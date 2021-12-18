«После нападения боюсь взглянуть на себя в зеркало». Фанаты «Миллуолла» кошмарят Англию

На днях одного из них посадили в тюрьму за порезанное лицо болельщику «Эвертона». А раньше они избивали судей и кидались гранатой.

14 декабря в Лондоне состоялся суд над болельщиком «Миллуолла» Биллом Коупом. Его приговорили к 6 годам и 8 месяцам тюремного заключения, плюс запретили ближайшие 10 лет посещать футбольные матчи. Привлекли Билла за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений фанату «Эвертона».

Болельщики «Миллуолла» и «Эвертона» устроили беспорядки: одному из них порезали лицо

В январе 2019-го жеребьёвка свела «Миллуолл» и «Эвертон» в 1/16 финала Кубка Англии. За несколько часов до начала матча фанаты устроили массовую драку между лондонской станцией метро Surrey Quays и фан-пабом «Миллуолла». В ходе беспорядков одному из болельщиков «Эвертона» ножом порезали лицо. Его сразу же госпитализировали и оказали первую помощь.

Местные полицейские, которые разгоняли драку, описывали случившееся с ужасом: «Это одна из самых жёстких драк между болельщиками, которую мы когда-либо видели. Лицо этого парня полностью изуродовано».

Кадры ниже больше похожи на отрывки из культовых фильмов о британских фанатах.

Вместе с Биллом судили ещё семерых фанатов «Миллуолла», но их приговоры мягче: от условного срока до исправительных работ. В октябре досталось и восьмерым болельщикам «Эвертона», но никто из них не отправился в тюрьму: шестерых – к условным срокам, а ещё двоих — к общественным работам.

Потерпевшего зовут Джей Бёрнс, ему 28 лет. Из-за полученной травмы ему наложили более 25 швов на щеке. Прокурор Алекс Агбаму на суде так описал нынешнее состояние Бёрнса: «Помимо физических последствий, Джей Бёрнс всё ещё переживает тревогу и депрессию. Из-за ужасного шрама он испытывает проблемы с трудоустройством и коммуникацией: люди его отталкивают».

Слова Бёрнса звучат ещё грустнее: «Я даже боюсь взглянуть на себя в зеркало. Шрам на моём лице полностью разрушил мою жизнь. Я просто не понимаю, почему люди берут с собой ножи на футбольный матч».

Джей также утверждает, что ежедневно получает оскорбительные сообщения в соцсетях от болельщиков «Миллуолла». В том числе мемы с героем DC Джокером, у которого похожий шрам на лице.

Матч завершился минимальной победой «Миллуолла» со счётом 3:2. Решающий гол закатили на 4-й добавленной минуте.

У «Миллуолла» самые безумные фанаты: кинули гранату на поле, избивали футболистов соперника по ходу матча

Поклонники «Миллуолла» считаются основателями хулиганского движения в Англии. Первую громкую акцию болельщики устроили ещё в 1920 году: в домашнем матче с «Ньюпортом» они забросали голкипера гостей монетами, выкрикивая оскорбления. Вратарь подошёл к трибуне, чтобы разобраться, но в ответ толпа пьяных фанатов выбежала на поле и избила его.

Английская футбольная ассоциация отреагировала моментально — вскоре состоялась первая дисквалификация домашней арены «Миллуолла» из-за чрезмерной агрессивности фанатов клуба.

Вот ещё парочка примеров:

В 1965-м фанат «Миллуолла» бросил ручную гранату прямо под ноги вратарю «Брентфорда». Голкипер тут же выпнул её подальше. Позже выяснилось, что это учебный муляж.

В 1966-м пострадал уже нападающий «Вулверхэмптона», который перепутал сектора и отпраздновал забитый мяч с фанатами «Миллуолла». Один из болельщиков десятью ударами разбил ему лицо.

В том же году фанаты «Миллуолла» отметились во время важного матча с «КПР», в котором их команда проигрывала 1:5. Их не устраивал ход матча, поэтому сразу несколько десятков человек выбежали на поле с надеждой на аннулирование результата. Победу всё равно отдали «КПР».

В 1975-м атаковали лайнсмена. Затем накинулись на болельщика «Кардиффа» и прямо на трибуне нанесли несколько ножевых ранений.

В 1978-м они уже прямо на стадионе напали на фанатов «Ипсвича». В драке пострадали сразу несколько десятков человек. Тренер «Ипсвича» Бобби Робсон позже заявил: «Полиция должна была использовать против этих отморозков огнемёты».

В 1982-м председатель «Миллуолла» Алан Торн (1981-1986) пригрозил закрыть клуб, если беспорядки продолжатся. После заявления руководства местные фанаты начали избегать крупных акций, но через два года сами подверглись атаке со стороны болельщиков «Челси». Битва завершилась в пользу «Миллуолла».

В последующие годы бойни болельщиков «Миллуолла» свелись к минимуму, но всё ещё были громкими:

В 2002-м после матча с «Бирмингемом» они устроили масштабный беспорядок: ранили 47 полицейских и 24 лошади.

В 2009-м фанаты «Миллуолла» подрались с соперниками из «Вест Хэма» (злейшие враги) прямо на стадионе «Аптон Парк». Новую волну беспорядков вдохновил фильм «Хулиганы», который вышел в 2005-м.

В 2016-м полиция арестовала 10 фанатов за драку на матче «Миллуолла» и «Уигана». Футбольная ассоциация тут же выступила с заявлением: «Такое поведение неприемлемо. Мы примем самые строгие меры против зачинщиков и участников беспорядков».

Теперь – история с болельщиком «Эвертона». Кажется, фанатов «Миллуолла» не остановят любые запреты.