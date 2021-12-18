«Спартак» взял двух игроков, у Мамаева — новый клуб. Трансферы РПЛ, которые уже состоялись

Зимнее трансферное окно в РПЛ откроется 26 января, но клубы уже провернули несколько сделок. «Спартак» приобрёл двух игроков, «Нижний Новгород» отпустил четырёх футболистов, «Локомотив» взял украинского защитника, а Павел Мамаев будет играть в Подмосковье. Рассказываем о трансферах РПЛ, которые уже состоялись.
«Спартак» купил двух новичков
Красно-белые приобрели вратаря и правого защитника. Свинов станет конкурентом Селихова и Максименко. Первую половину сезона он провёл в «Факеле», сыграл 24 матча (11 из них – на ноль). У Свинова плохая статистика по отражению пенальти – ни одного спасения после 11 ударов. До переезда в Воронеж 20-летний вратарь выступал за «Ладу» и «Носту».
«Готов ли к статусу третьего вратаря? Если это будет по делу, то готов. Будем конкурировать. Пришёл сюда, чтобы становиться сильнее. Селихов и Максименко – вратари топ-уровня в России, поэтому хочется конкурировать с ними и становиться сильнее. Если буду третьим вратарём – пусть так, но я не опущу руки и продолжу работать, потому что шанс, как мне кажется, будет. Важно, чтобы я был к нему готов и смог им воспользоваться. Мне хочется становиться сильнее. А для этого нужно конкурировать с самыми сильными. Поэтому принял решение о переходе. Когда появляется вариант с таким клубом – надо переходить», – сказал Свинов в интервью пресс-службе «Спартака».
Хлусевич – воспитанник тульского «Арсенала». Он проводит третий сезон в РПЛ и уже сыграл 52 матча. Даниил – правый латераль, закрывает всю бровку и активно участвует в атаках. Первый мяч в РПЛ забил уже в своём третьем матче (пострадал «Урал»). Всего на счету Хлусевича девять мячей в чемпионате России, дважды он огорчил «Спартак». Даниил неплохо проявляет себя в матчах с топ-клубами, что подтверждает статистика. Дважды забивал «Спартаку», отдал две голевые передачи в матчах с ЦСКА, набрал 2 (1+1) очка по системе «гол + пас» с «Локомотивом», оформил ассист в игре с «Зенитом».
«Нижний Новгород» покинули четыре футболиста
Команда Кержакова произвела небольшую чистку состава. За два с половиной года (с марта 2019-го по сентябрь 2021-го) вратарь Синицын не сыграл ни одного матча. В «Нижнем Новгороде» он провёл четыре месяца и отыграл три матча (два – на ноль).
Могилевец за восемь матчей так и не оформил ни одного результативного действия. Павел находился в клубе шесть месяцев, а вторую часть прошлого сезона провёл в «Химках» (13 матчей, один гол, два ассиста).
Бумаль и Галаджан сыграли по три матча в этом сезоне. Первый числился в «Нижнем Новгороде» меньше четырёх месяцев.
Мампасси перешёл из «Шахтёра» в «Локомотив»
Воспитанник донецкого «Шахтёра» последние полтора сезона провёл в аренде в «Мариуполе». В первой половине чемпионата он сыграл 15 матчей и отметился голевой передачей. За 18-летнего украинского защитника «Локомотив» заплатил € 3 млн. Контракт Марка с железнодорожниками подписан на пять лет, а выступать он будет под 18-м номером.
Гогуа покинул ЦСКА
Защитник неплохо дебютировал в ЦСКА (победный гол в первом же матче), но закрепиться в основе не получилось. Сезон-2020/2021 Седрик провёл в «Роторе» (22 матча), а возвращение в столичный клуб вышло неудачным. Гогуа не взяли на второй предсезонный сбор в Австрии и не включили в заявку ни на один матч чемпионата России.
«Пока Гогуа был в ЦСКА, мы не имели права ни с кем вести переговоры. А после расторжения контракта начнём вести диалог с разными клубами, в том числе и с российскими. Гогуа — один из лучших центральных защитников, которые играют в России. Седрик — хороший футболист, мощный, здоровый, голодный до игры. Думаю, проблем с его подписанием не будет», – комментировал «Чемпионату» будущее футболиста его агент Дмитрий Селюк.
«Рубин» приобрёл у «Томи» Апшацева
«Рубин» купил за € 190 тыс. опорного полузащитника. Апшацеву всего 20, но он уже проводит четвёртый год на взрослом уровне. Первые три сезона Марат провёл за «Спартак-Нальчик» (74 матча, три мяча, семь ассистов). В сентябре 2021 года стал футболистом «Томи» и отыграл девять матчей в ФНЛ. С 17 ноября полузащитник не выходил на поле из-за травмы носа.
Мамаев подписал контракт с «Химками»
Павел заключил однолетний договор с «Химками» после углублённого медицинского обследования. Полузащитник ударно начал в «Ростове», но не закрепился в составе команды. Всего за клуб он провёл 26 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Мамаев не играл с октября после операции на ахилле.
Кто вернётся из аренды 31 декабря?
- Васютин вернётся в «Зенит», если «Юргорден» не воспользуется правом выкупа. За шведский клуб вратарь отыграл 14 матчей (восемь – на ноли) и пропустил семь мячей.
- Намли, права на которого принадлежат «Краснодару», находился в аренде в «Колорадо Рэпидз» с 15 января 2020 года. За два сезона датчанин провёл 30 матчей, забил три мяча и оформил четыре голевые передачи. В плей-офф МЛС клуб Намли дважды вылетал в первом раунде.
- Летом «Ростов» купил у «Химок» Боженова и сразу отправил его обратно в аренду. Второй сезон подряд Кирилл является основным игроком старта и закрывает место правого защитника. Срок аренды истекает через пару недель.
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