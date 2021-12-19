Что клубы РПЛ предлагают купить на Новый год? Самые дорогие подарки — у «Ростова»

Новый год к нам мчится, и российские футбольные клубы к нему по-разному готовятся в своих официальных магазинах: предлагают болельщикам подарки, праздничные наборы и зимние товары.
Мы изучили всё, что подготовили к Новому году 16 клубов РПЛ. И выбрали для вас главное.
Клубы, если что, идут в той же последовательности, что и в турнирной таблице.
А теперь – за покупками!
«Зенит»: ватрушки, ледянки и календарь с котиками
На сайте чемпиона есть отдельная вкладка «Новый год». Предлагают новогодний стакан для напитков (350 рублей), а также ледянку (1299) и ватрушку в стиле «Зимний Санкт-Петербург» (5999).
Выпустили и новогоднюю коллекцию одежды «Ретрострелка»: это свитер (4799), шарф (1250), шапка (1250) и варежки (799).
Фото: shop.fc-zenit.ru
«Зенит» продолжил тему домашних животных. Сначала – акция перед матчем с «Ростовом», когда игроки выходили на поле с собаками из приютов на руках. Теперь – совместно с приютом для кошек «Новый дом» выпустили календари, где игроки позируют с кошками в руках.
Фото: shop.fc-zenit.ru
Есть и подарочный набор Mystery Box 2022 за 2999 рублей.
Внутри коробки – календарь, ёлочный шар с игроком, термостаканы и прочие сувениры. А каждый 10-й набор дополнен сюрпризом: от билетов на вип-сектора до игровых футболок и мячей с автографами игроков и тренеров.
Фото: shop.fc-zenit.ru
«Динамо» утепляет болельщиков
Динамовцы сделали упор на новогоднюю одежду и выкатили коллекцию из 12 элементов.
Выделяются вязаный новогодний плед со снежинками и изображением стадиона (4990) и широкий бело-голубой шарф (3490).
Фото: newshop.fcdm.ru
«Сочи»?
В клубном магазине из новогоднего можно выбрать только два вида шарфов за 800 рублей.
Фото: store.pfcsochi.ru
Новые свитеры от ЦСКА
Армейцы устроили новогоднюю распродажу и дают минус 70% на старые коллекции.
Есть и вкладки «идеи для подарков», где болельщикам предлагают вязаный плед с эмблемой (5490), термос в вязаном чехле (1790) и набор «Снежный» (3123) из шапки-снежинки, варежек и 3D светильника.
Фото: cskashop.ru
Обновили и линейку новогодних свитеров – за 5490 рублей.
Фото: cskashop.ru
Болельщиков «Краснодара» поздравит Галицкий
Южный клуб выпустил подарочный набор «Большой 2022» за 4990 рублей из пяти элементов: игровая футболка или вратарский свитер с автографом игрока; мяч с автографами основного состава; набор новогодних значков; защитная маска и поздравительная открытка.
Фото: cskashop.ru
Есть и более премиальный набор «История» за 6000. Внутри – фотоальбом и книга о клубной истории. Бонусом идёт новогоднее поздравление от президента клуба Сергея Галицкого. В каком виде – узнаете, когда откроете подарок.
Фото: shop.fckrasnodar.ru
Плюс новогодние печенья за тысячу рублей, дополненные коллекционным набором из 24 карточек с автографами и пожеланиями от футболистов.
Фото: shop.fckrasnodar.ru
Три набора от «Локомотива»
«Локо» традиционно предлагает утеплить руки и головы. Плед – самый дешёвый среди всех московских клубов – стоит 1390 рублей (но он и не вязаный).
Фото: shop.fclm.ru
Есть и подарочные наборы Happy Box трёх категорий: за 1000 (шапка, шарф и открытка), 2500 (шапка, шарф, открытка, новогодний шар и плед) и 4500 рублей (игровая футболка сезона-2021/2022 с подписью игрока, ёлочный шар и открытка).
Примечательно, что игровые футболки распределяются в зависимости от размера. Так что выбравший размер S точно не получит Гильерме или Смолова.
Фото: shop.fclm.ru
У «Ахмата» нет ни онлайн-магазина, ни новогодней продукции
Eror
Советский календарь «Крыльев Советов»
На каждой странице – футболисты и тренеры в роли советских граждан.
Главный тренер Игорь Осинькин – футбольный специалист в ретрокостюме.
Спортивный директор Сергей Корниленко – лётчик.
Капитан Никита Чернов – пожарный.
Далее идут продавцы, милиционеры, маляры и шофёр Иван Сергеев.
Фото: kc-camapa.store
Цена – 700 рублей.
Спартаковский минимум
«Новый год по-спартаковски» – это бордовый свитер (5800), настенные календари (от 990 до 1490), вязаный шарф (1790) и набор ёлочных игрушек (1690).
Фото: store.spartak.com
У «Рубина» остался магнитик с прошлого года
Новогодних коллекций не представлял. С прошлого года остался новогодний магнит: Солтмурад Бакаев лежит на ковре.
Фото: store.rubin-kazan.ru
«Урал», «Арсенал» и «Нижний Новгород» новогоднюю коллекцию не выпускали
Есть только скидки на старую продукцию.
Самый дорогой клуб страны — «Ростов»
Новогодней коллекции нет.
Предлагает согреться: жилеткой за 7990 рублей, утеплённой курткой за 11 990, «парадным тёплым костюмом» за 14 990 или пуховиком за 15 990.
Фото: shop.fc-rostov.ru
Также в продаже есть жёлто-синяя шапка «Петушок» за 690 рублей (отсылка сами знаете к кому).
Фото: shop.fc-rostov.ru
У «Уфы» и «Химок» магазина нет
Совсем.
***
Итого:
- три клуба – без магазинов («Ахмат», «Химки» и «Уфа»);
- пять клубов («Рубин», «Арсенал», «Ростов», «Урал» и «Нижний Новгород») – без новогодних коллекций;
- специальные праздничные наборы – у «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара»;
- обновлённая новогодняя продукция – у ЦСКА и «Динамо»;
- новогодний креатив – у «Крыльев»;
- подозрительный минимализм – у «Сочи» и «Спартака».
И новогоднее разнообразие у остальных.
А что бы выбрали вы?
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