Транзит власти в «Спартаке» практически завершён. Зарема Салихова вернула себе клуб

«Спартак» очень быстро нашёл замену Рую Витории. О назначении многолетнего ассистента Антонио Конте — Паоло Ваноли — говорили с ноября. Теперь это случилось официально. В штаб Ваноли вошёл экс-тренер «Фиорентины» Марко Донадель.

Назначение итальянца без опыта работы главным тренером поняли не все. За полгода работы в клубе Руя Витории большая часть болельщиков прониклась к португальскому тренеру симпатией. Часть людей болеет за него, потому что благодарна за успехи в Лиге Европы. Другая часть поддерживает Руя просто потому, что против него была Зарема Салихова — жена Леонида Федуна. И именно она сейчас фактически управляет «Спартаком».

Салихова изначально была против Руя Витории

Витория не появился бы в клубе, если бы летом позиции Заремы ненадолго не дали слабину. Жена владельца «Спартака» была против португальца. После того как совет директоров утвердил Руя на пост главного тренера команды, Салихова даже покинула высший орган руководства клуба.



После выхода из совета директоров Зарема создала свой канал в «Телеграме», где всё лето перманентно «мочила» спортивного директора Дмитрия Попова вместе с Виторией. Но в августе деятельность в социальной сети прекратилась, и главная женщина «Спартака» перешла к более конкретным и решительным шагам по возвращению власти в клубе.

Салихова нашла для клуба нового спортивного директора

После ухода Попова Салихова снова де-факто стала главной в клубе. Одно из подтверждений этому — ещё сентябрьская информация о возможном назначении в «Спартак» Луки Каттани. Тогда мы писали, что итальянец — главный фаворит на место спортивного директора. Каттани — кандидат Заремы, она хорошо с ним знакома и уже в конце лета вела с итальянцем консультации. Сейчас ситуация стала конкретнее: скаут «ПСЖ» в самое ближайшее время покинет французский клуб и официально получит должность в московском клубе.

Салихова выбрала команде Паоло Ваноли

Нового тренера «Спартака» тоже выбрала Зарема. По сообщениям наших источников, Ваноли — кандидат советника и близкого друга Салиховой — Франко Камоцци. Именно Камоцци встречал Паоло в Москве в среду. При этом с Каттани по тренеру в московском клубе тоже советовались. Люди нового итальянского костяка хорошо знают друг друга.

Также клуб покинул Владимир Кузьмичёв, который отвечал за развитие молодых футболистов. У жены Федуна получилось полностью выстроить новую систему. Место Кузьмичёва, ушедшего по собственному желанию, должен занять алжирец Антар Яхья. Салихова уже дала указание клубным юристам готовить для него контракт, который Антару остаётся только подписать.



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Исходя из всего этого, можно сделать очень простой вывод — болельщикам «Спартака» нужно радоваться увольнению Витории. Фактически в клубе завершён транзит власти. От Попова, Витории и Кузьмичёва — к Камоцци, Каттани, Яхья и Ваноли. Новую команду собирала Салихова, а это значит, что у Ваноли всё будет гораздо лучше, чем у его предшественника. Он получит трансферную поддержку. «Спартак» уже сейчас ведёт переговоры с двумя русскими немцами — Максом Безушковым и Леоном Классеном. Помимо этих игроков, клуб точно постарается сделать парочку дорогих и сильных трансферов. На футбольном рынке говорят, что деньги у «Спартака» на это есть. Жена Леонида Федуна слишком долго, буквально по кирпичику выстраивала полностью свою систему в клубе, чтобы пустить всё на самотёк. Она не может позволить себе дать Ваноли провалиться.