Настоящий Шапи возвращается! Российский легионер стал героем матча в Турции

Каждое результативное действие российского легионера в этом сезоне – большое событие. Вот и Магомед-Шапи Сулейманов наконец-то забил в чемпионате Турции. Случилось это в 14-м матче для экс-игрока «Краснодара» за «Гиресунспор».

Напомним, в сентябре этого года Сулейманов перешёл в «Гиресунспор» на правах аренды. Шапи хотел получать стабильную игровую практику в сильном европейском чемпионате. В «Краснодаре» на место в основе рассчитывать было непросто, так как вингер очень тяжело восстанавливался после перенесённого ковида. Новая команда Сулейманова – середняк Суперлиги. Шапи получил в Гиресуне то, на что рассчитывал: после своего перехода принял участие во всех 14 матчах зелёно-белых в чемпионате, причём 12 раз выходил на поле с первых минут.

Впрочем, и в Турции, где, казалось бы, более открытый футбол, чем в России, Сулейманов не сразу нашёл себя. До декабря Шапи отметился только одним заработанным пенальти. Пару туров назад в матче с «Карагюмрюком» наш вингер сделал первую голевую передачу, а в сегодняшней встрече с «Алтаем» россиянина прорвало: первый гол плюс заработанный пенальти! Соперник, к слову, борется за выживание. Занимает 16-е место, а до зоны вылета – четыре очка.

Сулейманов открыл счёт на исходе получаса игры. Подобрав мяч возле правого угла штрафной, Шапи нанёс удар в дальний угол. Закрученный мяч летел на средней высоте, но перед голкипером ударился о землю и после рикошета оказался в сетке. Получился довольно курьёзный гол. Вратарский. Тем не менее Сулейманов в любом случае молодец – спровоцировал ошибку соперника своим хитрым ударом.

А во втором тайме при счёте 2:0 Шапи заработал пенальти. Вошёл в штрафную, резко убрал мяч под себя и получил по ноге от Сесара Пинареса. Забивший с «точки» Фуссейни Диабате оригинально отпраздновал гол: постучал по камере оператора, после чего прилёг на газон и сделал вид, что спит.

Сайт Whoscored.com назвал Сулейманова лучшим игроком матча. Российский легионер заработал очень высокую оценку – 8,28 балла. У Шапи два удара, три паса под удар, шесть заработанных фолов, два отбора и 86% точных передач.

Кажется, Сулейманов на пути к возвращению своей лучшей формы. Хотелось бы видеть вингера таким, каким он был в первые сезоны в «Краснодаре». Всё-таки до болезни Шапи заслуженно считался одним из самых многообещающих российских игроков.