Есть календари с котиками и даже поздравление от Галицкого.

Что клубы РПЛ предлагают купить на Новый год? Самые дорогие подарки — у «Ростова»

Новый год к нам мчится, и российские футбольные клубы к нему по-разному готовятся в своих официальных магазинах: предлагают болельщикам подарки, праздничные наборы и зимние товары.



Мы изучили всё, что подготовили к Новому году 16 клубов РПЛ. И выбрали для вас главное.



Клубы, если что, идут в той же последовательности, что и в турнирной таблице.



А теперь – за покупками!

«Зенит»: ватрушки, ледянки и календарь с котиками

На сайте чемпиона есть отдельная вкладка «Новый год». Предлагают новогодний стакан для напитков (350 рублей), а также ледянку (1299) и ватрушку в стиле «Зимний Санкт-Петербург» (5999).



Выпустили и новогоднюю коллекцию одежды «Ретрострелка»: это свитер (4799), шарф (1250), шапка (1250) и варежки (799).

Фото: shop.fc-zenit.ru

«Зенит» продолжил тему домашних животных. Сначала – акция перед матчем с «Ростовом», когда игроки выходили на поле с собаками из приютов на руках. Теперь – совместно с приютом для кошек «Новый дом» выпустили календари, где игроки позируют с кошками в руках.

Фото: shop.fc-zenit.ru

Есть и подарочный набор Mystery Box 2022 за 2999 рублей.



Внутри коробки – календарь, ёлочный шар с игроком, термостаканы и прочие сувениры. А каждый 10-й набор дополнен сюрпризом: от билетов на вип-сектора до игровых футболок и мячей с автографами игроков и тренеров.

Фото: shop.fc-zenit.ru

«Динамо» утепляет болельщиков

Динамовцы сделали упор на новогоднюю одежду и выкатили коллекцию из 12 элементов.



Выделяются вязаный новогодний плед со снежинками и изображением стадиона (4990) и широкий бело-голубой шарф (3490).

Фото: newshop.fcdm.ru

«Сочи»?

В клубном магазине из новогоднего можно выбрать только два вида шарфов за 800 рублей.

Фото: store.pfcsochi.ru

Новые свитеры от ЦСКА

Армейцы устроили новогоднюю распродажу и дают минус 70% на старые коллекции.



Есть и вкладки «идеи для подарков», где болельщикам предлагают вязаный плед с эмблемой (5490), термос в вязаном чехле (1790) и набор «Снежный» (3123) из шапки-снежинки, варежек и 3D светильника.

Фото: cskashop.ru

Обновили и линейку новогодних свитеров – за 5490 рублей.

Фото: cskashop.ru

Болельщиков «Краснодара» поздравит Галицкий

Южный клуб выпустил подарочный набор «Большой 2022» за 4990 рублей из пяти элементов: игровая футболка или вратарский свитер с автографом игрока; мяч с автографами основного состава; набор новогодних значков; защитная маска и поздравительная открытка.

Фото: cskashop.ru

Есть и более премиальный набор «История» за 6000. Внутри – фотоальбом и книга о клубной истории. Бонусом идёт новогоднее поздравление от президента клуба Сергея Галицкого. В каком виде – узнаете, когда откроете подарок.

Фото: shop.fckrasnodar.ru

Плюс новогодние печенья за тысячу рублей, дополненные коллекционным набором из 24 карточек с автографами и пожеланиями от футболистов.

Фото: shop.fckrasnodar.ru

Три набора от «Локомотива»

«Локо» традиционно предлагает утеплить руки и головы. Плед – самый дешёвый среди всех московских клубов – стоит 1390 рублей (но он и не вязаный).

Фото: shop.fclm.ru

Есть и подарочные наборы Happy Box трёх категорий: за 1000 (шапка, шарф и открытка), 2500 (шапка, шарф, открытка, новогодний шар и плед) и 4500 рублей (игровая футболка сезона-2021/2022 с подписью игрока, ёлочный шар и открытка).



Примечательно, что игровые футболки распределяются в зависимости от размера. Так что выбравший размер S точно не получит Гильерме или Смолова.

Фото: shop.fclm.ru

У «Ахмата» нет ни онлайн-магазина, ни новогодней продукции

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Советский календарь «Крыльев Советов»

На каждой странице – футболисты и тренеры в роли советских граждан.



Главный тренер Игорь Осинькин – футбольный специалист в ретрокостюме.

Спортивный директор Сергей Корниленко – лётчик.

Капитан Никита Чернов – пожарный.

Далее идут продавцы, милиционеры, маляры и шофёр Иван Сергеев.

Фото: kc-camapa.store

Цена – 700 рублей.

Спартаковский минимум

«Новый год по-спартаковски» – это бордовый свитер (5800), настенные календари (от 990 до 1490), вязаный шарф (1790) и набор ёлочных игрушек (1690).

Фото: store.spartak.com

У «Рубина» остался магнитик с прошлого года

Новогодних коллекций не представлял. С прошлого года остался новогодний магнит: Солтмурад Бакаев лежит на ковре.

Фото: store.rubin-kazan.ru

«Урал», «Арсенал» и «Нижний Новгород» новогоднюю коллекцию не выпускали

Есть только скидки на старую продукцию.

Самый дорогой клуб страны — «Ростов»

Новогодней коллекции нет.



Предлагает согреться: жилеткой за 7990 рублей, утеплённой курткой за 11 990, «парадным тёплым костюмом» за 14 990 или пуховиком за 15 990.

Фото: shop.fc-rostov.ru

Также в продаже есть жёлто-синяя шапка «Петушок» за 690 рублей (отсылка сами знаете к кому).

Фото: shop.fc-rostov.ru

У «Уфы» и «Химок» магазина нет

Совсем.

***

Итого:

три клуба – без магазинов («Ахмат», «Химки» и «Уфа»);

пять клубов («Рубин», «Арсенал», «Ростов», «Урал» и «Нижний Новгород») – без новогодних коллекций;

специальные праздничные наборы – у «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара»;

обновлённая новогодняя продукция – у ЦСКА и «Динамо»;

новогодний креатив – у «Крыльев»;

подозрительный минимализм – у «Сочи» и «Спартака».

И новогоднее разнообразие у остальных.



А что бы выбрали вы?