фариас привлёк петербургский клуб. Если посмотреть на подборку его лучших действий, то фактурой и дриблингом этот парень напомнит Халка. Об интересе «Зенита» и «Фиорентины» месяц назад сообщил агент футболиста Мартин Сендоа. Возможно, чемпионы России думают о покупке Факундо после изменения лимита на легионеров в РПЛ.

Гамид Агаларов

21 год, Россия, клуб «Уфа» (Россия)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В зимнее окно осуществлять трансферы сложнее, чем в летнее. Вполне возможно, что ни по одному из потенциальных новичков «Зенит» в декабре-январе не договорится. В таком случае петербургский клуб мог бы компенсировать потерю Азмуна покупкой российского нападающего, посмотреть на его игру во второй части сезона и уже потом, в межсезонье, решать, нужен ли клубу легионер и на какие деньги. «Зениту» в любом случае не помешает ещё один форвард, поскольку в распоряжении Сергея Семака всего два игрока этого амплуа – Азмун и Артём Дзюба. На российском рынке, пожалуй, самая привлекательная фигура – Агаларов. Лучший бомбардир РПЛ (13 голов) и достаточно молодой игрок. Гамид активен в прессинге и умеет открываться за спины защитникам, что выделяет его на фоне остальных нападающих с паспортом РФ.