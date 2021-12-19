Дзюба потерял место в основе «Зенита». Как у него получается оставаться в топе?

Первая часть сезона показала: Сергей Семак без публичной истерики способен посадить Артёма Дзюбу на скамейку. Осенью тренер поменял схему, играл в большинстве случаев с одним нападающим и его фамилия – не Дзюба. Но представляете, катастрофы не произошло. «Зенит» не стал хуже, а внутри команды — никаких атмосферных взрывов. Конечно, не обошлось без редких перформансов, как, например, в первом матче с «Динамо»: после гола Артём крикнул в сторону скамейки, кто заслуживает места в старте. В остальном всё спокойно. Сейчас Дзюба – игрок ротации. И готов мириться с этим как минимум до лета.

Чтобы оценить уменьшение количества игрового времени, достаточно сравнить нынешний и прошлый сезон. Тогда у Дзюбы было всего два матча вне стартового состава. Один – с «Сочи» в октябре, когда ему дали отдохнуть после сборной, второй – с «Боруссией» в декабре. И только 10 раз почти за год его меняли по ходу игр. Речь идёт не только об РПЛ, но и об остальных турнирах. Что мы имеем сейчас: всего шесть полных матчей за всю первую часть сезона, при этом ни одной целой игры с топами. Ещё девять встреч он начинал со скамейки и девять раз его меняли по ходу.

За счёт чего Дзюба не теряет в результативности?

В РПЛ всего набежало 17 матчей при удивительной статистике: 10 голов + 4 передачи. Ещё два допассиста в Лиге чемпионов – уровень мощно нападающего стартового состава элитного клуба. Удивительную стабильность можно объяснить несколькими вещами: в конце лета Артём понял, что в плохой форме. Ему хватило трёх недель, чтобы набрать благодаря дикой работе на тренировках. Не меняя стиль игры, он по-прежнему здорово работает корпусом, а защитникам всё так же сложно этому противостоять. Голы во многом остаются похожими, но пять из них забито падающему вниз «Рубину» и сдавшему к концу осени «Нижнему». Плюс на нём никак не отражается место на скамейке: вероятно, благодаря опыту ему удаётся идеально сохранять игровой тонус и максимально пользоваться выделенным временем. Плюс – отсутствие серьёзных травм – колени Дзюбы показывают удивительную любовь к владельцу.

Мы не можем точно знать, как Артём относится к резко изменившемуся статусу. Сам он после кошмарного лета не дал ни одного большого интервью и не собирается делать это в ближайшее время. По неофициальной информации, его, естественно, не устраивает происходящее. Весь сентябрь он пахал, в октябре показалось, что Семак это оценил, поэтому даёт ему больше шансов. Но потом — снова запас. Главный тренер справедливо считает, что с Азмуном команда получает больше опций в атаке, и когда он в форме, то должен играть.

Но это вряд ли волнует самого Дзюбу. В какой-то мере он наверняка разделяет точку зрения своего друга Ярослава Ракицкого, который заявил, что в Лиге чемпионов «Зенит» обязан показывать более смелый футбол. Смелый футбол в их представлении – это точно не три защитника сзади и минимум два форварда впереди. Один из которых вы сами понимаете кто. В общем-то, их «смелый футбол» – это то, как было в последние годы, когда Питер брал титулы, а лидеров всё устраивало.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что с будущим Артёма?

Но как раньше уже не будет. Даже если Семак уйдёт от схемы с тремя защитниками и вернёт вперёд двух форвардов, место Дзюбы в старте под вопросом. Очевидно, что тренер хочет видеть другой «Зенит» – с быстрыми розыгрышами мяча и разнообразной атакой. Прежний формат игры с забросами на Дзюбу уже не так эффективен. А самого Артёма почти невозможно переделать под новый стиль.

Тут как нельзя кстати и анонсированное изменение формата лимита. Вполне вероятно, что уже к следующему сезону «Зенит» получит 10 иностранцев в заявке. А это дополнительная возможность купить форварда, который больше подходит под меняющуюся философию. Вне зависимости от того, что будет с Азмуном. «Зенит» уже присматривается к таким. И с нетерпением ждёт новых лимитных правил.

Новый контракт с Дзюбой под большим вопросом. Предполагаю, что клуб предложит ему остаться ещё на сезон, активировав заранее прописанную опцию. Глупо отказываться от 10-15 мячей в сезоне от форварда ротации. Но не уверен, что такой формат устроит самого Артёма. Несмотря на возраст, он действительно в порядке и обходится без тяжёлых травм. Это позволяет считать, что ещё 1-2 сезона на высоком уровне он провести готов. Но в команде, которая в него верит как в главную звезду, а не как в футболиста, усиливающего игру со скамейки.