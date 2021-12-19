«Левандовски не подходил по стилю». Как ЦСКА отказался от легендарного нападающего

Роберт Левандовски – лучший бомбардир 2021 года. Статистики подсчитали, что за последние 12 месяцев нападающий «Баварии» и сборной Польши забил 69 голов. Невероятный результат! Левандовски с большим отрывом опережает Криштиану Роналду, Лионеля Месси и других топ-снайперов мирового футбола. По мнению многих болельщиков и специалистов, именно 33-летний поляк должен был получить «Золотой мяч», который достался Месси.

Напомним, сборная Польши – соперник России в стыках ЧМ-2022. В нашей национальной команде игроков такого калибра, к сожалению, нет. Между тем, сам Левандовски мог оказаться в российском чемпионате. Когда Роберт выступал ещё за «Лех», им интересовались ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив». Особенно интересна история несостоявшегося трансфера центрфорварда в ЦСКА: похоже, армейцы сами отказались от будущей звезды, так как предпочли ему… чеха Томаша Нецида.

В 2008 году 20-летний Левандовски перешёл из «Знича» в «Лех» всего за € 380 тыс. В клубе из Познани Роберт начал проявлять себя на высоком уровне. Забивал в среднем один гол в двух матчах: за два сезона наколотил 41 мяч, приняв участие в 82 играх разных турниров. Естественно, скауты из более сильных лиг не могли не обратить внимания на перспективного нападающего, хотя тогда Левандовски и с точки зрения мастерства, и даже по физическим данным был ещё далёк от своего нынешнего уровня.

В ноябре 2008-го Левандовски приехал в Москву на матч группового этапа Кубка УЕФА с ЦСКА. Тогда журналисты, словно предчувствуя развитие событий, спросили Роберта на пресс-конференции: «Велика вероятность того, что Вагнер Лав покинет ЦСКА по окончании сезона. Будет ли у вас дополнительная мотивация показать себя, чтобы, быть может, на следующий год занять его место?» Поляк дал понять, что готов переехать в Россию. «Я только недавно перешёл в «Лех», и все мои мысли связаны только с этим клубом. Но в будущем, если поступит предложение из России, почему бы и не попробовать себя на более высоком уровне. Хотя выйти и играть против ЦСКА – уже большая честь», – признался Левандовски.

Впрочем, впечатлить армейцев в личной встрече Роберт не сумел: «Лех» уступил в Москве со счётом 1:2, а центрфорвард ушёл с поля без гола. Кстати, это было не единственное противостояние Левандовского с ЦСКА. В сезоне-2014/2015, уже будучи футболистом «Баварии», поляк дважды сыграл с красно-синими на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда его команда одержала две победы (1:0 в гостях и 3:0 дома), однако Роберт снова не забил. За три матча Левандовски так и не пробил голкипера Игоря Акинфеева.

Как раз перед встречами «Баварии» с ЦСКА в 2014-м польского центрфорварда спрашивали, правда ли, что он мог стать игроком армейцев или «Зенита». Роберт ушёл от темы, но не опроверг слухи о том, что переговоры о трансфере велись. «Это старая история. Сейчас я игрок «Баварии», – заявил Левандовски.

Секрет несостоявшегося трансфера поляка раскрыл бывший скаут ЦСКА Сергей Шестаков. В интервью для «Матч ТВ» он рассказал, почему московский клуб не стал бороться до конца за Роберта:

«Когда Вагнер Лав впервые уехал из ЦСКА в Бразилию (в 2009 году. – Прим. «Чемпионата»), я отправился смотреть Левандовского. Однако Роберт – зависимый форвард…

ЦСКА отказался от Левандовского? Вместе со мной смотреть его в составе «Леха» приезжали англичане и немцы, которые его в итоге и купили. А нам он просто не подходил по стилю. Если партнёры его не кормят, он остаётся на голодном пайке. Мы же искали нападающего, который бы решал, обыгрывал, забивал.

Томаш Нецид при всей кажущейся неуклюжести преображался в штрафной. И был очень забивной. У него получилась не такая яркая карьера, как ожидалось, но точно ярче, чем у Янчика».

В 2009-м ЦСКА выкупил Нецида у пражской «Славии» за € 4,5 млн. Чешский форвард задержался в московском клубе на шесть лет, правда, последние полтора года ходил по арендам. Звездой в России Нецид не стал: сыграл за армейцев 103 матча и забил 30 мячей. До результативности Левандовского или Вагнера Лава ему было далеко.

Левандовски в июле 2010-го перешёл из «Леха» в дортмундскую «Боруссию» почти за такую же сумму, как Нецид в ЦСКА – € 4,75 млн. Забавно, что это самый дорогой трансфер в карьере Роберта. Ведь потом «Бавария» подписала его свободным агентом.

Кто знает, как сложилась бы судьба Левандовского, попади он в Россию. Возможно, поляк остался бы нападающим среднего уровня типа Нецида, а, может, трудолюбие помогло бы ему сверкнуть в ЦСКА и через два-три года уехать в ту же дортмундскую «Боруссию» или прямо в «Баварию». Теперь же Роберт обладатель нового рекорда Бундеслиги: он забил в чемпионате 43 гола за календарный год, превзойдя достижение легендарного Герда Мюллера.